Résultat de l'élection municipale 2026 à Strasbourg : Catherine Trautmann face à Jean-Philippe Vetter, suivez le 2e tour en direct
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Strasbourg opposera Catherine Trautmann à Jean-Philippe Vetter. Jeanne Barseghian et Florian Kobryn sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.
- L'élection municipale à Strasbourg s'est tenue ce dimanche 15 mars. Les résultats définitifs sont tombés.
- La candidate socialiste Catherine Trautmann est arrivée en tête avec 25,93% des voix devant le candidat LR Jean-Philippe Vetter (24,23%) et la maire sortante écologiste Jeanne Barseghian (19,72%). Une quatrième liste, celle du candidat LFI Florian Kobryn qui recueille 12,03% des suffrages, peut se maintenir au second tour.
- Trois listes de gauche se disputent la ville de Strasbourg, mais une alliance ne semble pas de mise entre la socialiste et l'écologiste. Une quadrangulaire peut donc se confirmer ou laisser place à une triangulaire en cas de rapprochement entre les camps écologiste et insoumis.
- Le candidat du camp présidentiel ayant fait plus de 5% peut fusionner avec une liste et s'est dit prêt à "participer à la construction d’une union d’action", avec les "différents partenaires de l’arc républicain", sans préciser s'il penchait vers Jean-Philippe Vetter ou vers Catherine Trautmann.
- Retrouvez tous les résultats du premier tour des candidats à l'élection municipale à Strasbourg et les dernières actus ci-dessous.
11:08 - Catherine Trautmann en tête au 1er tour à Strasbourg
Catherine Trautmann remporte le 1er tour des élections municipales à Strasbourg avec 25,93%, suivie de Jean-Philippe Vetter à 24,23%. Une participation élevée de 58,13% a marqué ce scrutin, avec des résultats inattendus pour certaines candidatures, notamment l'échec de l'extrême droite à atteindre le second tour. Jeanne Barseghian et Florian Kobryn se retrouvent en situation difficile malgré leurs efforts. Lire sur pokaa.fr
10:06 - Jean-Philippe Vetter confiant pour le second tour
À Strasbourg, Jean-Philippe Vetter (LR) se félicite de ses résultats encourageants pour les municipales de 2026, incitant à un changement face à la gestion actuelle. Avec un programme axé sur la fermeté et la gestion des finances, il appelle les Strasbourgeois en quête de renouveau à le rejoindre. Le candidat ambitionne de remporter le second tour avec une large coalition. Lire sur dna.fr
09:43 - Strasbourg voit une participation record aux municipales
Les élections municipales de 2026 à Strasbourg ont vu une participation record de 58,13 %, témoignant d'un regain d'intérêt électoral après les faibles scores précédents. Dans un contexte de fragmentation de la gauche, Catherine Trautmann (PS) et Jeanne Barseghian (Union de la Gauche) s'affrontent de près, illustrant les tensions internes. Les résultats serrés promettent une bataille intense au second tour, avec la possibilité que la droite en tire profit. Lire sur strasinfo.fr
09:42 - Trautmann espère un come-back à Strasbourg en 2026
Catherine Trautmann, candidate socialiste, a dominé le premier tour des élections municipales 2026 à Strasbourg avec près de 26 % des voix, surpassant Jean-Philippe Vetter (LR) et Jeanne Barseghian (écologiste). Trautmann, en pleine campagne, cherche à rassembler les Strasbourgeois pour un éventuel second tour. Elle critique la gestion écologique de Barseghian, appelant à un vote utile. Lire sur 20minutes.fr