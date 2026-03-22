Résultat de Jean-Michel Aulas à la municipale 2026 à Lyon : un 2e tour historique face à Grégory Doucet ? Son score
À Lyon, le deuxième tour de l'élection municipale 2026 oppose Jean-Michel Aulas au maire sortant, Grégory Doucet (fusion avec LFI) ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez son résultat.
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Le candidat de la droite et du centre Jean-Michel Aulas s'incline face au maire écologiste sortant Grégory Doucet, selon de premières estimations Ifop pour LCI, l. Ce dernier serait réélu à Lyon avec 54% des suffrages en sa faveur, face aux 46% de Jean-Michel Aulas, selon ces premiers chiffres. Le ministère de l'Intérieur doit encore communiquer les résultats définitifs au cours de la soirée, qui permettront d'affiner et de confirmer les tendances annoncées en début de soirée.
Un résultat historique pour son entrée en politique ? Jean-Michel Aulas en rêve, mais ce n'est pas une mince affaire, loin de là. Si l'élection municipale 2026 de Lyon est loin d'être jouée, l'ancien président de l'Olympique lyonnais part avec un handicap certain : le maire écologiste sortant de Lyon Grégory Doucet a été rejoint par La France insoumise pour le second tour. En revanche, il a assuré que LFI n'aura aucun rôle dans la gestion de la ville. Arrivée en troisième position lors du premier tour, Anaïs Belouassa-Cherifi (10,41 %) s'est en effet ralliée au maire sortant pour tenter de faire barrage à Jean-Michel Aulas. Une "alliance de la honte", pour le candidat de la droite et du centre.
Lors du premier tour, Jean-Michel Aulas est arrivé juste derrière Grégory Doucet avec 36,78% des voix contre 37,36% pour le maire sortant. Une première petite victoire, certes, mais il ne compte pas s'arrêter là, malgré l'union de la gauche face à lui. Dans cette bataille, il pourra compter sur ses alliés : Les Républicains, Renaissance, Horizons, le Modem et l'UDI. L'homme de 76 ans se présente toujours sous la bannière "Cœur Lyonnais" et veut tendre vers la "croissance libérale qui permet de trouver les ressources dont on a besoin pour avoir une véritable politique sociale", disait-il chez France Info il y a encore quelques semaines.
Les 5 piliers du programme de Jean-Michel Aulas
Candidat à la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas liste cinq priorités dans son projet d'action pour la Capitale des Gaules. La culture, d'abord, "doit redevenir un droit pour tous. Investir dans nos artistes et nos quartiers, c'est redonner à chaque Lyonnais fierté, ouverture et confiance en l'avenir", dit l'homme de 76 ans sur son site de campagne.
La sécurité fait aussi partie des priorités de Jean-Michel Aulas. "Une ville forte doit garantir le respect, protéger les habitants, réconcilier et apaiser la ville", précise-t-il. Dans le même temps, l'ancien homme fort de l'OL fait de la solidarité un troisième pilier de sa campagne. "Elle doit se traduire dans l'accès au logement, le soutien aux plus fragiles, l'accompagnement des jeunes", explique-t-il.
Jean-Michel Aulas souhaite également mettre en avant les services publics, et "réduire la pollution par les techniques les plus innovantes, agir sans dogmatisme, pour une écologie ouverte et partagée", n'épargnant pas, au passage, ses concurrents écologistes. Enfin, le dernier pilier du candidat "Cœur Lyonnais" est le développement économique. Ici, il assure que l'économie lyonnaise "doit rester une force d'innovation et d'emploi. Soutenir nos entrepreneurs, nos commerces et nos industries, c'est préparer l'avenir", dit-il, tout en martelant la nécessité de "s'ancrer dans la transition écologique", une thématique qui lui est chère et qui lui permet de tenter de concurrencer le maire sortant sur ces thématiques environnementales.
Projet de méga tunnel : le symbole de sa campagne
Début janvier, Jean-Michel Aulas a annoncé un projet de huit kilomètres, reliant les communes de Tassin-la-Demi-Lune (Rhône) à Saint-Fons (Rhône), du nord-ouest au sud-est de l'agglomération lyonnaise. Pour lui, la construction de cette voie souterraine permettrait d'en finir enfin avec l'encombrement permanent du tunnel sous Fourvière, qui voit passer en moyenne 110 000 véhicules par jour, dont environ 15% sont en transit.
Un projet d'ouvrage fustigé par la mairie écologiste de Lyon et qui illustre parfaitement la différence de philosophie en matière de transports entre les deux listes. Les Ecologistes proposent eux de transformer les axes M6 et M7 en boulevard urbain d'ici 2035-2040, en réduisant le trafic avec des innovations de transport public. Pour cela, ils ont déjà mis en place des voies réservées au covoiturage et abaissé la vitesse sur l'axe. Grégory Doucet envisage de créer un carrefour à feux au niveau de la Saulaie à Oullins-Pierre-Bénite, "améliorant l'accessibilité du quartier et amorçant une baisse de vitesse à 50 km/h", comme expliqué dans Lyon Capitale. Ils ambitionnent également de construire des infrastructures pour les vélos et piétons, tout en défendant une vision durable de la mobilité.
De son côté, Jean-Michel Aulas a aussi relancé - avec son alliée LR à la Métropole Véronique Sarselli - le projet d'une cinquième ligne de métro abandonné par l'actuelle majorité écologiste en 2022 car trop coûteux et surdimensionné pour la population concernée, selon le maire sortant Grégory Doucet. "Je veux rappeler que la métropole lyonnaise est une grande métropole et que nous avons une vision qui est une vision beaucoup plus élitiste que celle qui a été pratiquée ces six dernières années", a déclaré l'ex-patron de l'OL, des propos relayés par Lyon Mag. La création d'une nouvelle ligne de métro E irait de l'ouest lyonnais à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry en desservant Bellecour sur la Presqu'île, la Part-Dieu, les communes de Décines et Meyzieu. Ce projet pourrait voir le jour à l'horizon 2040.
20:53 - Jean-Michel Aulas arrivé 2e selon les premières estimations
Selon les premières estimations Ifop pour LCI, le candidat de la droite et du centre Jean-Michel Aulas a été devancé par le maire écologiste sortant Grégory Doucet. Ce dernier est annoncé réélu à la mairie de Lyon avec 54% des suffrages en sa faveur. Jean-Michel Aulas, lui, arrive second du scrutin, avec 46% de Jean-Michel Aulas. Il s'agit toutefois de premières estimations et de premiers chiffres : le ministère de l'Intérieur doit encore communiquer les résultats définitifs, attendus dans la soirée.
20:24 - Quel programme pour la mobilité à Lyon ?
Dans le programme de Jean-Michel Aulas, un axe est dédié à la mobilité et à l'accessibilité. Le candidat divers centre promet déjà des transports gratuits pour les habitants de la commune ayant un revenu inférieur à 2 500 euros net par mois. Des Assises de la Mobilité sont également envisagées afin d'établir un code de la mobilité lyonnaise et permettre une circulation harmonieuse.
20:03 - Les bureaux de votes sont fermés à Lyon
Les bureaux de votes ont fermé leurs portes à 20 heures à Lyon. Les dépouillements ont donc débuté il y a quelques minutes seulement, et il faudra donc patienter avant d'avoir de premières estimations de résultats qui permettront d'avoir les tendances de ce second scrutin. Rappelons également que le ministère de l'Intérieur est le seul à dévoiler des résultats officiels, avec d'abord des résultats partiels dévoilés dans la soirée, avant la publication des résultats définitifs, souvent dans la nuit dans les grandes villes.
19:51 - Aulas fait de la jeunesse "une priorité"
"Elle ne doit pas être réduite aux seules questions de crèches ou d’écoles. La politique culturelle, sportive et associative doit offrir à chaque jeune une perspective et l’aider à révéler le meilleur de lui-même. L’excellence durable d’une ville passe par sa capacité à donner à sa jeunesse toutes les opportunités de se réaliser pleinement. C’est pourquoi je veux bâtir un pacte de confiance avec la jeunesse lyonnaise, fondé sur une ville enthousiaste, ouverte, qui élargit l’éventail des possibles", dit-il dans son programme officiel.
19:32 - Jean-Michel Aulas accuse des associations écologistes d'utiliser l'argent public contre lui
Le 7 février, Jean-Michel Aulas a réclamé "le remboursement immédiat des aides publiques versées à des associations militantes écologistes". Il a accusé certains groupes d'utiliser "leurs moyens, leurs réseaux et leur notoriété pour mener une campagne politique agressive" le ciblant explicitement, évoquant même une "utilisation illégale de fonds publics à des fins électorales". Il visait notamment l'association Action Justice Climat (ex-Alternatiba Rhône), qui avait appelé à "protéger la ville des profits de quelques-uns" et à "s'unir contre la candidature d'Aulas". L'association a effectivement perçu 9 000 euros de subventions publiques sur deux ans — une somme représentant une part minoritaire de son budget annuel d'environ 100 000 euros. Mais pour le juriste Jean-Pierre Camby, "une subvention n'est pas un contrat de silence" : les associations peuvent prendre des positions politiques en période électorale, tant que les fonds ne financent pas directement une campagne.
19:02 - Pour Jean-Michel Aulas, "Lyon doit rester une grande place économique"
À Lyon, "les commerçants doivent retrouver un cadre propice à leur réussite. L’accessibilité au centre-ville devra être assurée, afin que les commerces et les restaurants puissent accueillir leurs clients dans de bonnes conditions. Une ville attractive attire les talents, les entreprises et les visiteurs. Lyon doit rester une grande place économique, tournée vers l’innovation et la recherche", estime Jean-Michel Aulas dans son programme pour Lyon et avant le résultat du second tour des municipales.
18:57 - Un anniversaire très particulier pour Jean-Michel Aulas en attente de son résultat
Né le 22 mars 1949, Jean-Michel fête son anniversaire ce dimanche. L'ancien président de l'OL fête ses 76 ans dans une journée très particulière qui pourrait le voir ce soir devenir maire de Lyon. Rappelons qu'il est opposé au maire sortant Grégory Doucet et que les derniers sondages réalisés avant le 2e tour de l'élection municipale plaçaient les deux hommes au coude à coude.
17:20 - Un taux de participation en baisse à Lyon
Le taux de participation à Lyon 44.8% à 16h, en recul de 3 points par rapport au premier tour, selon les chiffres de BFMTV. Dans le Rhône, il s'élève à participation de 45,09% à 17 heures. Les bureaux de vote fermeront leurs portes à 18h dans la ville des Lumières.
17:10 - Lyon doit aussi être "une ville juste et solidaire"
Jean-Michel Aulas a fait mention d'un soutien supplémentaire aux personnes en situation de handicap lors de la campagne des municipales 2026 à Lyon. "Je pense aux familles monoparentales qui peinent à concilier travail et vie familiale, aux personnes isolées, aux jeunes qui doutent de leur avenir. Je pense aussi à nos concitoyens en situation de handicap, trop souvent oubliés ces dernières années, notamment en matière d’accessibilité. Les derniers aménagements l’ont montré : dans les transports comme dans l’espace public, beaucoup reste à faire. Une ville moderne ne laisse personne au bord du chemin : elle soutient, elle accompagne et elle donne à chacun la chance de réussir et de s’épanouir", indique le candidat du centre et de la droite sur son site de campagne.
16:19 - Un soutien d'Aulas très critique envers le camp écologiste
Christophe Cédat, gérant du Café 203 et soutien de l'ex-président de l'Olympique Lyonnais, a vivement critiqué la Fête des Lumières, devenue selon lui "l'ombre d'elle-même" sous le mandat de Grégory Doucet et de la mairie écologiste, appelant à protéger Lyon de la "peste verte", en référence aux Ecologistes.
15:25 - Jean-Michel Aulas exprime un regret avant le second tour à Lyon
À Lyon, Jean-Michel Aulas, candidat aux municipales, revient sur sa demande d'affichage du portrait de Quentin Deranque à l'Hôtel de Ville, qu'il regrette après avoir découvert ses propos controversés. En campagne pour le second tour, Aulas, arrivé deuxième, se défend d'une réaction humaine face à la tragédie. Malgré ses regrets, il continue de critiquer le maire sortant Grégory Doucet et son alliance avec LFI.
14:30 - "Jean-Michel Aulas s’est complètement trompé de stratégie"
Pendant l'entre deux-tours, la stratégie de Jean-Michel Aulas a été claire : occuper le terrain. "Du terrain, du terrain et du terrain", abonde Béatrice de Montille (LR), tête de liste dans le IIIe arrondissement de Lyon. On essaie d’aller chercher les abstentionnistes", dit-elle à Ouest France. Mais selon l'ex-président de la Métropole de Lyon entre 2017 et 2020, David Kimelfeld, "Jean-Michel Aulas s’est complètement trompé de stratégie". "Il a fait une campagne métropolitaine et non lyonnaise, et un peu populiste. Il a principalement parlé des embouteillages et pas des sujets du quotidien, qui relèvent de la mairie : la petite enfance, l’école, la culture", dit-il. Un avis partagé par le journaliste lyonnais Philippe Brunet-Lecomte : "c’est un ratage monumental (...) Il porte une vision obsolète de Lyon. Son programme, c’est le culte de la voiture et du béton. Ça ne marche plus".