Résultat de l'élection municipale 2026 à Nanterre : Raphaël Adam face à Hélène Matouk, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nanterre opposera Raphaël Adam à Hélène Matouk. Nicolas Huyghe est aussi potentiellement qualifié. Suivez le 2e tour en direct.

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13:49 - Une gauche fragmentée avant le second tour À Nanterre, la fragmentation de la gauche a affaibli l'équipe sortante dimanche pour le premier tour. Dans cette commune, huit listes de gauche étaient en compétition, illustrant cette division marquée. Le maire sortant, Raphaël Adam, est malgré tout arrivé en tête avec 36 % des voix, alors que son prédécesseur avait, lui, été élu dès le premier tour. Le choix de Nicolas Huygue et surtout de ses électeurs au second tour sera notamment très suivi.

16/03/26 - 07:11 - Raphaël Adam doit affronter un second tour à Nanterre À Nanterre, le maire sortant Raphaël Adam a obtenu 36,21 % des voix, le contraignant à un second tour face à Hélène Matouk (LR) et Nicolas Huyghes (LFI). Cette situation, marquée par une forte division à gauche, est une première depuis 2001. Adam et ses partisans annoncent que l’émiettement des voix était prévisible. Lire sur leparisien.fr

Résultat du sondage Ifop sur les municipales à Nanterre, pour Objectif Grand Paris (mai 2025)

15/03/26 - 19:52 - Quelle influence du RN à Nanterre aux élections de 2026 ? Le Rassemblement national n'avait pas vraiment pesé lors de l'élection municipale à Nanterre en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen séduisait 9,38% des votes lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 21,68% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 9,49% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Nanterre comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 12,96% lors du choc des européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 14,26% pour le mouvement lepéniste. Il était ensuite écarté du trio de tête lors du vote définitif.

15/03/26 - 18:59 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Nanterre En marge des municipales, Nanterre apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 29,09% de cadres supérieurs pour 98 119 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. Ses 8 030 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 23 770 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (54,85%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. La population étrangère de 19 662 personnes (20,04%) favorise une richesse culturelle appréciable. Malgré un taux de chômage de 13,19%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 29 383 euros/an, jouissant d'une certaine prospérité. À Nanterre, où les moins de 30 ans représentent 42% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir collectif et florissant.

15/03/26 - 17:53 - Le taux de participation aux municipales 2026 à 17h dans les Hauts-de-Seine dévoilé Le taux de participation aux élections municipales 2026 à 17h dans le département des Hauts-de-Seine est de 40,55% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est moins que lors du scrutin municipal de 2014 (44,76%).

15/03/26 - 16:58 - À Nanterre, 33,87 % de participation aux dernières municipales Pour cette élection municipale 2026, l'affluence aux urnes à Nanterre sera essentielle dans l'épilogue du scrutin. La mobilisation atteignait 33,87 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, en deçà de la moyenne nationale, l'épidémie de coronavirus ayant jeté une ombre sur le vote. S'agissant de désigner leur maire, les municipales restent pourtant traditionnellement, avec les présidentielles, des rendez-vous où les électeurs s'investissent particulièrement. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a à ce titre affiché une participation de 73,37 %. Il y a quatre ans, les législatives affichaient de leur côté une participation de 42,51 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 64,64 % 24 mois plus tard. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient attiré 48,45 % des électeurs. L'observation de ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet d'identifier Nanterre comme une contrée en déficit de participation.

15/03/26 - 15:59 - Quelles leçons tirer pour 2024 à Nanterre ? Lors du scrutin législatif provoqué par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, les votants de Nanterre accordaient leurs suffrages à Sabrina Sebaihi (Union de la gauche) avec 60,05% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Sabrina Sebaihi culminant à 70,09% des votes sur place. Lors des européennes précédemment, le podium à Nanterre s'était cette fois cristallisé autour de la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (36,96%), en tête de peloton devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (13,05%) et la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (12,96%). .

15/03/26 - 14:57 - Pour les élections 2026, Nanterre reste un territoire orienté vers la gauche Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Nanterre portaient leur choix sur Sabrina Sebaihi (Nupes) avec 44,67% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Sabrina Sebaihi virant de nouveau en tête avec 62,23% des voix. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Nanterre qui s'était déroulée en amont tournait à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 47,04% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 24,36%. Lors de la finale de l'élection à Nanterre, les électeurs accordaient 78,32% pour Emmanuel Macron, contre 21,68% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Nanterre révèle une localité où la gauche domine largement.

15/03/26 - 12:58 - Les impôts locaux, thème de campagne à Nanterre ? En termes d'impôts locaux à Nanterre, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 1 335 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 1 128 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 22,97 % en 2024 (contre environ 13,59 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 1 823 280 € de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 24 327 780 € perçus en 2020 avec un taux resté à près de 14,97 %. Cette disparition en fait dorénavant un apport résiduel, justifiant cette chute importante de recettes pour la commune.