Résultat d'Arnaud Deslandes à l'élection municipale 2026 à Lille : un 2e tour à sa portée ?

Arnaud Deslandes a toutes ses chances lors du second tour de l'élection municipale à Lille. Il a noué une alliance à gauche et est arrivé en tête du premier tour. Alors, va-t-il l'emporter ce dimanche ?

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Arnaud Deslandes veut briguer son premier mandat complet à Lille, fort de son score au premier tour de l'élection municipale à Lille qui s'est déroulé le 15 mars dernier. Le candidat PS PC PP avait récolté 26,26% des suffrages exprimés, devançant de trois points la candidate LFI Lahouaria Addouche. L'écologiste Stéphane Baly a terminé deuxième avec 17,75 %, mais a décidé de se rallier au socialiste, alors qu'il avait été un adversaire redoutable de Martine Aubry lors des municipales de 2020.

Ils ont décidé de fusionner leurs listes. "Nous partagerons les responsabilités, nous cogérerons ensemble la ville, nous travaillerons ensemble", a assuré Arnaud Deslandes sur ICI Nord. Sa liste "Tout pour Lille demain" pour le second tour comprend alors 60 % de colistiers issus de la majorité sortante et 40% de colistiers écologistes, dont Stéphane Baly, en troisième position. Violette Spillebout de Renaissance-MoDem-Horizons s'est aussi qualifiée avec 11,14 % au premier tour et concurrence Arnaud Deslandes ce dimanche 22 mars tout comme le candidat RN Matthieu Valet (10,92 %). Le second tour se joue donc en quadrangulaire.

Les résultats d'Arnaud Deslandes dans les sondages

Lille est une ville historiquement socialiste. Depuis mars 2025, la commune est dirigée par Arnaud Deslandes suite à la démission de Martine Aubry, après plus de 20 ans à sa tête. Lors des élections municipales 2026, c'est donc le premier véritable scrutin pour le candidat. Il n'a eu que 12 mois pour faire ses preuves, cela sera-t-il suffisant pour repartir pour six années supplémentaires ?

Il devrait profiter du report d'au moins une partie des voix du candidat écologiste, même s'il ne se fait pas mécaniquement. Violette Spillebout pourrait pour sa part bénéficier d'un report de voix des électeurs du candidat LR Louis Delemer, arrivé sixième avec 8,46%.

Le logement comme priorité pour Arnaud Deslandes

Si Arnaud Deslandes a pour mission de garder Lille comme bastion socialiste et de perpétuer l'héritage de Martine Aubry, il doit aussi se faire un nom. Il a finalisé de grands projets, avec notamment en janvier la piétonnisation de la Grand-Place. Il veut faire de Lille "le laboratoire d'un monde meilleur".

Dans son programme, il place le logement en priorité avec 1500 constructions et 2300 rénovations chaque année, ainsi que l'ajout de places supplémentaires d'hébergement d'urgence. La santé est la deuxième préoccupation des Lillois : il prévoit donc un développement des centres de soin et des bilans de santé mobiles. Policiers supplémentaires, extension de la gratuité des transports ou encore métamorphose paysagère de la ville font partie des propositions phares.