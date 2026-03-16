Résultat de l'élection municipale 2026 à Lyon : Grégory Doucet face à Jean-Michel Aulas, suivez le 2e tour en direct
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lyon opposera Grégory Doucet à Jean-Michel Aulas. Anaïs Belouassa-Cherifi est aussi potentiellement qualifiée. Suivez le 2e tour en direct.
- Le premier tour des élections municipales 2026 à Lyon est terminé. Les résultats du scrutin sont tombés.
- Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas sont au coude à coude mais le maire sortant bascule en tête avec 37,36% des voix contre 36,78% pour l'ancien président de l'OL. Derrière, Anais Belouassa-Cherifi est créditée de 10,41% des suffrages et devrait être présente au second tour dans le cadre d'une potentielle triangulaire.
- Découvrez les résultats de tous les candidats à l'élection municipale 2026 et les dernières actus à Lyon.
12:47 - Aulas dénonce une "alliance LFI-Doucet de la honte"
Jean-Michel Aulas dénonce une "alliance LFI-Doucet de la honte". Arrivé en deuxième position derrière Grégory Doucet, il estime que les "gens de la gauche qui ne veulent pas d'accord avec les insoumis", les votants "centristes de Georges Képénékian" sont autant de profils qui pourraient le rejoindre. Les réserves de voix lui permettant de devenir maire dimanche "sont partout", dit-il.
10:48 - Lyon voit Cœur Lyonnais en tête des élections
Les résultats du premier tour des élections municipales de 2026 à Lyon montrent que Cœur lyonnais domine avec des victoires dans le 5e et 6e arrondissements, grâce à Thomas Rudigoz et Samuel Soulier. Les Écologistes se taillent également une part importante, en tête dans six arrondissements. Les lyonnais ont eu l'occasion de voter pour leur mairie et leurs arrondissements, révélant des tendances électorales intéressantes. Lire sur actu.fr
10:31 - Fanny Dubot se positionne pour Lyon 7ème
Dans le 7ème arrondissement de Lyon, Fanny Dubot, la maire sortante, est en bonne position pour être réélue avec 41,92% des voix. Elle affronte deux candidates, Emilie Desrieux et Sophie Charrier, créditées respectivement de 26,42% et 17,71%. L'élection se déroule dans un contexte où 37 sièges sont à pourvoir et l'abstention atteint 34,36%. Lire sur lyonmag.com
10:29 - Doucet prépare l'union à Lyon pour 2026
Grégory Doucet est en tête du premier tour des élections municipales de 2026 à Lyon avec 37,3% des voix, suivi de près par Jean-Michel Aulas à 36,7%. Le score de l'insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi (10,4%) pourrait encourager une alliance entre Doucet et elle. Des négociations sont déjà en cours pour concrétiser cette union. Lire sur rue89lyon.fr