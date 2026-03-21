Résultat de l'élection municipale 2026 Nîmes : La prise de position de Simon Casas fracture le milieu taurin à Nîmes

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nîmes oppose Julien Sanchez, Franck Proust et Vincent Bouget. Suivez le 2e tour en direct.

En direct

13:52 - Le RN propose des caméras de surveillance avec de l'IA pour sécuriser Nîmes Julien Sanchez, candidat RN aux élections municipales de 2026 à Nîmes, propose l'utilisation de caméras de vidéosurveillance avec intelligence artificielle pour améliorer la sécurité. Ce système permettrait de détecter en temps réel les véhicules recherchés, en collaboration avec la police nationale. Sa démarche s'appuie sur des dispositifs légaux de surveillance déjà en place. Lire sur actu.fr

12:11 - Sanchez (RN) veut faire "dégager" le sénateur Laurent Burgoa en 2026 Julien Sanchez, candidat Rassemblement National aux élections municipales de 2026 à Nîmes, a exprimé son intention de faire "dégager" le sénateur Laurent Burgoa, de la droite. Ce dernier lui a répondu avec virulence sur les réseaux sociaux : "Quand les mots démontrent à eux seuls la personnalité des gens !! À Nîmes, le candidat RN, certainement irrité par mon implication pour arriver à une union des deux listes de droite et du centre, se lâche !". Le sénateur a rappelé qu'il a toujours été opposé au RN et qu'il reste déterminé à défendre sa position. Lire sur midilibre.fr

10:31 - Le vice-président de la Région Occitanie appelle à soutenir Bouget et Couvreur À Nîmes, Kamel Chibli, vice-président de la Région Occitanie, appelle les électeurs à soutenir Vincent Bouget et Amal Couvreur lors des élections municipales de 2026. Dans un contexte où le Rassemblement National gagne du terrain, il encourage une vision inclusive et axée sur la cohésion sociale. Lire sur objectifgard.com

20/03/26 - 17:32 - Trois stratégies divergentes pour l'avenir du tourisme à Nîmes À Nîmes, les élections municipales du 22 mars 2026 suscitent des débats sur le tourisme. Julien Sanchez prône l'augmentation du tourisme avec plus d'événements gratuits, tandis que Vincent Bouget insiste sur la nécessité de repenser cette activité au bénéfice des habitants. Franck Proust s'oriente vers le développement du tourisme d'affaires avec de nouveaux festivals. Lire sur actu.fr

20/03/26 - 16:16 - Fin de campagne pour le candidat LR Franck Proust À Nîmes, la campagne pour les municipales de 2026 menée par Franck Proust (LR) s'achève par une réunion publique, après un an de travail pour rassembler la droite. Les candidats se sont unis pour défendre la ville face aux menaces électorales. Franck Proust appelle à voter pour la continuité et le développement de Nîmes. Lire sur midilibre.fr

20/03/26 - 14:56 - La prise de position de Simon Casas fracture le milieu taurin à Nîmes À Nîmes, la récente prise de position politique de Simon Casas, directeur d'arènes, suscite un vif débat dans le milieu taurin, traditionnellement apolitique. Les personnalités du monde taurins, comme Marie Sara, expriment leur désaccord, craignant une instrumentalisation de la tauromachie par des idéologies partisans. Dans ce contexte, plusieurs acteurs soutiennent la liste 'Nîmes en Commun' face à l'extrême droite pour défendre les valeurs culturelles partagées de la tauromachie. Lire sur objectifgard.com

20/03/26 - 12:41 - Franck Proust en meeting pour appeler à la mobilisation lors du second tour À Nîmes, lors d'un meeting rassemblant 400 personnes, Franck Proust, candidat de la liste 'Nîmes par-dessus tout', a tenté de motiver ses électeurs avant le second tour des élections municipales de 2026. Bien qu'il ait terminé avec 20 % des voix au premier tour, Proust reste déterminé à reprendre la ville face à des rivaux de gauche et du RN. L'enjeu est de ne pas laisser Nîmes basculer radicalement, comme l'a souligné Julien Plantier, membre de son équipe. Lire sur objectifgard.com

20/03/26 - 12:03 - L'écrivain Simon Casas soutient le RN, au grand étonnement du maire Jean-Paul Fournier À Nîmes, l'écrivain Simon Casas affirme son soutien au Rassemblement national, suscitant l'étonnement du maire Jean-Paul Fournier. Ce dernier critique le choix de l'écrivain, arguant que le RN n’a pas toujours été clair dans son engagement en faveur de la tauromachie. Les déclarations de Simon Casas, liées à la mémoire des enfants juifs déportés, provoquent également une forte indignation. Lire sur midilibre.fr

20/03/26 - 11:42 - Les premières colistières se mobilisent pour faire entendre leurs voix dans la campagne Les élections municipales de 2026 à Nîmes voient une forte implication des numéros deux des listes candidates, toutes masculines. Valérie Rouverand, Amal Couvreur et Sylvie Josserand représentant des formations différentes, veulent démontrer que leur rôle est actif et essentiel. Elles militent également pour l'engagement des femmes en politique. Lire sur midilibre.fr