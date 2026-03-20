Résultat de l'élection municipale 2026 Strasbourg : Le report des voix en faveur de la maire sortante ?
L'élection municipale 2026 à Strasbourg se joue en triangulaire. Les deux candidates de gauche ont noué des alliances. Le candidat LR Jean-Philippe Vetter est aussi fort de son score au premier tour.
- L'élection municipale à Strasbourg va connaitre son issue ce dimanche 22 mars. Une chose est sûre : le jeu des alliances a bouleversé la configuration de ce second tour. Désormais, deux listes de gauche et une de droite s'opposent.
- La candidate socialiste Catherine Trautmann est arrivée en tête du premier tour (25,93%) devant le candidat LR Jean-Philippe Vetter (24,23%), la maire sortante écologiste Jeanne Barseghian (19,72%) et le candidat LFI Florian Kobryn (12,03%). Cependant, l'insoumis a décidé de fusionner sa liste avec celle de Jeanne Barseghian. De son côté, Catherine Trautmann et Pierre Jakubowicz d'Horizons, qui a obtenu seulement 5,10% au premier tour, en ont fait de même. Cette alliance a cependant été décriée par les deux partis respectifs.
- Les candidats se sont affrontés mercredi 18 mars lors d'un ultime débat, alors que le résultat du scrutin est incertain.
09:36 - Virginie Joron (RN) votera blanc au second tour, elle explique pourquoi
À Strasbourg, Virginie Joron, candidate du RN, ne s'étant pas qualifiée pour le second tour des municipales de 2026, a annoncé qu'elle voterait blanc. Son parti n'a pas pu fusionner avec d'autres candidats, Jean-Philippe Vetter ayant refusé toute négociation. Virginie Joron dénonce également le manque d'attention porté à son électorat. Lire sur dna.fr
19/03/26 - 18:16 - Le prochain maire de Strasbourg pourrait avoir un mandat prolongé
À Strasbourg, le mandat du futur maire pourrait durer 7 ans au lieu de 6 en raison des élections multiples prévues en 2032. Les élections municipales de mars 2026 se heurtent à la présidentielle et possiblement aux législatives, compliquant leur organisation. Une nouvelle loi serait nécessaire pour officialiser ce changement. Lire sur pokaa.fr
19/03/26 - 17:24 - 4 qualifiés, 3 maintiens, 2 alliances : le casse tête du second tour à Strasbourg
À Strasbourg, le premier tour des élections municipales a révélé des surprises avec quatre listes franchissant les 10%. Jean-Philippe Vetter maintient sa candidature sans alliance, tandis que Jeanne Barseghian s'allie à Florian Kobryn, et Catherine Trautmann fusionne avec Pierre Jakubowicz pour créer une nouvelle liste. Le second tour promet d'être compétitif avec ces nouvelles dynamiques. Lire sur actu.fr
19/03/26 - 16:51 - Barseghian pourrait gouverner à Strasbourg à nouveau
À Strasbourg, Jeanne Barseghian et son équipe semblent prêtes à reprendre le contrôle de la municipalité, malgré une alliance avec LFI qui pourrait se révéler instable. Les Insoumis pourraient ne pas s'engager dans l'exécutif, laissant Barseghian gouverner en minorité. Cette situation illustre une tendance à utiliser les élections municipales comme tremplin pour les ambitions politiques nationales. Lire sur strasinfo.fr
19/03/26 - 16:09 - Le recouvrement de la M35 sujet de désaccord pour la nouvelle alliance PS-Horizons
Lors d'un débat à Strasbourg, Catherine Trautmann a rejeté le projet de recouvrement de la M35 proposé par Pierre Jakubowicz, soulignant qu'il serait définitivement abandonné. Elle a néanmoins exprimé son intention de développer un nouveau schéma de mobilité, à présenter aux Strasbourgeois en septembre. Ce débat met en lumière la recomposition des alliances pour les élections municipales de 2026. Lire sur actu.fr
19/03/26 - 15:47 - Catherine Trautmann et Pierre Jakubowicz risquent de perdre le soutien de leurs partis
À Strasbourg, les élections municipales de 2026 révèlent des tensions politiques où Catherine Trautmann (PS) s'allie avec Pierre Jakubowicz (Horizons), entraînant la perte de leur soutien partisan. Les conséquences de ce retrait d'investiture pourraient affecter leur légitimité électorale, bien que cela ne soit pas juridiquement contraignant. Ce bras de fer met en lumière les défis du soutien électoral au sein des partis en période électorale. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
19/03/26 - 15:22 - Jean-Philippe Vetter défend sa clarté face aux alliances de ses adversaires
À Strasbourg, Jean-Philippe Vetter, candidat de la droite et du centre aux élections municipales de 2026, critique les alliances entre adversaires, les qualifiant de manque de clarté. Il met en avant sa démarche sincère et espère convaincre les abstentionnistes. Le candidat veut s'affirmer comme un candidat qui respecte les divergences tout en restant fidèle à ses convictions. Lire sur actu.fr
19/03/26 - 14:22 - Jean-Philippe Vetter reçoit le soutien de Françoise Buffet
À Strasbourg, la députée Françoise Buffet annonce son soutien à Jean-Philippe Vetter pour les élections municipales de 2026. Cette alliance vise à unir leurs forces pour le scrutin à venir. La dynamique politique locale pourrait être influencée par ce soutien lors des prochaines élections. Lire sur dna.fr
19/03/26 - 13:52 - Le député centriste, François Buffet, soutient Vetter
Dans le cadre des élections municipales de Strasbourg, Françoise Buffet, députée centriste, soutient Jean-Philippe Vetter, négligeant Pierre Jakubowicz. Ce choix survient après une fusion controversée de listes entre LFI et Horizons. Buffet met en avant Vetter comme candidat de l’apaisement, face à une gouvernance jugée fragile. Lire sur strasinfo.fr
19/03/26 - 13:21 - Jean-Philippe Vetter est prêt pour le second tour
À Strasbourg, le candidat LR Jean-Philippe Vetter se projette déjà dans son rôle de maire lors des élections municipales de 2026. Malgré la tension croissante de la campagne, il maintient une dynamique positive, soutenu par les résultats du premier tour. Cependant, ses colistiers rappellent la nécessité de rester prudents, affirmant que rien n'est encore joué. Lire sur dna.fr