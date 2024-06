François Hollande : quel résultat au 1er tour des législatives avec le Nouveau Front populaire ?

Candidat aux élections législatives dans la 1ère circonscription de Corrèze, François Hollande y défend les couleurs du Nouveau Front populaire. Quel résultat peut-il obtenir ? Et quel sera son rôle au sein de l'union en cas de victoire ?

Trouvez votre ville pour consulter les résultats des législatives

Dernières mises à jour

18:40 - De premiers résultats à 20h, Hollande a voté à Tulle Accompagné de sa compagne Julie Gayet, François Hollande a voté dimanche à Tulle, sur la circonscription où il vise un nouveau mandat de député, 7 ans après la fin de son quinquennat à l'Elysée. Les premiers résultats sont attendus à 20h et seront à retrouver en direct sur Linternaute.com. 18:25 - François Hollande serait-il intéressé par Matignon ? Si Matignon fait de l'oeil à François Hollande, il y a peu de chance pour que la socialiste soit soutenue au sein de la gauche. Certains jugent déjà la candidature de l'ancien Président aux législatives intéressée et "hypocrite" comme l'insoumis François Ruffin : "Il a toute la légitimité pour se présenter mais en toute franchise, j'aurais préféré qu'il ne le fasse pas sous la bannière du Front populaire parce que je crois qu'il n'y a pas une réelle adhésion à l'orientation du programme", a expliqué le député LFI sortant sur France Bleu Limousin. Il a cité la retraite à 60 ans, l'indexation des salaires sur l'inflation ou la taxation du capital comme autant d'exemples de divergences entre le programme du Nouveau Front populaire et la politique de François Hollande quand il était à l'Elysée. Même au sein du PS, François Hollande divise et cela s'est vu lors de la campagne des élections européennes. Peu de chances donc que l'ancien Président puisse prétendre à un rôle plus important au sein de l'union de la gauche, en particulier celui de Premier ministre. 18:18 - Une nomination comme Premier ministre possible ? François Hollande n'a plus exercé de mandat depuis que son quinquennat présidentiel a pris fin en 2017. Et pour son retour c'est un siège de député qu'il brigue, mais n'y aurait-il pas d'autres ambitions derrière cette candidature ? L'union de la gauche qui espère remporte les élections législatives pourrait devoir se désigner un prétendant à la fonction de Premier ministre si elle obtient une majorité à l'Assemblée nationale. 18:07 - Hollande n'était pas le premier choix du PS François Hollande a été investi par le Parti socialiste pour le Nouveau Front populaire, mais il n'était pas le premier choix du parti. A l'origine, c'est le maire de Tulles - un poste qu'a également exercer François Hollande -, Bernard Combes, qui devait porter les couleurs du PS et de l'alliance des gauches aux législatives. Mais le nom de l'ancien chef d'Etat a fini par s'imposer, notamment grâce au soutien de la fédération socialiste de Corrèze. François Hollande affiche donc son soutien à l'union de la gauche qu'il juge nécessaire. "Au premier tour, il y a cette union de la gauche. Au second tour, le désistement républicain doit s'appliquer dans toute sa rigueur pour tout candidat qui s'est mis hors de toutes discussions et rapports avec l'extrême droite", a-t-il ajouté au moment d'annoncer sa candidature le 15 juin.

C'est un candidat qu'on n'avait pas vu venir, mais qui suscite beaucoup d'intérêt et de questions pour le premier tour des élections législatives ce dimanche 30 juin. François Hollande a présenté sa candidature sous la bannière de l'union de la gauche, le Nouveau Front populaire, dans la 1ère circonscription de Corrèze. Ses résultats aux législatives, du moins les premiers, seront connus à partir de 20 heures après la fermeture des derniers bureaux de vote.

L'ancien président de la République va-t-il arriver en tête ? Peut-il prétendre à un siège à l'Assemblée nationale ? Il part en tout cas avec l'avantage d'une implantation locale importante et l'aura d'un ancien chef d'Etat. François Hollande compte d'ailleurs sur ses atouts pour s'imposer lors du scrutin. Mais sa candidature serait plus une réponse à l'urgence politique et à la "situation exceptionnelle" et "grave" que traverse le pays plus que pour nourrir des ambitions personnelles à l'en croire. Le socialiste juge "nécessaire de prendre toutes les personnalités qui [peuvent] concourir à ce qu'il y ait [une] mobilisation" contre la montée de l'extrême droite et il en fait partie.

Quel résultat pour François Hollande aux élections législatives ?

S'il fait son retour en politique en prétendant à un nouveau mandat de député, François Hollande connaît bien la 1ère circonscription de Corrèze puisqu'il en a été le représentant à l'Assemblée nationale pendant 14 ans, de 1997 à 2012 avant sa victoire à l'élection présidentielle. Ce territoire penche historiquement à gauche, mais il a basculé vers la majorité d'Emmanuel Macron en 2017, puis vers la droite des Républicains en 2022.

François Hollande arrivera-t-il à reconquérir la circonscription pour la gauche ? Il peut avoir une chance. En 2022, la candidate de la gauche qui représentait la Nouvelle union populaire économique et sociale (Nupes) était arrivée en tête du premier tour, mais s'était inclinée au second tour à Francis Dubois du parti Les Républicains. Et lors des élections européennes organisées il y a un mois c'est le Rassemblement national qui est arrivé en tête dans la 1ère circonscription de Corrèze avec 31,64% des voix contre 15,76% pour la liste du PS.

Que disaient les sondages sur les législatives ?

Les résultats des sondages sur les législatives, qui pouvaient être publiés jusqu'au vendredi 28 juin à minuit, donnaient le Nouveau Front populaire en deuxième position avec 25 à 30% d'intentions de vote et à seulement quelques points du Rassemblement national. L'union de la gauche était donc devant la majorité présidentielle. Mais il faut garder en tête que les sondages ne sont que le reflet de tendances à un instant T et qu'ils ne prédisent pas des résultats du scrutin avec certitude. D'autant que pour les élections législatives, les études d'opinion ne tiennent pas compte des tendances dans chacune des 577 circonscription.

Hollande demande à Mélenchon de se taire

Si François Hollande a rejoint l'union de la gauche, il n'apparait pas en phase avec toutes les forces membres de l'alliance. Mais l'ancien chef de l'Etat semble mettre ses désaccords et son égo de côté pour donner un maximum de chances au Nouveau Front populaire de l'emporter, et il ne manque pas d'inviter les autres poids lourds de la gauche, en particulier Jean-Luc Mélenchon, à en faire autant. "Si j'ai un message à faire passer, c'est que Jean-Luc Mélenchon (…), s'il veut rendre service au Nouveau Front populaire, il faut qu'il se mette de côté, qu'il se taise" a lancé le socialiste à l'adresse de l'insoumis depuis son fief de Corrèze. Une pique faite après les déclarations de Jean-Luc Mélenchon se disant "prêt à gouverner le pays" et se replaçant en tant que prétendant à la fonction de Premier ministre en cas de victoire de la gauche.

"Quand il y a plus de rejet sur Jean-Luc Mélenchon que sur Marine Le Pen ou Jordan Bardella, il y a un moment où il faut avoir conscience de quel est l'intérêt général", a ajouté François Hollande en référence à la division que suscite la personnalité de l'insoumis dans les rangs de la gauche. "Est-ce qu'on veut faire gagner la gauche ou on veut au contraire faire de la conflictualité ?" a-t-il encore insisté. Des déclarations qui n'ont rien changé aux positions de Jean-Luc Mélenchon qui, touché, a aussi pointé l'impopularité de François Hollande dans une partie de la gauche.

Tous les sondages cités et commentés dans cet article ont été publiés avant la période de réserve qui a débuté le vendredi 28 juin à minuit. Pour rappel l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certaines sondages d'opinion interdit la publication d'un nouveau sondage, mais "ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés".