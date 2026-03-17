Résultat de l'élection municipale 2026 Rouen : Le maire sortant socialiste en tete d'une quadrangulaire inédite

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rouen opposera Nicolas Mayer-Rossignol à Marine Caron. Maxime Da Silva et Grégoire Houdan sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

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17/03/26 - 23:47 - L'artiste Authentik Fake veut engager les citoyens À Sotteville-lès-Rouen, l'artiste de street-art Authentik Fake Artist détourne des affiches pour engager les citoyens à l'approche des élections municipales de 2026. Bien qu'apolitique, il dénonce la manière dont les partis s'approprient les espaces publics. Ses œuvres suscitent des réactions positives et nourrissent son désir de continuer. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

17/03/26 - 16:56 - Marine Caron poursuit sa campagne à Rouen À Rouen, Marine Caron, candidate de la droite et du centre, a terminé deuxième au premier tour des élections municipales avec 24,76% des voix, accusant un retard de 20 points sur le maire sortant Nicolas Mayer-Rossignol. Malgré le défi, elle reste déterminée à mobiliser les électeurs, soulignant que 50% des Rouennais ne se sont pas exprimés. Les débats autour du projet de contournement Est montrent aussi son engagement pour une discussion large sur les mobilités en ville. Lire sur francebleu.fr

17/03/26 - 16:28 - Nicolas Mayer-Rossignol se présente comme le "vote utile" contre l'extrême droite Nicolas Mayer-Rossignol, le maire socialiste sortant de Rouen, se positionne comme le choix du "vote utile face à l'extrême droite" pour les élections municipales de 2026. Avec près de 20 points d'avance sur sa concurrente Marine Caron, il met en avant ses projets pour la ville et sa lutte contre les dérives de la droite. Les enjeux de cette campagne tournent également autour de l'éclairage public et d'autres préoccupations citoyennes. Lire sur francebleu.fr

17/03/26 - 16:21 - LFI intègre le conseil municipal de Rouen, une victoire pour la tête de liste locale Maxime Da Silva Maxime Da Silva, candidat LFI à Rouen, a obtenu 14,04% des voix au premier tour des municipales, une performance qui marque l'entrée de son parti au conseil municipal. Il appelle à une opposition de gauche pour dénoncer ce qu'il perçoit comme des déviances du pouvoir socialiste. Da Silva souhaite être un élu de combat, notamment en ce qui concerne le logement et l'accès aux droits des habitants. Lire sur francebleu.fr

17/03/26 - 00:37 - Le maire sortant socialiste en tete d'une quadrangulaire inédite Les élections municipales de 2026 à Rouen ont vu Nicolas Mayer-Rossignol, maire socialiste sortant, obtenir 45,13% des voix au premier tour, le plaçant en tête d'une quadrangulaire inédite. Ses adversaires, dont Marine Caron, soulignent l'importance de la mobilisation pour le second tour, face à une montée du Rassemblement national. Le maire appelle à contrer l'extrême droite pour garantir une alternance favorable aux Rouennais. Lire sur tendanceouest.com

17/03/26 - 00:37 - Les débats s'intensifient à Saint-Lô pour 2026 Les élections municipales de 2026 s'intensifient à Saint-Lô, Caen, Rouen, Le Havre, Cherbourg et Alençon, où plusieurs candidats se disputent la victoire. À Saint-Lô, cinq candidats se présentent pour le second tour, tandis qu'à Caen, trois candidats restent en lice, dont le maire sortant. Rouen et Le Havre voient également des défis intéressants entre une diversité de candidats. Lire sur tendanceouest.com

16/03/26 - 23:46 - Le maire sortant de Rouen est largement favori À Rouen, le maire PS sortant Nicolas Mayer-Rossignol arrive largement en tête avec 45,13 % des voix au premier tour des élections municipales de 2026, mais l'abstention atteint presque 50 %. Il doit préparer le second tour face à la droite, le RN et LFI, tout en appelant à mobiliser les électeurs. Son adversaire de droite, Marine Caron, souhaite rester combative malgré un résultat décevant. Lire sur leparisien.fr

16/03/26 - 20:12 - Rouen voit Nicolas Mayer-Rossignol en tête des élections Nicolas Mayer-Rossignol a obtenu 45,13 % des voix au premier tour des élections municipales 2026 à Rouen, affichant une avance significative. Bien qu'il se montre prudent quant à sa victoire au second tour, il ne semble pas y avoir de potentiel pour des alliances entre les candidats restants. Le second tour devrait confirmer son statut de favori à la mairie. Lire sur actu.fr

15/03/26 - 23:10 - Nicolas Mayer-Rossignol en tête à Rouen, 4 listes se qualifient pour le second tour À Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol arrive en tête du premier tour des élections municipales de 2026 avec 45,13% des voix, suivi par la candidate de la droite et du centre Marine Caron (24,77%), l'Insoumis Maxime Da Silva (14,04%) et Grégoire Houdan du RN (13,3%). Cependant, le maire sortant reste prudent face au second tour, appelant les électeurs à confirmer leur soutien. La compétition s'annonce tendue avec quatre candidats en lice pour le second tour. Lire sur paris-normandie.fr