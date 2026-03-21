Résultat de l'élection municipale 2026 Rouen : Les artistes appellent à faire barrage au RN

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rouen oppose Marine Caron, Nicolas Mayer-Rossignol, Grégoire Houdan et Maxime Da Silva. Suivez le 2e tour en direct.

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11:52 - Les candidats répondent aux questions des citoyens avant le second tour À Rouen, les candidats aux élections municipales de 2026, Nicolas Mayer-Rossignol (PS), Marine Caron (Horizons) et Maxime Da Silva (La France insoumise), ont répondu aux questions des citoyens lors de rencontres organisées par France 3 Normandie. Divers sujets tels que le stationnement, l'éclairage nocturne et les rats ont été abordés. Ce second tour, prévu le 22 mars 2026, a suscité un vif intérêt parmi les Rouennais qui ont souhaité s'informer pour un choix éclairé. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

19/03/26 - 07:04 - Rouen connaît des résultats variés aux municipales 2026. Au premier tour des élections municipales de 2026 à Rouen, quatre listes ont émergé avec Nicolas Mayer-Rossignol en tête (45,13%). La participation des électeurs a été inégale, avec près de 49,29% d'abstention globale, certains bureaux affichant moins de 30% de votes. Marine Caron (24,76%) et Maxime Da Silva (14,04%) suivent derrière, soulignant une course serrée. Lire sur actu.fr

18/03/26 - 23:18 - Les artistes appellent à faire barrage au RN Le concert de Médine à Rouen le 18 mars 2026 s'inscrit dans le cadre des élections municipales, où Maxime Da Silva affronte le maire sortant. Le rappeur, qui milite contre le fascisme, invite également les électeurs du Havre à soutenir Jean-Paul Lecoq lors du second tour. Des discours de figures de La France Insoumise sont prévus lors de l'événement. Lire sur actu.fr

18/03/26 - 16:21 - Rouen fait face à une forte abstention électorale À Rouen, les élections municipales de 2026 ont été marquées par une participation faible, avec seulement 50,71% des électeurs ayant voté lors du premier tour. Cela soulève des inquiétudes sur l'engagement citoyen et la représentation des habitants. La question de l'abstention sera cruciale lors du second tour. Lire sur paris-normandie.fr

18/03/26 - 15:27 - Le candidat LFI en meeting pour le second tour Maxime Da Silva, candidat LFI aux municipales de Rouen, intensifie sa campagne avant le second tour avec un meeting le 18 mars, accueillant des figures du parti et le rappeur engagé Médine. Après un premier tour où il a obtenu 14%, il affrontera le maire sortant et d'autres candidats le 22 mars. Lire sur tendanceouest.com

17/03/26 - 23:47 - L'artiste Authentik Fake veut engager les citoyens À Sotteville-lès-Rouen, l'artiste de street-art Authentik Fake Artist détourne des affiches pour engager les citoyens à l'approche des élections municipales de 2026. Bien qu'apolitique, il dénonce la manière dont les partis s'approprient les espaces publics. Ses œuvres suscitent des réactions positives et nourrissent son désir de continuer. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

17/03/26 - 16:56 - Marine Caron poursuit sa campagne à Rouen À Rouen, Marine Caron, candidate de la droite et du centre, a terminé deuxième au premier tour des élections municipales avec 24,76% des voix, accusant un retard de 20 points sur le maire sortant Nicolas Mayer-Rossignol. Malgré le défi, elle reste déterminée à mobiliser les électeurs, soulignant que 50% des Rouennais ne se sont pas exprimés. Les débats autour du projet de contournement Est montrent aussi son engagement pour une discussion large sur les mobilités en ville. Lire sur francebleu.fr

17/03/26 - 16:28 - Nicolas Mayer-Rossignol se présente comme le "vote utile" contre l'extrême droite Nicolas Mayer-Rossignol, le maire socialiste sortant de Rouen, se positionne comme le choix du "vote utile face à l'extrême droite" pour les élections municipales de 2026. Avec près de 20 points d'avance sur sa concurrente Marine Caron, il met en avant ses projets pour la ville et sa lutte contre les dérives de la droite. Les enjeux de cette campagne tournent également autour de l'éclairage public et d'autres préoccupations citoyennes. Lire sur francebleu.fr

17/03/26 - 16:21 - LFI intègre le conseil municipal de Rouen, une victoire pour la tête de liste locale Maxime Da Silva Maxime Da Silva, candidat LFI à Rouen, a obtenu 14,04% des voix au premier tour des municipales, une performance qui marque l'entrée de son parti au conseil municipal. Il appelle à une opposition de gauche pour dénoncer ce qu'il perçoit comme des déviances du pouvoir socialiste. Da Silva souhaite être un élu de combat, notamment en ce qui concerne le logement et l'accès aux droits des habitants. Lire sur francebleu.fr