Résultat de l'élection municipale 2026 à Poitiers : Leonore Moncond'Huy face à Anthony Brottier, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Poitiers opposera Leonore Moncond'Huy à Anthony Brottier. Bertrand Geay, François Blanchard, Charles Rangheard et Lucile Parnaudeau sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

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14:09 - Pas (encore) d'alliance pour le 2e tour Léonore Moncond'huy, la maire écologiste sortante de Poitiers, a annoncé que les négociations avec les listes PS et LFI-PCF pour le second tour des élections municipales n'ont pas abouti. Arrivée en tête du premier tour avec 26,41% des voix, elle met en avant la nécessité d'une union plus large pour remporter le second tour. Avec des délais raccourcis, son équipe se prépare à rester dans la configuration actuelle. Lire sur francebleu.fr

16/03/26 - 23:01 - Les candidats se maintiennent à Poitiers pour 2026 À Poitiers, les élections municipales de 2026 se précisent avec le maintien de plusieurs candidats, dont la maire sortante écologiste Léonore Moncond'huy. Malgré des tentatives de négociations, les partis de gauche ne parviennent pas à s'unir, avec François Blanchard, candidat socialiste, et Bertrand Geay de LFI qui annoncent aussi leur maintien. Les discussions ont échoué sur des questions de répartition des sièges et d'accord politique, entraînant un second tour très disputé. Lire sur francebleu.fr

16/03/26 - 20:14 - Poitiers :des tensions à gauche pour 2026 À Poitiers, les négociations pour établir une union de gauche au second tour des élections municipales de 2026 ont échoué. Malgré des efforts entre Poitiers Collectif et d'autres listes, aucune entente n’a pu être conclue, laissant Poitiers Collectif en position de force pour le second tour. La liste de la maire sortante, Léonore Moncond'huy, se pose en unique alternative pour la victoire. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

16/03/26 - 07:01 - Poitiers voit six candidats en concurrence pour le second tour Le second tour des élections municipales de 2026 à Poitiers s'annonce palpitant, avec la maire écologiste sortante Léonore Montcond'huy en tête au premier tour avec 26% des voix. Anthony Brottier, candidat centriste, suit de près avec 24%. Avec six listes au dessus des 10% et potentiellement qualifiées pour le second tour, des négociations s'annoncent difficiles. Lire sur francebleu.fr

15/03/26 - 20:51 - Le taux de participation à Poitiers atteint 55,27% À Poitiers, le premier tour des élections municipales de 2026 a vu un taux de participation de 55,27 %. Huit listes concourent pour le conseil municipal, incluant des candidats de divers partis comme le PS, le RN et les Écologistes. Les résultats ne devraient pas tarder à arriver. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

15/03/26 - 19:51 - Aux dernières élections, quel fut le score du RN à Poitiers ? Le parti nationaliste n'apparaissait pas sur le podium lors des élections locales à Poitiers en 2020. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 11,56% des voix lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 24,84% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 8,99% aux représentants du parti au tour 1 sur l'ensemble des 2 circonscriptions de la localité. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Poitiers comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 16,03% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 18,39% pour le parti nationaliste sur l'ensemble des circonscriptions de Poitiers. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 18,98% lors du vote final.

15/03/26 - 18:59 - Poitiers : démographie, élections et perspectives d'avenir A mi-chemin des élections municipales, Poitiers regorge de diversité et d'activités. Avec ses 89 472 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 6 016 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 18 029 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (38,19%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les 10 257 résidents étrangers, représentant 11,46% de la population, favorisent cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 181 euros/mois, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 16,03%, révélant une situation économique précaire. À Poitiers, où la jeunesse équivaut à 50% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.

15/03/26 - 17:17 - Un taux de participation de 55,07% dans la Vienne La Vienne fait partie des départements dans lesquels les électeurs se sont davantage déplacés aux élections municipales 2026 à 17 heures selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. En effet, le taux de participation atteint 55,07% dans le département.

15/03/26 - 16:58 - Les électeurs de Poitiers vont-ils se mobiliser aux municipales ? Pour rappel, la participation s'élevait à 36,40 % à Poitiers lors des municipales de 2020, un chiffre assez faible alors que le Covid-19 pesait sur la compétition. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont cependant 33 286 habitants qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 74,15 % de participation. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 52,66 % des électeurs (soit environ 23 428 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 67,92 %, bien au-delà des 50,47 % enregistrés en 2022. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une contrée moins participative que la moyenne par rapport au reste du pays. À l'occasion de cette élection municipale 2026, la valeur de la participation pèsera en définitive sur les résultats de Poitiers.