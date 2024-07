DIRECT. Résultat des législatives : l'idée d'un "gouvernement provisoire" s'installe

Avec les désistements, l'idée d'une majorité absolue pour le RN s'éloigne. Si des personnalités de plusieurs partis ouvrent la porte à une grande coalition, ce sera sans LFI, a affirmé Emmanuel Macron en Conseil des ministres.

13:00 - Vers un gouvernement provisoire ? Se dirige-t-on vers une grande coalition à l'Assemblée, d'Europe Écologie Les Verts aux Républicains ? Si le spectre d'une majorité absolue dans l'hémicycle s'éloigne pour le Rassemblement national, il pourrait quand même disposer d'une majorité relative. Et une partie de la gauche sans LFI et certains LR, en plus du camp présidentiel, pourraient essayer de former une "grande coalition", courante dans les pays européens. Mais ce scénario est encore loin de faire l'unanimité, d'autant plus que l'absence de LFI empêcherait d'avoir une majorité absolue. La patronne des Écologistes, Marine Tondelier, n'a pas fermé la porte à ce scénario, elle a néanmoins exclu un nouveau "Premier ministre macroniste". Pour autant, Sandrine Rousseau a juge qu'une telle coalition serait "trahir" les électeurs même si elle pourrait accepter un "gouvernement technique". À droite, Xavier Bertrand n'est pas non plus opposé à cette idée. Mais Emmanuel Macron a posé ses conditions lors du Conseil des ministres, ce mercredi : "On ne gouvernera pas avec La France Insoumise. Un désistement ne vaut pas coalition".

12:34 - "Coup d'État administratif" : la porte-parole du gouvernement répond Marine Le Pen a déclaré, ce mardi, que Emmanuel Macron faisait un coup d'État administratif en nommant plusieurs personnes à des postes clés lors du Conseil des ministres, pour empêcher le Rassemblement de gouverner. Et Prisca Thévenot de lui répondre à l'issue du Conseil des ministres : "On savait que Marine Le Pen mentait, on sait maintenant qu'elle manipule l’information (...) Qu’il y ait des nominations en Conseil des ministres, ce n’est pas nouveau", a-t-elle lancé

Projections de second tour en sièges Les résultats du second tour des législatives sont déjà anticipés par les instituts de sondages, qui ont réalisé des projections en nombre de sièges dans la future Assemblée. Voici la projection Ipsos Talan pour France 2. Sont donnés ici les nombres de sièges par grand bloc en haut (NFP, RN et alliés, Ensemble!) ainsi que par parti politique en bas (LFI, PS, EELV, PC, Renaissance, Modem, Horizons, LR avec Ciotti, RN). Ces estimations seront affinées avec les résultats des intentions de vote jusqu'au vendredi 5 juillet.

12:16 - Le gouvernement explique ses choix Au terme du Conseil des ministres, Prisca Thévenot a expliqué la ligne du gouvernement sur les désistements : "Se désister, ce n'est pas se rallier, ce n'est pas se compromettre. Le RN est aux portes du pouvoir, maintenant aujourd'hui. Combattre le RN aujourd'hui, ce n'est pas se rallier à LFI demain", a indiqué la porte-parole du gouvernement. Et d'ajouter : "On ne peut pas faire de la LFI l'alpha et l'oméga de la gauche en France, ce n'est respecter les écologistes et les socialistes".

12:00 - Les Français de l'étranger peuvent voter Depuis ce midi, les Français de l’étranger peuvent voter par Internet. Ils ont jusqu’au jeudi 4 juillet, 18 heures, pour faire leur choix pour le second tour des élections législatives.

11:48 - Marine Tondelier défend Xavier Bertrand Alors qu'Éric Ciotti a annoncé, ce mercredi, matin, qu'il allait engager une procédure d'exclusion des LR à l'encontre du président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, Marine Tondelier a ironisé de la décision du président contesté des Républicains. "Se faire exclure des LR par Éric Ciotti est quasiment honorifique", a-t-elle lancé. "Merci à Xavier Bertrand, avec qui j’ai pourtant de nombreux désaccords, de tenir la ligne, pour la République."

11:45 - Compte-rendu du Conseil des ministres Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement, fait le point après le Conseil des ministres, ce mercredi.

11:28 - Marine Le Pen fustige une classe politique qui donne une image "grotesque" Dans un message posté sur X, Marine Le Pen s'est agacé du front républicain contre le Rassemblement national, et a parlé d'une classe politique qui "donne d'elle m^me une image de plus en plus grotesque". "Édouard Philippe appelle à voter communiste. Jean-Luc Mélenchon appelle à voter Gérald Darmanin. Et Christian Estrosi annonce qu’à la tête du groupe majoritaire, à l’Assemblée, je vais faire un coup d’État", a-t-elle ajouté.

11:12 - "Je ne vais pas imposer aux Français une coalition qu'ils n'ont pas choisie", indique Gabriel Attal Gabriel Attal a estimé mercredi qu'à l'issue des élections législatives, le pouvoir sera "soit entre les mains d'un gouvernement d'extrême droite", soit "au Parlement", expliquant se "battre pour ce deuxième scénario", sans pour autant évoquer une "coalition". "Aujourd'hui, il y a un bloc en situation d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale, c'est l'extrême droite. Ni LFI, ni le Nouveau Front populaire, ni nos candidats ne sont en capacité de former seuls une majorité absolue à l'Assemblée nationale" Et d'ajouter un peu plus tard : "Je n'ai pas parlé de coalition. Je ne vais pas imposer aux Français une coalition qu'ils n'ont pas choisie". Le Secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier a ouvert la porte à une grande coalition face au Rassemblement national, tout comme Xavier Bertrand (LR).

10:54 - François Ruffin réaffirme que Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre "Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre, parce que ni les communistes ne le veulent, ni les écologistes ne le veulent, ni les socialistes ne le veulent. Et je ne le veux pas non plus", a déclaré François Ruffin, sur France Bleu Picardie, ce mercredi matin.

10:32 - La dissolution était prévue, affirme le père d'Emmanuel Macron Dans une interview accordée au Dauphiné libéré, Jean-Michel Macron, le père du président de la République, a indiqué que le chef de l'État lui "avait parlé de la dissolution deux mois avant" de la faire. "Il estimait en effet que l’Assemblée nationale était devenue ingouvernable", a-t-il ajouté. Par ailleurs, il s'est dit complètement opposé au RN : "J’ai peur que le Rassemblement national arrive au pouvoir. Maintenant, si les Français le veulent, ils en feront l’expérience. Ils verront le résultat. Il vaut mieux que la France en fasse l’expérience pendant deux ans plutôt que pendant cinq ans. Si le RN montre en deux ans qu’il est parfaitement incapable de gouverner, on peut espérer qu’il n’ira pas plus loin."

10:17 - La justice saisie après les propos racistes d'un candidat RN Le député RN sortant de l'Yonne Daniel Grenon est dans la tourmente après des accusations de propos racistes. Selon L'Yonne républicaine, il aurait dit que les Maghrébins "n'ont pas leur place dans les hauts lieux". De son côté, Daniel Grenon a affirmé que ses propos ont été tronqués, mais le journal local a indiqué qu'il avait des enregistrements du débat lors duquel ces propos avaient été prononcés. Le procureur de la République a été saisi ce mercredi matin.

09:56 - Une candidate fantôme du RN dans le Loiret La candidate RN dans la 2e circonscription du Loiret, Élodie Babin s'est qualifiée en deuxième position pour le second tour des législatives. Néanmoins, selon France Bleu, cette dernière n'a pas fait 'une seule réunion publique, pas de marché, pas d'affiche ni même de tract avec son visage". La candidate n'habite d'ailleurs pas dans cette circonscription. Son compagnon, le député européen Aleksandar Nikolic, a expliqué qu'elle souffrait du Covid.

09:48 - Emmanuel Macron a crevé "la roue de gouvernement", juge François Hollande Alors que François Bayrou a expliqué que la dissolution avait permis de "crever l'abcès", François Hollande a estimé que le président de la République avait "crevé la roue du gouvernement. L'ancien chef de l'État ne s'est pas montré tendre avec Emmanuel Macron : "À un moment, tout président que l'on est, on ne peut pas décider seul. Un tout petit entourage a pris la tutelle, a pris la décision" de dissoudre. "Un président normal consulte, écoute, comprend le peuple français. (…) Ecouter les Français, comprendre ce qu'ils vivent, c'est la première condition pour diriger le pays".

09:25 - Gabriel Attal appelle à voter LFI face au RN Au micro de France Inter, ce mercredi matin, Gabriel Attal a donné des consignes de vote en vue du second tour, et c'est montré très clair : "Tout me sépare de la France insoumise, mais elle n'est pas en situation d'avoir une majorité absolue. En revanche, l'extrême droite est en situation de gouverner le pays". Et d'ajouter : "Ça ne fait pas plaisir à beaucoup de Français de devoir faire barrage en utilisant un bulletin qu'ils n'auraient pas voulu, mais je considère que c'est de notre responsabilité de le faire."

09:13 - Sandrine Rousseau opposée à une grande coalition Sur le plateau de Télématin, la députée sortante écologiste Sandrine Rousseau, a réfuté l'idée d'une grande coalition à l'Assemblée nationale face au RN : " Je ne suis pas prête à changer notre programme. J'ai été élue avec l'étiquette NFP. (…) Nous avons un programme qui permet d'agir sur les racines du Rassemblement national. Selon elle, ce serait "trahir les électeurs". Elle s'oppose ainsi à Marine Tondelier, qui a ouvert la porte à la coalition. "La politique dans ce pays ne pourra pas continuer comme avant. On va devoir changer", a indiqué l'écologiste lors d'un entretien au 20H00 de TF1, appelant à "trouver des solutions" et à ce "que certains au centre, à droite, nous disent comment ils souhaitent travailler dans l'autre sens".

08:42 - "Pourquoi il la ramène encore ?" Xavier Bertrand répond à Éric Ciotti Ce mardi matin, sur France 2, Éric Ciotti a indiqué qu'il allait "engager une procédure d'exclusion de Xavier Bertrand" des Républicains. Ce dernier lui a répondu sèchement sur BFMTV : "Il est au RN Éric Ciotti, je crois que c'est clair pour tout le monde. On sait pourquoi il est parti au RN, parce qu'il pensait avoir un poste de ministre. Voiture, chauffeur, gyrophare : c'est ça le rêve de sa vie. De quoi il se mêle, pourquoi il la ramène encore ? Il est en service commandé pour Marine Le Pen pour semer le trouble."

08:38 - Éric Ciotti veut exclure Xavier Bertrand des Républicains Ce mercredi matin, sur France 2, le président contesté des Républicains, Éric Ciotti, a annoncé qu'il allait lancer une procédure d'exclusion de LR du président de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand : "Je suis le président des Républicains, c'est moi qui ai le pouvoir disciplinaire". Et d'ajouter qu'il restait président de LR "pendant encore trois ans."

08:26 - Yaël Braun-Pivet veut une coalition sans "certains LFI" à l'Assemblée nationale Sur RTL, Yaël Braun-Pivet a appelé à une "grande coalition" face au Rassemblement national. "Celle-ci peut aller jusqu’au bloc de gauche, avec les écologistes, les socialistes et les communistes, des personnes avec lesquelles je partage des valeurs", a-t-elle développé. Néanmoins, elle a nuancé son propos concernant certains élus de La France insoumise : "Certains sont de très bons parlementaires, soucieux de l’intérêt général, mais il y en a d’autres avec qui il n’est pas question de travailler".

08:13 - Gabriel Attal, Jordan Bardella et Marine Tondelier sur BFMTV Quatre jours avant le second tour des élections législatives, trois personnalités des trois principaux blocs politiques vont s'exprimer sur BFMTV ce mercredi soir. Il s'agit de Gabriel Attal, Jordan Bardella, et Marine Tondelier. Ils ne débattront néanmoins pas directement. En effet, alors que Gabriel Attal et Jordan Bardella avaient appelé Jean-Luc Mélenchon à débattre, celui-ci avait refusé ce débat, appelant à s'adresser au Nouveau Front populaire. Et Marine Tondelier d'ajouter un plus tard sur le réseau social X : "Nous nous sommes réparti les débats au sein du Nouveau Front populaire. Après Manuel Bompard et Olivier Faure, c'est à mon tour de représenter notre coalition au 3e débat. Dois-je comprendre que vous n'osez pas débattre avec moi ?", a-t-elle lancé au président du RN.

07:56 - Edouard Philippe votera pour le candidat communiste dans sa circonscription Dès lundi, au lendemain du premier tour, Édouard Philippe avait été clair sur sa ligne. S'il avait appelé à faire face au Rassemblement national, il avait également indiqué faire barrage à La France insoumise. "En cohérence avec cette position, je proposerai aux candidats Horizons arrivés troisièmes, qui pourraient, par leur présence au second tour, sans espoir de victoire, favoriser l’élection d’un candidat des extrêmes, de se retirer au profit des candidats, des partis avec lesquels nous partageons les mêmes exigences démocratiques et républicaines", avait-il lancé. Selon Le Figaro, l'ex-Premier ministre votera "pour un communiste dimanche prochain , sans hésiter". "Je préfère un élu avec lequel j'ai des désaccords, mais avec qui je peux travailler, qu'un candidat avec qui j'ai des désaccords de nature", a-t-il expliqué. Dans la 8e circonscription de Seine-Maritime, Jean-Paul Lecoq, le candidat communiste, est arrivé en tête au premier tour avec 42,82 % des voix, devant la candidate RN Isabelle Le Coz (31,32 %).

07:40 - Des désistements "pour rien" ? Les électeurs suivront-ils les appels des candidats qui se sont désistés ? Si un "front républicain" s'est mis en place et que 130 candidats de gauche et 82 du camp présidentiel se sont mis de retrait pour faire face au Rassemblement national, ce sont les électeurs qui auront les clés du scrutin. À l'image de Bruno Le Maire, certains électeurs du camp présidentiel pourraient faire le choix de ne pas voter pour le Rassemblement national, ni pour des candidats La France insoumise au sein du Nouveau Front populaire. Aussi, Jordan Bardella a indiqué qu'il ne deviendrait pas Premier ministre s'il ne disposait pas d'une majorité absolue. Et Marine Le Pen d'expliquer ce mardi que si le RN s'approchait de cette barre de 289 députés, avec "par exemple 270" élus, son parti chercherait à attirer "des députés par exemple divers droite, divers gauche, LR". Jordan Bardella a également appelé les Républicains "au courage et à l'intérêt national", se disant "prêt à la main tendue" pour "élargir (s)a majorité" dans Le Figaro.

07:12 - François Hollande salue un "front républicain" Sur France 2, ce mardi soir, François Hollande s'est dit "fier d'avoir fait barrage à l'extrême droite et au Rassemblement national". En effet, plus de 200 candidats se sont désistés entre le premier et le second tour. "Le front républicain s'est reformé, dans la douleur il faut bien le dire, notamment pour la majorité, mais dans la clarté pour la gauche", a affirmé François Hollande sur France 2.

06:54 - Combien de candidats au second tour ? Les candidats avaient jusqu'à mardi 18h00 pour déposer leur candidature en préfecture en vue du second tour des législatives. Ils seront encore un peu plus de 1 100 candidats dimanche, après des jeux de désistement. La gauche a retiré plus de 130 candidats et le camp présidentiel 82, pour faire face au Rassemblement national