Résultat de l'élection municipale 2026 Nîmes : Carole Delga soutient le candidat de l'union de la gauche

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nîmes oppose Julien Sanchez, Franck Proust et Vincent Bouget. Suivez le 2e tour en direct.

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10:12 - Carole Delga soutient le candidat de l'union de la gauche À Nîmes, Carole Delga soutient Vincent Bouget, le candidat de l'union de la gauche pour les prochaines élections municipales. Elle souligne l'importance de voter pour lui afin de contrer l'extrême droite et évoque des initiatives comme la gratuité des transports scolaires. Vincent Bouget espère attirer les électeurs du centre et de la droite pour renforcer son soutien. Lire sur midilibre.fr

19/03/26 - 13:26 - Le directeur des arènes soutient le Rassemblement national À Nîmes, Simon Casas, le directeur des arènes, a annoncé qu'il votera pour le Rassemblement national au second tour des élections municipales prévues le 22 mars 2026. Dans sa déclaration, il critique d'autres listes, notamment celle soutenue par Macron et celle communiste. Ce soutien au candidat Julien Sanchez a été salué par ce dernier comme un message courageux. Lire sur francebleu.fr

19/03/26 - 12:27 - Des inégalités aux élections municipales Les élections municipales de 2026 à Nîmes révèlent des inégalités de participation électorale marquées entre les quartiers, allant d'un taux de 68,41 % dans le quartier résidentiel de Combe des Oiseaux à seulement 22,05 % dans le quartier prioritaire de Pissevin Valdegour. Ce phénomène met en lumière des disparités socio-économiques, notamment avec une forte abstention chez les jeunes. Nîmes se classe parmi les villes affichant le plus grand écart électoral entre ses quartiers, pointant un besoin urgent d'action publique. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

19/03/26 - 11:56 - Vincent Bouget mobilise ses soutiens avant le second tour À Nîmes, le candidat de gauche Vincent Bouget a réuni plus de 2000 personnes pour un rassemblement populaire sur l'Esplanade, à quelques jours du second tour des municipales de 2026. Bouget, arrivé en deuxième position au premier tour, a appelé les électeurs à choisir entre l'espoir d'une ville unie ou la division. Ce dimanche sera donc crucial pour l'avenir de Nîmes. Lire sur francebleu.fr

19/03/26 - 11:26 - Vincent affirme son engagement pour Nîmes en 2026 À Nîmes, Vincent prend position pour les élections municipales de 2026, affirmant son engagement à rassembler contre l'extrême droite. Il appelle à mobiliser la jeunesse, en reconnaissant la crise démocratique actuelle, et tend la main au centre et à la gauche pour construire un projet commun. Le candidat insiste sur l'importance des valeurs humanistes face à la montée des tensions politiques. Lire sur midilibre.fr

19/03/26 - 03:41 - Nîmes doit rassembler face à l'extrême droite À Nîmes, la liste 'Nîmes en commun' se présente comme la principale alternative pour battre l'extrême droite lors des élections municipales de 2026. Les signataires mettent en avant des valeurs humanistes pour promouvoir un avenir meilleur. Ils appellent à rassembler les citoyens autour de principes d'entraide et de solidarité. Lire sur lamarseillaise.fr

18/03/26 - 16:06 - Vincent Bouget soutenu par plusieurs personnalités locales À Nîmes, une tribune signée par 17 personnalités, dont le prix Goncourt Lydie Salvayre, soutient Vincent Bouget pour le second tour des municipales contre le RN. Ils affirment que sa victoire est nécessaire pour préserver les valeurs humanistes de la ville. La liste de l'union de la gauche est présentée comme la seule capable de l'emporter face à l'extrême droite. Lire sur objectifgard.com

18/03/26 - 15:31 - Franck Proust à déposé sa liste d'union de la droite en vue du second tour Les élections municipales de 2026 à Nîmes se poursuivent avec le dépôt en préfecture de la liste d'union 'Nîmes par-dessus tout' par Franck Proust, Julien Plantier et Valérie Rouverand. Ce second tour, prévu le 22 mars, oppose trois listes, dont celle du RN de Julien Sanchez, arrivée en tête au premier tour. Les anciennes alliances ont évolué, excluant plusieurs co-listiers des listes initiales. Lire sur francebleu.fr

18/03/26 - 15:06 - La stratégie du silence du candidat RN, payante d'après les résultats du premier tour À Nîmes, la candidature de Julien Sanchez du Rassemblement national se distingue par une stratégie de silence, rendant incertain le processus électoral des municipales. Les électeurs expriment des préoccupations sur des enjeux cruciaux comme l'insécurité, le développement économique et le climat, mais sans réponses claires. Ce contexte soulève des questions sur l'avenir de la ville, tandis que d'autres listes présentent leurs projets de manière plus transparente. Lire sur objectifgard.com