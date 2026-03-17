Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Nazaire : David Samzun face à Violaine Lucas, suivez le 2e tour en direct
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Nazaire opposera David Samzun à Violaine Lucas. Julio Pichon et Denis Chereau sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.
14:21 - David Samzun domine, mais est fragile dans certains quartiers
Les élections municipales à Saint-Nazaire ont été marquées par une forte abstention malgré l'avance de David Samzun. Les résultats varient significativement selon les quartiers, avec des surprises sur les scores des autres candidats. Alors que Samzun domine, des candidats comme Violaine Lucas montrent une compétitivité croissante. Lire sur actu.fr
16/03/26 - 19:53 - Saint-Nazaire : 4 listes se préparent pour le second tour municipal
À Saint-Nazaire, le second tour des élections municipales s'annonce avec quatre listes en compétition. David Samzun, le maire sortant, mène avec 44,73 % des voix, suivi par Violaine Lucas (21,98 %). Les autres candidats, Denis Chereau et Julio Pichon, espèrent obtenir des sièges au conseil municipal. Lire sur saintnazaire-infos.fr
16/03/26 - 10:10 - La candidate de Saint-Nazaire poursuit sa campagne
À Saint-Nazaire, Violaine Lucas, candidate de gauche, souligne l'importance de poursuivre la campagne après les élections municipales, où elle a terminé deuxième. Elle invite ses 5000 électeurs à s'engager dans son projet qui prône des valeurs écologistes, féministes et anti-racistes. La dynamique de mobilisation devient cruciale dans le contexte politique actuel. Lire sur ouest-france.fr
16/03/26 - 06:08 - Saint-Nazaire voit une quadrangulaire se dessiner
David Samzun, candidat à sa réélection à Saint-Nazaire pour le scrutin municipal de 2026, a obtenu 44,73 % des voix au premier tour. En raison d'une abstention élevée frôlant les 52 %, il se dirige vers un deuxième tour avec Violaine Lucas, Julio Pichon et Denis Chéreau. Les candidats encouragent tous les abstentionnistes à voter dimanche prochain pour faire la différence. Lire sur actu.fr
16/03/26 - 00:53 - David Samzun domine les municipales à Saint-Nazaire
À Saint-Nazaire, David Samzun, le maire sortant divers gauche, se positionne en tête des élections municipales de 2026 avec 44,73 %, dépassant de plus de 22 points sa principale concurrente, Violaine Lucas. Malgré cette avance confortable, il appelle à mobiliser les abstentionnistes, car la participation n'atteint que 51,91 %. Le second tour s'annonce compétitif avec potentiellement une quadrangulaire, bien que l'élection semble en faveur de Samzun. Lire sur ouest-france.fr
16/03/26 - 00:47 - Violaine Lucas annonce sa campagne à Saint-Nazaire
À Saint-Nazaire, Violaine Lucas, candidate de la liste "Ensemble soyons Saint-Nazaire", a terminé deuxième lors du premier tour des élections municipales de 2026 avec 21,98 % des voix. Elle a appelé les électeurs à participer activement à la campagne pour une ville plus féministe et écologiste. David Samzun, le maire sortant, a remporté le premier tour. Lire sur ouest-france.fr
16/03/26 - 00:46 - Saint-Nazaire voit Pichon poursuivre sa campagne
Julio Pichon, représentant du Rassemblement national, a obtenu 17,25% des voix lors du premier tour des élections municipales à Saint-Nazaire. Ce résultat le place en troisième position, derrière deux listes de gauche. Malgré sa déception face à ce score et à l'abstention, il reste déterminé à continuer sa campagne. Lire sur ouest-france.fr
16/03/26 - 00:29 - Un homme fait un malaise au beau milieu des municipales à Saint-Nazaire
Lors des élections municipales de 2026 à Saint-Nazaire, un homme a fait un malaise cardiaque dans un bureau de vote. Cet incident a alarmé les électeurs présents et a nécessité l'intervention rapide des services de secours. Lire sur saint-nazaire.maville.com
16/03/26 - 00:17 - Saint-Nazaire : Julio Pichon commente les résultats 2026
Lors des élections municipales de 2026 à Saint-Nazaire, le candidat du RN, Julio Pichon, a réagi suite à son résultat au premier tour, où sa liste s'est classée troisième. Il a souligné l'importance de l'abstention, qui a atteint près de 50 %, et son impact sur le scrutin. Lire sur ouest-france.fr
16/03/26 - 00:06 - Denis Chéreau veut mobiliser les électeurs à Saint-Nazaire
Denis Chéreau, candidat de la droite et du centre à Saint-Nazaire, a réagi aux résultats du premier tour des élections municipales. Il a encouragé chaque électeur à se mobiliser pour le second tour. Lire sur ouest-france.fr