Résultat de l'élection municipale 2026 à Marseille : des sondages unanimes, les candidats évoquent de "l'irrespect"

L'élection municipale 2026 à Marseille se joue entre Benoît Payan, Franck Allisio et Martine Vassal pour le 2e tour prévu dimanche. Les candidats se mobilisent et s'accusent mutuellement d'irrespect.

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11:03 - Vassal estime que le retrait de Delogu à Marseille est un "irrespect des électeurs A Marseille, la candidat de la droite et du centre à l'élection municipale Martine Vassal dénonce "l'irrespect" du retrait de Sébastien Delogu. "Quand on nous donne la possibilité de passer la barre des 10% on doit rester. C'est un irrespect pour les électeurs", juge cette dernière sur BFM Marseille. Après avoir été elle-même invitée par ses opposants à retirer sa candidature, elle estime que "quand tout le monde vous demande de vous retirer, ça veut bien dire qu'il faut rester". "Je pense qu'on arrive à la fin du système du front républicain: il faut respecter les électeurs", tranche-t-elle.

Les résultats du dernier sondage des municipales à Marseille Sondage Opinionway pour CNews, Europe 1 et le JDD du 11 mars 2026.

09:57 - Les électeurs une nouvelle fois attendues aux urnes À Marseille et dans 33 autres communes des Bouches-du-Rhône, les électeurs sont appelés à revoter lors du second tour des élections municipales le 22 mars 2026. Dans le département, près d’un million d’électeurs doivent se rendre aux urnes à nouveau, contrairement à d’autres localités où les résultats étaient connus dès le premier tour. Lire sur actu.fr

08:11 - Franck Allisio cible les électeurs à Marseille À Marseille, pour les élections municipales de 2026, Franck Allisio du RN se concentre sur le vote des électeurs de Martine Vassal, candidate de droite. Après avoir terminé à 35,02% au premier tour, il appelle les électeurs du centre à rejoindre son camp pour contrer Benoît Payan, en tête avec 36,70%. Allisio sollicite l'union sacrée pour élargir sa base électorale. Lire sur laprovence.com

07:11 - Les South Winners appellent Marseille à résister au RN À Marseille, les South Winners, groupe de supporters de l'OM, lancent un appel urgent à faire barrage au Rassemblement national lors des élections municipales. Ils soulignent l'importance de la tolérance et du vivre ensemble face à l'extrême droite, qui pourrait accéder au pouvoir local. Leur message intervient à quelques jours du second tour crucial. Lire sur francebleu.fr

18/03/26 - 23:27 - Des accusations d'accords politiques À Marseille, Franck Allisio, candidat du Rassemblement national, accuse Benoît Payan et la France insoumise d'avoir conclu un accord tacite pour favoriser la victoire de Payan aux élections municipales de 2026. Martine Vassal soutient aussi ces allégations, tandis que Payan réfute toute forme d'entente. Les candidatures se clarifient à l’approche du second tour. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

18/03/26 - 22:26 - Les tensions municipales augmentent à Marseille À Marseille, une vidéo de tirs de mortier d'artifice devant le lycée Périer suscite l'inquiétude à quelques jours du second tour des élections municipales. Bien qu'aucun blessé ni dégradation ne soit à déplorer, cet incident a provoqué des réactions vives. Les autorités renforcent la sécurité et recherchent l'auteur des faits. Lire sur francebleu.fr

18/03/26 - 20:26 - Des changements notables aux municipales à Marseille Les élections municipales de Marseille en 2026 révèlent un taux d'abstention en légère hausse par rapport à 2014, avec des disparités marquées entre les quartiers. Le RN remplace la droite dans les secteurs Est et Sud, tandis que la gauche progresse, surtout dans les quartiers populaires. La droite subit un effondrement, notamment avec la candidate Martine Vassal. Lire sur lamarseillaise.fr

18/03/26 - 19:26 - La Licra met en garde contre le RN À Marseille, la Licra appelle les électeurs à s'engager pour empêcher l'extrême droite de contrôler la ville lors des municipales de 2026. Les militants soulignent que Marseille, riche de son histoire d'accueil, ne doit pas élire de représentant d'extrême droite. Ils rappellent l'importance de préserver les valeurs de diversité et d'inclusion. Lire sur laprovence.com

18/03/26 - 18:27 - Martine Vassal maintient sa candidature à Marseille Lors du premier tour des élections municipales de 2026 à Marseille, Martine Vassal (DVD) a obtenu 12,4% des voix, se classant derrière Benoît Payan et Franck Allisio. Malgré ce score décevant, elle a décidé de se maintenir au second tour, affirmant vouloir éviter que la gauche ou l'extrême droite ne remportent la ville. Son porte-parole souligne l'importance de conserver une position modérée et rassembleuse, contrairement aux tentatives de l'extrême droite. Lire sur actu.fr

18/03/26 - 18:26 - Eyguières confrontée à des violences pendant les élections À Eyguières, près de Marseille, un incendie volontaire a détruit plusieurs véhicules municipaux en pleine campagne pour les élections municipales de 2026. Le maire sortant, Henri Pons, voit dans cet acte malveillant une manifestation de la tension croissante entre opposants. Les candidates et le vainqueur du premier tour appellent à la paix dans cette période délicate. Lire sur actu.fr

18/03/26 - 17:27 - Benoît Payan débat à Marseille sans Martine Vassal À Marseille, le maire Benoît Payan et le candidat RN Franck Allisio débattront en direct sur France 2 le 19 mars 2026, après avoir dominé le premier tour des élections municipales. Martine Vassal, troisième du scrutin, n’a pas été invitée, suscitant des préoccupations au sein de son entourage. L'Arcom précise que l'organisation des débats est à la discrétion des chaînes, tant que l'équilibre des temps de parole est respecté. Lire sur actu.fr

18/03/26 - 15:27 - Allisio refuse de participer à un débat, Payan dénonce un "refus de démocratie" Benoît Payan, le candidat de l'union de la gauche pour l'élection municipale à Marseille, accuse son adversaire du RN de "refuser la démocratie". Le maire sortant de Marseille indique que son rival a refusé de participer à un débat entre les trois candidats encore en lice à Marseille proposé par France 2 et dénonce une "faute grave" dans un communiqué. "Refuser le débat, c'est refuser la démocratie. C'est refuser de rendre comptes aux Marseillais et Marseillaises. C'est mépriser les électeurs et les citoyens", estime Benoît Payant ajoutant qu'à "quelques jours d'un scrutin décisif pour l'avenir de Marseille, chacun doit pouvoir présenter son projet, confronter ses idées, répondre aux question. C'est le minimum démocratique". Il conclut : "Les Marseillais et Marseillaises méritent mieux que le silence, mieux que l'évitement, mieux que le mépris".

18/03/26 - 13:36 - Un duel entre gauche et extrême droite À Marseille, les 13e et 14e arrondissements se révèlent cruciaux pour les élections municipales de 2026, opposant la gauche, représentée par Benoît Payan, à l'extrême droite, incarnée par Franck Allisio. Avec un taux d'abstention élevé, chaque voix compte dans ces quartiers populaires en mutation. Les deux camps intensifient leurs efforts pour mobiliser les électeurs et reprendre pied dans ce bastion stratégique. Lire sur laprovence.com

18/03/26 - 12:37 - Benoît Payan domine à Marseille pour 2026 À Marseille, les élections municipales de 2026 se dessinent avec une triangulaire favorable à Benoît Payan (divers gauche), qui a choisi de ne pas fusionner avec la liste de LFI, malgré la pression de Sébastien Delogu. Ce dernier s'est retiré du second tour, laissant un paysage politique marqué par la montée du RN. Les insoumis ont renforcé leur base militante et comptent se battre sur des enjeux clés indépendamment de l'issue de l'élection. Lire sur madeinmarseille.net