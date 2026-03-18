Résultat de l'élection municipale 2026 à Nice : un duel de taille au second tour, Christian Estrosi essuie un coup dur

Le second tour de l'élection municipale 2026 à Nice s'annonce serré entre les deux anciens proches Christian Estrosi et Eric Ciotti. Leur campagne d'entre-deux-tours est tumultueuse.

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09:51 - Eric Ciotti confiant avant le second tour Eric Ciotti exprime sa confiance quant à l'alternance avant le second tour de l'élection municipale à Nice. Malgré une participation à 53,58 %, il constate un regain d'intérêt pour cette élection, bien que la politique semble perdre son impact sur la vie quotidienne des citoyens. Il défend une campagne axée sur les projets par rapport au maire sortant. Lire sur nicematin.com

09:37 - Christian Estrosi annonce déposer plainte contre Marine Tondelier Ce mardi sur RTL, Marine Tondelier, la cheffe des Écologistes, a accusé le maire de Nice, candidat à sa propre succession, d'être mis en examen dans six affaires. Christian Estrosi a répondu ce mercredi matin sur X : "En affirmant avec mensonge et aplomb que je serais mis en examen à 6 reprises, Marine Tondelier ment de manière éhontée et favorise ses nouveaux alliés d’extrême droite. Je dépose plainte pour diffamation immédiatement n’ayant aucunement l’intention de me laisser traîner dans la boue", a-t-il écrit.

09:00 - Le patron LR Bruno Retailleau n'apportera pas son soutien à Christian Estrosi Le président des Républicains ne plaidera pas en la faveur du candidat Horizons soutenu par LR à Nice, Christian Estrosi. "C’est aux Niçois de trancher dans les urnes", a estimé Bruno Retailleau sur BFMTV ce mercredi matin. "On avait un accord national avec Horizons, qui comprenait notamment Nice, maintenant la campagne a été délétère", estime-t-il.

09:00 - Estrosi critiqué par Retailleau lors des municipales À Nice, les élections municipales de 2026 s'annoncent tendues pour le maire sortant Christian Estrosi, soutenu par Les Républicains mais critiqué par Bruno Retailleau. Celui-ci refuse son soutien en dénonçant une "campagne délétère" et la stratégie d'Estrosi, visant à contrer l'extrême droite. Les Niçois devront choisir entre les candidats au second tour. Lire sur nicematin.com

08:51 - La sécurité est l'un des enjeux principaux À l'approche des élections municipales de 2026 à Nice, les attentes des habitants sur la sécurité sont mises en avant. La ville, qui compte près de 6 000 caméras de surveillance, voit des préoccupations variées parmi ses résidents, allant des étudiants aux retraités. Les candidats doivent répondre à ces enjeux cruciaux dans leur campagne. Lire sur francebleu.fr

08:45 - Christian Estrosi "confiant" avant le second tour En cas de victoire d'Eric Ciotti à Nice, Marine Tondelier et Juliette Chesnel-Le Roux (la candidate écologiste à Nice arrivée troisième) porteraient "toute leur vie politique la responsabilité d'avoir donné la cinquième ville de France" à l'extrême droite, juge ce matin sur RTL le maire de Nice Christian Estrosi. Ce dernier se dit "confiant" avant le second tour de ce dimanche mais ne cache pas sa "déception" après sa deuxième place.

07:01 - Kaotik 747 évoque les élections Le rappeur niçois Kaotik 747 aborde avec humour les élections municipales de Nice dans son dernier titre 'Scrogneugneu', qui dépeint une ville en tension. Son morceau critique à la fois la majorité et l'opposition, tout en esquivant Éric Ciotti. Avec des rimes incisives, il propose un portrait acide du scrutin local et des rivalités exacerbées. Lire sur nicematin.com

04:01 - Ciotti refuse un débat avec ses opposants Les élections municipales de 2026 à Nice se dérouleront sans débats publics, suite au refus d'Eric Ciotti de confronter ses rivaux, Christian Estrosi et Juliette Chesnel-Le Roux. Ce boycottage met fin à une campagne déjà conflictuelle, remettant en question la transparence du processus électoral. Lire sur nicepremium.fr

17/03/26 - 16:15 - "Le lieutenant de Marine Le Pen", Christian Estrosi attaque Ciotti qui refuse un débat Christian Estrosi a assuré dans une vidéo que son adversaire Eric Ciotti refusait de débattre pendant l'entre-deux-tours : "Je peux comprendre. Simplement après avoir illustré lors des débats du premier tour qu'il saccageait, empêchait de parler n'ayant aucun bilan, aucun projet, qu'il se défile lors de ce deuxième tour". "Je l'appelle à se ressaisir, parce que les Niçois et les Niçoises ont besoin de comprendre clairement là où nous voulons les conduire. Je l'invite, lui le lieutenant de Marine Le Pen, à se ressaisir pour débattre à ce deuxième tour", a-t-il ajouté.

17/03/26 - 14:41 - Juliette Chesnel-Le Roux considère que le maire sortant a fait monter l'extrême droite À Nice, Juliette Chesnel-Le Roux, candidate de gauche, a confirmé son intention de maintenir sa liste pour le second tour des élections municipales de 2026, malgré ses modestes 12% de voix au premier tour. Elle refuse de se retirer pour former un front républicain, critiquant à la fois Éric Ciotti et Christian Estrosi. Chesnel-Le Roux dénonce également l'impact du mandat d'Estrosi sur l'essor de l'extrême droite dans la ville. Lire sur nicepresse.com

17/03/26 - 11:42 - Juliette Chesnel-Le Roux demande à Christian Estrosi de se retirer de la vie politique Juliette Chesnel-Le Roux, candidate de la liste 'Unis Pour Nice' pour les municipales 2026, a annoncé son refus de fusionner avec la liste LFI de Mireille Damiano et a pressé le maire Christian Estrosi de se retirer de la vie politique. Elle a ainsi confirmé la présence de sa liste au second tour. Cette dynamique souligne les tensions croissantes au sein des alliances politiques de gauche à Nice. Lire sur francebleu.fr

17/03/26 - 10:48 - Une triangulaire, Juliette Chesnel-Le Roux garde la même liste Juliette Chesnel-Le Roux s'est qualifiée pour le second tour. Elle a décidé de conserver la même liste, sans s'allier avec la liste Nice Front Populaire (Viva! et LFI) qui a obtenu 8,95% des voix au premier tour. Elle refuse également de s'unir au maire sortant Christian Estrosi pour faire barrage à Eric Ciotti. "Je ne me prive pas des voix du Nice Front Populaire ce n'est pas le sujet. Les négociations n'ont pas abouti car les demandes de Madame Damiano et de son équipe étaient lunaires", a expliqué la candidate de gauche à ICI Azur. Elle assure également avoir été contactée par Christian Estrosi : "Il a été très très insistant. J'ai reçu des appels de toute part depuis des connaissances internes de la mairie depuis l'Elysée, mais je n'ai même pas répondu à l'invitation. Je ne vais pas accepter un cadeau, de présidence de commission, on m'a même parlé de présidence de Côte d'Azur Habitat. Ce n'est pas du tout de cette façon-là que je fais de la politique", a-t-elle rapporté. Elle tient à "faire barrage" et a déposé sa liste.

17/03/26 - 09:41 - Ça ressemble à Mission impossible pour Estrosi au 2e tour À Nice, les élections municipales de 2026 se compliquent pour le maire sortant, Christian Estrosi, qui n'a obtenu que 31 % des voix au premier tour. Face à Éric Ciotti, avec 43 %, il appelle à un front républicain contre le Rassemblement national. La gauche, quant à elle, refuse de se retirer pour le second tour, aggravant la situation d'Estrosi. Lire sur nicepresse.com

16/03/26 - 23:57 - Juliette Chesnel-Le Roux refuse de fusionner à Nice Les discussions pour fusionner les listes de gauche à Nice se sont soldées par un échec, compromettant ainsi la possibilité de siéger au conseil municipal. Les leaders de la gauche reprochent à Juliette Chesnel-Le Roux son refus d'unir les forces avant le dépôt des listes. Ce déchirement exacerbe les tensions au sein de l'électorat de gauche. Lire sur nicematin.com