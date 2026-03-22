Résultat de l'élection municipale 2026 à Lyon : découvrez quels scores Aulas et Doucet ont obtenu

Les résultats de l'élection municipale à Lyon tombent ce dimanche 22 mars. Suivez la révélation des scores des candidats et le nom du gagnant.

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19:07 - Une prise de parole à 22h30 pour Aulas ? À Lyon, le QG de Jean-Michel Aulas est toujours fermé selon les informations de CNews. Les militants sont attendus sur les coups de 19h30 avant une prise de parole vers 22H30 pour le candidat de la droite et du centre dans la Capitale des Gaules.

19:03 - Jean-Michel Aulas fêtes son anniversaire le jour des municipales C'est un jour spécial pour Jean-Michel Aulas, car le candidat soutenu par la droite et le camp présidentiel fête son anniversaire ce dimanche 22 mars. Le candidat a soufflé ses 77 bougies et espère être élu à la mairie de Lyon comme cadeau.

18:59 - Jean-Michel Aulas est attendu à son QG pour 22h30 Jean-Michel Aulas est attendu à son QG de campagne à 22h30 indique un journaliste de Franceinfo. Le candidat à l'élection municipale de Lyon viendra "quand les résultats seront consolidés". L'élection prenant fin à 20 heures, les premiers résultats solides sont attendus plus tard dans la soirée.

18:53 - "Le suspens est total entre Doucet et Aulas" "Le suspens est total entre Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas. Le taux de participation serait en baisse par rapport à 16h la semaine dernière, 3 points en moins de participation à Lyon. Grégory Doucet devrait prendre la parole vers 22h30", indique Sorya Khaldoun, envoyé spéciale France Télévisions à Lyon.

18:34 - Aulas et Doucet : pas de prise de parole avant 22h30 À Lyon, les premiers résultats sont attendus en début de soirée comme dans plusieurs grandes villes Los de ce second tour des élections municipales 2026. Les deux candidats, le maire écologiste sortant Grégory Doucet et l'ex-patron de l'OL Jean-Michel Aulas ne prendront pas la parole avant 22h30 ce soir, a fait savoir CNEWS.

17:51 - Les estimations de la participation à 20h Selon les projections d’Elabe-Berger Levrault pour BFMTV, Le Figaro et RMC, le taux de participation du 2e tour des élections municipales devrait atteindre 57%, soit une très nette hausse par rapport à 2020 (41,98%), année marquée par le Covid, mais en baisse par rapport à 2014 (62,13%).

17:39 - Tension et intervention policière dans un bureau de vote de la Duchère Selon Rue89, le climat électoral s'est brusquement tendu en début d'après-midi au gymnase de la Martinière Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon. Les forces de l'ordre ainsi que la commission de contrôle des opérations de vote ont dû intervenir dans les bureaux 920 et 919 suite à des signalements de membres du groupe Cœur lyonnais. Ces derniers ont dénoncé la distribution de tracts LFI aux électeurs, bien que ces derniers ne soient présents ni pour la mairie centrale, ni pour la Ville, ni pour la Métropole sur ce bureau, note le média. Le calme est revenu vers 17h30.

17:31 - Le taux de participation à 17h à Lyon À Lyon, le taux de participation pour le 2e tour des élections municipales 2026 à 17 heures est de 44,8% selon BFMTV, en recul de 3 points par rapport au premier tour dans la même ville, à la même heure.

17:03 - Le taux de participation à 17h dans le département Les estimations sur le 2e tour des élections municipales 2026 à Lyon s'affinent au fil de la journée. Dans le département de Rhône, elle s'élève à 45,09%. Un chiffre à comparer aux 56,37% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 32% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 49,64%.

16:45 - Des écarts de participation notables entre les trois scrutins lyonnais Le passage aux urnes s'avère particulièrement complexe ce dimanche 22 mars pour les Lyonnais qui doivent composer avec une triple élection inédite. À l'exception des Ve et VIe arrondissements où les maires sont déjà élus, les citoyens sont invités à déposer trois bulletins distincts pour désigner leurs représentants à la mairie centrale, à la mairie d'arrondissement et à la Métropole. Cette nouvelle organisation, issue de la loi PLM votée l'an dernier, semble pourtant perturber la mobilisation des électeurs. Selon les informations de Rue89 Lyon, une baisse de participation est clairement visible sur certains scrutins au sein des mêmes bureaux de vote. Une assesseure interrogée par le média local estime ainsi un déficit de 3 à 5 points pour les élections métropolitaines et d'arrondissement par rapport au vote pour la mairie centrale. Les chiffres de 14 heures confirment cette tendance avec une participation de 35,51 % pour l'hôtel de ville, contre seulement 35,07 % pour les mairies d'arrondissement et 34,10 % pour la Métropole de Lyon.

16:34 - "Bien vieillir à Lyon", un des axes de campagne de Grégory Doucet Dans son programme pour Lyon, Grégory Doucet entend développer les espaces et les temps d’activité des aînés en doublant le nombre de spots seniors (+8) et en développant une gamme d'activités dans d’autres lieux : cours de langue étrangère, de photographie, ateliers théâtre, musiques, danse. Il envisage aussi de "doubler les 'sorties senior' dès l'été 2026 en

intégrant des propositions de séjours en dehors de Lyon", comme indiqué dans sur son site de campagne.

16:15 - Jean-Michel Aulas a exprimé un regret avant le second tour des municipales à Lyon À Lyon, avant le 2e tour de l'élection municipale, le candidat Jean-Michel Aulas est revenu sur sa demande d'affichage du portrait de Quentin Deranque à l'Hôtel de Ville qui avait fait polémique. Il a dit regretté après avoir découvert ses propos controversés. En campagne pour le second tour face à Grégory Doucet qui s'est allié à LFI, Jean-Michel Aulas se défend et évoque une réaction humaine face à la tragédie.

16:14 - Jean-Michel Aulas aperçu au Groupama Stadium juste après son passage aux urnes D'après Libération, le candidat qualifié pour le second tour des municipales a été aperçu au Groupama Stadium ce dimanche 22 mars pour le match OL-Monaco (15h). En raison de la période de réserve électorale, Jean-Michel Aulas, président du club lyonnais depuis trente ans, s'est fait discret : interdiction pour lui de communiquer sur sa présence et consigne pour les caméras de Ligue 1+ de ne pas le filmer.

15:58 - Lyon attend des résultats serrés aux élections municipales Le second tour des élections municipales de 2026 à Lyon s'est tenu avec une participation légèrement en hausse, atteignant 24,31%. Les résultats sont très attendus, notamment en raison du défi posé par Jean-Michel Aulas à Grégory Doucet, le maire écologiste sortant. La mobilisation des électeurs pourrait influencer le futur conseil municipal et métropolitain. Lire sur rue89lyon.fr