Résultat de l'élection municipale 2026 à Nice : Eric Ciotti face à Christian Estrosi, suivez le 2e tour en direct
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nice opposera Eric Ciotti à Christian Estrosi. Juliette Chesnel-Le Roux est aussi potentiellement qualifiée. Suivez le 2e tour en direct.
- Les élections municipales 2026 à Nice ont rendu leur verdict ce dimanche 15 mars.
- Les résultats de l'élection municipale donnent Eric Ciotti en tête avec 42,60% des suffrages devant le maire sortant Christian Estrosi (31,30%) et Juliete Chesnel-Leroux (12,20%). La candidate écologiste apparaît est qualifiée pour le second tour dans une triangulaire.
- Retrouvez ci-dessous le suivi en direct du résultat de l'élection municipale à Nice.
14:29 - Ciotti appelle les Niçois "à faire barrage à M. Estrosi"
Eric Ciotti a appelé ce lundi les Niçois "à faire barrage à M. Estrosi, parce qu'ils ont besoin de se libérer de son emprise". De son côté, la cheffe des Ecologistes, Marine Tondelier, a écarté un retrait de la liste de l'union de la gauche, assurant que Nice n'était "pas un bon exemple" pour le front républicain, dans la mesure où "s'il y avait un concours d'affairisme entre (M. Ciotti et M. Estrosi), ils auraient tous les deux gagné".
14:06 - Christian Estrosi appelle à l'unité
Christian Estrosi, maire sortant de Nice, a appelé la gauche à retirer sa candidature au second tour des municipales de 2026 pour contrer l'extrême droite représentée par Éric Ciotti. Il propose une réunion des forces républicaines pour éviter que Nice ne tombe sous l’influence du Rassemblement national. Alors que les tensions entre candidats augmentent, Estrosi insiste sur la nécessité d'unir les voix républicaines. Lire sur nicematin.com
13:04 - "Il y a une belle avance, mais rien n'est acquis", tempère Ciotti
Interrogé par la presse ce lundi, le candidat de l'UDR-RN Eric Ciotti - arrivé en tête au premier tour des municipales ce dimanche - annonce rester "mobilisé, une élection n'est jamais gagnée". "Il y a une belle avance, mais rien n'est acquis", dit-il. "Il n'y a qu'un camp qui ne respecte pas ses adversaires et qui aujourd'hui fait semblant de faire des appels du pied après les avoir insultés. Moi, je n'ai jamais insulté personne", conclut-il.
11:49 - Eric Ciotti appelle à "faire barrage" contre Christian Estrosi et à libérer Nice "de son emprise"
Éric Ciotti candidat UDR et RN arrivé en tête du premier tour à l'élection municipale à Nice, appelle les électeurs à "faire barrage à monsieur Estrosi" et à se "libérer de son emprise". Le député qui a obtenu plus de dix points d'avance sur son rival entend s'imposer face au maire sortant. Lequel a également appelé à faire barrage contre Eric Ciotti et l'extrême droite.
11:26 - Estrosi appelle à "faire barrage à l'extrême droite" aux municipales à Nice
Christian Estrosi, le maire sortant de Nice devancé par Eric Ciotti au premier tour de la municipale, appelle "à faire barrage à l'extrême droite" et invite la gauche hors LFI à "une réunion commune" pour le scrutin de dimanche. "Nous sommes une nouvelle fois les seuls en capacité de battre l’extrême droite qui menace et met Nice en danger", a écrit dans la nuit Christian Estrosi, maire sortant Horizons de Nice. Il appelle les électeurs de gauche et les abstentionnistes à "faire front" contre l'extrême droite. "J’invite l’ensemble des forces politiques de l’arc républicain (PS, PCF, EELV, Radicaux, Place publique…) à tenir une réunion commune", a-t-il ajouté.
11:16 - Nice se prépare pour un second tour municipal
Les élections municipales de 2026 à Nice se dirigent vers un second tour triangulaire entre Eric Ciotti, Christian Estrosi et Juliette Chesnel-Leroux. Ciotti se classe en tête avec 43,43%, tandis qu'Estrosi subit une défaite significative. La gauche, qui totalise 21%, cherche à s'unir pour offrir une alternative solide aux électeurs niçois. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
11:10 - Juliette Chesnel-Le Roux annonce se maintenir pour le second tour à Nice
La candidate PS, PC, Écolo, Juliette Chesnel-Le Roux, a confirmé son maintien au second tour des municipales à Nice, suite à la défaite de Christian Estrosi. Elle souligne un rejet du dernier mandat et son engagement à offrir une alternative à la droite. Elle compte mobiliser les abstentionnistes pour contrer une éventuelle victoire du Rassemblement National. Lire sur francebleu.fr
10:58 - Une augmentation de la participation pour ce scrutin
À Nice, la participation des électeurs pour les élections municipales de 2026 a considérablement augmenté, atteignant 38 % à 15 heures, un niveau bien supérieur à celui de 2020. Le scrutin, marqué par un duel entre Christian Estrosi et Éric Ciotti, ainsi que des rivalités à gauche, suscite un intérêt croissant. Lire sur nicematin.com