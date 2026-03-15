Résultat de Sarah Knafo à la municipale 2026 à Paris : la surprise du 1er tour ?

Sarah Knafo s'est ajoutée à la liste des candidats à l'élection municipale à Paris. La candidate de Reconquête espère remporter le scrutin et a minima influencer le résultat.

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Candidate inattendue, Sarah Knafo a chamboulé toutes les prévisions concernant l'élection municipale à Paris. Celle qui porte les couleurs de Reconquête s'est imposée comme une sérieuse concurrente pour les scrutins des dimanches 15 et 22 mars 2026.

L'arrivée tardive de Sarah Knafo dans la campagne municipale parisienne n'est pas passée inaperçue. La candidate s'est faite remarquée par sa robe jaune, mais a aussi fait parler d'elle grâce aux "buzz", pas toujours positifs, de sa campagne. Une méthode qui lui a permis d'imprégner dans l'esprit des électeurs et d'en séduire certains.

L'objectif de Sarah Knafo à l'élection municipale de Paris est d'évincer la gauche de l'Hôtel de Ville, une ambition qu'elle juge possible grâce à "l'union des droites" allant de LR jusqu'à Reconquête. Mais jour après jour, la candidate a réaffirmé sa volonté de remporter le scrutin à la tête de cette fameuse union, n'en déplaise à Rachida Dati. Car Sarah Knafo est devenue un véritable caillou dans la chaussure de la candidate de la droite.

Les résultats de Sarah Knafo dans les sondages de la municipale à Paris

Sarah Knafo a créé la surprise dans les sondages sur les résultats de l'élection municipale à Paris publiés jusqu'au vendredi 13 mars. D'abord donnée en queue de peloton sous la barre des 5 % d'intentions de vote dans les premières études, elle a fini par se hisser au-dessus du seuil de 10 % permettant de se qualifier pour le second tour. C'est son arrivée qui a fait naître le scénario d'une possible quinquangulaire pour le second tour de la municipale à Paris.

Les résultats des sondages n'ont jamais présenté Sarah Knafo comme la possible gagnante des municipales 2026 à Paris. En revanche, son maintien, son retrait ou son ralliement à un candidat durant l'entre-deux-tours pourraient changer l'issue du scrutin.

De "nouvelles idées" mais un programme "ni audible, ni crédible"

Durant sa campagne pour la municipale à Paris, Sarah Knafo a surfé sur l'attrait de la nouveauté face à des candidats bien implantés et connus des électeurs : Emmanuel Grégoire a été premier adjoint à la mairie de Paris, Rachida Dati est la principale figure d'opposition au conseil municipal parisien et Sophie Chikirou est députée d'une circonscription parisienne.

Celle qui a été l'artisane de la campagne présidentielle d'Eric Zemmour en 2022, mène cette fois sa propre campagne avec les idées de Reconquête et parvient à séduire plusieurs électeurs curieux de voir de "nouvelles idées" influencer la campagne municipale à Paris. Ses propositions phares concernent surtout la sécurité avec une augmentation des effectifs de police à 8000 agents, l'armement de ces derniers et le renfort de certains dispositifs de surveillance usant de l'intelligence artificielle. Des mesures parfois irréalisables.

Sarah Knafo a aussi promis de rendre la ville de Paris propre, belle et facile à la circulation, le tout en faisant 10 milliards d'euros d'économie. Elle est cependant sévèrement attaquée sur le chiffrage de son projet par ses concurrent qui soulignent le financement impossible des mesures qu'elle propose. "Ce n'est ni audible ni crédible" a même tranché Rachida Dati.