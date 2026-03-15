Résultat d'Eric Ciotti à l'élection municipale à Nice : une nette victoire au premier tour, tous les scores

Candidat à l'élection municipale 2026 à Nice, Eric Ciotti récolte un très bon résultat au premier tour contre le maire sortant, selon les premières estimations.

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Les résultats d'Eric Ciotti aux municipales de 2026

Le premier tour des élections municipales s'est clôturé à 20 heures ce dimanche 15 mars 2026. Les résultats du premier tour de l'élection municipale de Nice sont tombés dimanche soir. Les résultats transmis par le ministère de l'Intérieur placent Eric Ciotti nettement en tête avec 42,64% des voix, devant Christian Estrosi avec 31,76% des voix. L'écart est donc conséquent alors que Juliette Chesnel Le Roux (PS, PC et Ecologistes) est créditée de 12,19% des voix et peut se maintenir au second tour.

"Nous arrivons très largement en tête avec 44% des voix, a-t-il salué devant ses supporters. Le maire sortant réalise 31% des voix. Mes amis, ce soir, les Niçoises et les Niçois nous ont très largement placés en tête. Ils ont parlé avec clarté, et je crois avec leur coeur. Oui, ils nous ont donné la place qui doit nous permettre d'engager le changement et l'alternance." Eric Ciotti arrivera au second tour avec un bon matelas d'avance dimanche 22 mars 2026.

La soirée a également été marquée par une polémique. "France Info s'excuse pour les propos de Nathalie Saint-Cricq avant la prise de parole d'Eric Ciotti "Nous présentons nos excuses à @eciotti pour un propos inapproprié et déplacé prononcé sur notre antenne par une journaliste de la rédaction de France Télévisions." La journaliste a dit à l'antenne "Eric Ciotti alias Benito", pensant visiblement que son micro n'était pas coupé.

Les municipales 2026, un tournant pour Eric Ciotti

Cette municipale 2026 était une étape très attendue par Eric Ciotti. Le député des Alpes-Maritimes représente son parti l'Union des droites pour la République lors du scrutin à Nice. La validation de la liste d'Eric Ciotti pour l'élection municipale à Nice n'a pas été facile. Le préfet des Alpes-Maritimes avait refusé d'enregistrer le document suite à un possible conflit d'intérêts concernant le choix d'un colistier. Pierre Ippolito, chef d'entreprise à Villeneuve-Loubet, a été pointé du doigt pour des contrats avec la mairie. Le tribunal administratif a finalement jugé que le préfet avait outrepassé ses prérogatives.

Lors de cette élection, Eric Ciotti fait face à un grand rival et ancien proche : Christian Estrosi. De 2003 à 2007, le président de l'UDR a occupé le poste de directeur de cabinet quand le maire actuel de Nice était président du conseil général des Alpes-Maritimes. Tous deux viennent, en plus, à l'origine de la même famille politique, LR. Maire depuis 2017, ce dernier a démissionné des Républicains en 2021 et se présente sous la bannière Horizons. De son côté, Eric Ciotti s'est rapproché du Rassemblement national et a créé son propre parti l'UDR. L'équipe d'Eric Ciotti évoque un "affrontement ultime, qui couve depuis 15 ans". D'autres candidats font face au duo : Juliette Chesnel-Le Roux représente une alliance de gauche formée avec le PS, le PCF et les écologistes, alors que LFI a choisi Mireille Damiano. Céline Forjonnel a été désignée à la tête d'une liste citoyenne, Estelle Jacquet porte l'extrême-gauche (lutte ouvrière) et Cédric Vella est la figure de Reconquête.

Une image forte, mais une association au RN en demi-teinte

Eric Ciotti sait prendre l'espace médiatique. Il souhaite montrer que son alliance avec le RN fonctionne. Dans son programme, il envisage de mettre "de l'ordre dans les comptes" avec une baisse de la taxe foncière et un plan d'économies. Il voudrait aussi doubler le nombre de policiers municipaux en patrouille et mettre en place plusieurs chantiers, notamment dans les transports, les écoles ou encore créer de nouveaux espaces culturels. Il pense aussi à la gratuité du stationnement pendant deux heures.

L'équipe de Christian Estrosi a dénoncé le "bilan noir d'Eric Ciotti" dans sa gestion du département. Des colistiers de la liste du maire de Nice ont dénoncé un déséquilibre des dépenses publiques, au détriment de l'action sociale. Il est accusé d'avoir tourné les dépenses vers des projets jugés trop coûteux. Christian Estrosi et les deux listes de gauche le pointent aussi du doigt en assurant être opposés à "un candidat d'extrême droite".

Eric Ciotti maire de Nice et Premier ministre ?

Quelles sont les réelles ambitions d'Eric Ciotti ? Si le Rassemblement national remporte la présidentielle de 2027, Éric Ciotti pourrait-il troquer la mairie de Nice pour Matignon ? Lors du débat des municipales organisé le 7 mars 2026 par BFM TV, Nice-Matin et Le Figaro, le journaliste Yves Thréard l'a interrogé directement sur ce scénario. La réponse du candidat UDR a été sans équivoque : "Je ne quitterai jamais Nice, ma légitimité elle est à Nice, je la tiens des Niçoises et des Niçois". Pour appuyer son ancrage local, Eric Ciotti a rappelé ses racines : "Je suis né dans cette ville, j'y ai grandi. (...) J'ai fait mes études, une partie, à Nice. Mes grands-parents étaient commerçants à Nice".

Dans les faits, la loi sur le non-cumul des mandats n'interdirait pourtant pas un tel double rôle. François Bayrou en avait d'ailleurs donné l'exemple, conservant la mairie de Pau durant son passage à Matignon entre décembre 2024 et septembre 2025, non sans quelques critiques.

Eric Ciotti s'affiche avec Bardella… mais pas à Nice

Pour voir Éric Ciotti partager une scène avec Jordan Bardella, il a fallu quitter Nice et rejoindre Menton le 7 mars dernier. Le patron du RN a lui-même joué la carte de la complicité : "C'est Christian Estrosi qui appelle, s'amuse-t-il depuis la scène. Il est inquiet". Avant de se tourner vers son "cher Éric" Ciotti, installé dans la salle.

Allié au RN depuis son départ fracassant des Républicains en 2024, Eric Ciotti a revendiqué cette union : "Je suis très fier de ce chemin effectué ensemble depuis ce soir de la dissolution".

Mais l'alliance reste mesurée. Pas de logo à la flamme sur les affiches, pas d'étiquette officielle RN sur la liste, et surtout, pas de meeting commun à Nice. Une discrétion calculée pour un candidat qui doit conquérir une ville sans braquer les électeurs de droite traditionnelle, tout en assumant pleinement son rapprochement avec le parti de Marine Le Pen.

Nice, test grandeur nature pour l'UDR

Une victoire à Nice changerait tout pour l'UDR. Le parti créé par Éric Ciotti en 2024 pour s'allier au Rassemblement national n'aligne aujourd'hui que 17 députés, et ne peut espérer de victoire municipale que dans la cinquième ville de France.

"Notre conviction, c'est qu'il y a une recomposition de la droite, dont le centre de gravité se déplace vers le bloc UDR-RN : ce scrutin va confirmer cette dynamique et l'essoufflement de LR", a affirmé un conseiller d'Eric Ciotti auprès des Echos. Dans son entourage, on imagine déjà une répartition des rôles : "A l'UDR l'électorat des notables, plus bourgeois, au RN celui des zones périphériques et de la ruralité".

Chez LR, on mesure l'enjeu avec inquiétude. "Si Eric Ciotti l'emporte à Nice, c'est terrible parce que ça va donner le sentiment que son pari était gagnant", a avoué un présidentiable LR. D'autant que les ralliements se sont multipliés : eurodéputés, élus départementaux, et même un dîner récent avec "son ami" François Fillon, dont Eric Ciotti s'est empressé de faire circuler la photo.

L'affaire des têtes de porc met le feu aux poudres

Fin février, une tête de porc a été déposée devant le domicile de Christian Estrosi, accompagnée d'une affiche arborant une étoile de David et l'insulte "connard".

L'affaire prend rapidement une tournure explosive : une source proche de l'enquête évoque une "dimension de manipulation", et selon Europe 1, un des deux hommes mis en examen était "en lien étroit avec l'équipe de campagne" du maire sortant. Nice-Matin a affirmé de son côté que l'exploitation d'un téléphone aurait révélé "plus d'une dizaine d'échanges téléphoniques entre celui-ci et une membre du cabinet du maire de Nice".

Sur X, Christian Estrosi a estimé être "victime d'une barbouzerie inédite", avec un des mis en cause qui aurait "tenté d'infiltrer [son] entourage et de s'immiscer au sein de [son] équipe de campagne". "S'agit-il d'une mafia organisée ? D'une ingérence en provenance d'un pays étranger ? D'opposants capables du pire ?", s'est-il interrogé.

Au débat du 7 mars, Christian Estrosi a ajouté être "victime de manipulations, de tentatives d'infiltration, de déstabilisation qui fait suite à une campagne de violences de la part des équipes de M. Ciotti. J'ai reçu des violences de ce côté-là, de l'ultra-droite de M. Pierre-Édouard Stérin qui, parmi elle, a des gens engagés dans la xénophobie, dans l'antisémitisme, dans le racisme, dans la cybercriminalité". Eric Ciotti a balayé ces accusations, dénoncé un "contre-feu" et répliqué : "C'est ridicule, M. Stérin n'a rien à voir avec cette campagne".

Ciotti-Estrosi : de l'amitié à la guerre

"Ce que tu as fait pour moi est, je crois, inédit en politique. Sache que je le mesure à sa juste valeur et que je ne l'oublierai jamais", "tu fais partie des très rares personnes qui comptent pour moi et que j'aime". Ces mots tendres, Éric Ciotti les adressait à Christian Estrosi fin 2008. Difficile d'imaginer aujourd'hui que les deux hommes se livrent une guerre ouverte pour la mairie de Nice.

Leur histoire, racontée par le journaliste Jean-Baptiste Forray dans son livre Les Frères ennemis de la Côte, est celle d'une alliance politique et personnelle hors normes, progressivement rongée par l'ambition. Christian Estrosi a fait Eric Ciotti : il lui a offert une circonscription en 2007, puis la présidence du département des Alpes-Maritimes en 2008.

Eric Ciotti, lui, a construit la réputation sécuritaire d'Estrosi. Mais les courbes ont fini par s'inverser. "C'est un peu Santa Barbara entre eux", a résumé Jean-Baptiste Forray auprès de BFMTV. Leur rupture idéologique, l'un ayant adhéré à Horizons et l'autre ayant créé son propre parti et s'étant rapproché du RN, a rendu l'affrontement inévitable.

Le "bilan noir" de Ciotti selon Estrosi

L'attaque est frontale. Le 25 février, l'équipe de Christian Estrosi a lancé un site intitulé "bilan noir d'Éric Ciotti", ciblant directement la gestion du Département des Alpes-Maritimes par son rival.

Derrière "une communication maîtrisée", les colistiers estrosistes ont dénoncé un déséquilibre des dépenses publiques au détriment de l'action sociale. Chiffre avancé : la part des crédits consacrés aux politiques sociales aurait reculé de 40% en 2013 à 37% en 2024. Le document pointe également des investissements massifs dans la vallée de la Vésubie, territoire d'élection d'Eric Ciotti, entre 100 et 130 millions d'euros engagés depuis 2012, soit environ 2 000 euros par an et par habitant.

L'équipe Estrosi a accusé aussi Eric Ciotti d'avoir privilégié des équipements touristiques ou de loisirs jugés "discutables" au détriment des publics les plus fragiles. Président du Département de 2008 à 2022, Éric Ciotti reste aujourd'hui conseiller départemental et président de la commission des finances..