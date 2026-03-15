Résultat d'Edouard Philippe à la municipale 2026 au Havre : l'ex-Premier ministre vire en tête au premier tour

Edouard Philippe enregistre un nouveau bon résultat ce dimanche au Havre à l'élection municipale et à un an des présidentielles. L'ancien Premier ministre a viré nettement en tête au premier tour ce dimanche 15 mars selon les premiers résultats tombés.

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L'élection municipale 2026 au Havre s'annonce décisive pour le maire sortant, un certain Edouard Philippe. Et les premiers résultats donnent raison au maire du Havre qui vise un troisième mandat. Il dirige la mairie depuis 2020 et à la tête de laquelle il avait déjà été élu entre 2010 et 2017 et vire en tête au premier tour selon les résultats complets communiqués par le ministère de l'Intérieur. L'ancien Premier ministre est crédité à 43,76% à l'issue de ce premier scrutin. Il affrontera au second tour Jean-Paul Lecoq (33,25%), Franck Keller (15,30%). Derrière, on retrouve les candidats Charlotte Boulogne (4%), Marie Le CIeux (1,98%), Sophie Zarifian (1,05%) et Magali Cauchois (0,66%).Si on se dirige vers une triangulaire, Edouard Philippe dispose d'une marge confortable pour être réélu dimanche prochain à l'issue du second tour.

Plus qu'un mandat de maire, c'est en fait son avenir politique qu'Edouard Philippe met en jeu avec les scrutins des dimanches 15 et 22 mars. L'ancien Premier ministre mise sur une victoire au Havre qui lui servirait de tremplin pour sa campagne nationale en vue de l'élection présidentielle de 2027. Edouard Philippe doit faire face à une gauche qui a gagné en force dans les urnes du Havre lors des derniers scrutins. Le communiste Jean-Paul Lecoq, élu député de la Seine-Maritime dans la circonscription de la ville portuaire en 2017, a été réélu à ce poste à deux reprises et sans difficultés. C'est lui que l'ancien chef du gouvernement doit affronter pour l'élection municipale 2026. Plus que le candidat communiste, c'est l'union de la gauche qu'Edouard Philippe, soutenu par son parti Horizons ainsi que le reste du camp présidentiel formé de Renaissance et du MoDem et la droite des Républicains, doit battre.

Le poids de la macronie, fardeau d'Edouard Philippe ?

Edouard Philippe pensait avoir tous les atouts pour remporter l'élection municipale du Havre : de l'expérience en tant que maire de la ville, un bilan dont il est fier, et sa popularité. L'ancien Premier ministre, qui s'est longtemps imposé comme la personnalité politique préférée des Français, se classe toujours en deuxième position, à égalité avec Marine Le Pen et derrière Jordan Bardella dans le baromètre politique mensuel réalisé par Elabe pour Les Echos. Mais le maire sortant part aussi avec des handicaps : à commencer par son association avec le camp présidentiel. Si Edouard Philippe a pris ses distances avec Emmanuel Macron en réaffirmant ses idées issues de la droite, il n'en reste pas moins le candidat du bloc central. De plus, il n'a pas insufflé de changement majeur dans la vie du Havre pouvant être vendu comme un argument à sa réélection.

En face, Jean-Paul Lecoq présente un profil moins élitiste, mais plus proche du quotidien des Havrais. Cet électricien, propulsé sur la scène politique après son élection en tant que député en 2017, reflète davantage l'histoire ouvrière de la ville. Né dans le quartier populaire d'Aplemont, le candidat a passé son CAP tout en cumulant deux emplois dès ses 14 ans pour aider ses parents ouvriers rapporte Libération. C'est à ces quartiers populaires, en proie à une montée de l'abstention, que le candidat de la gauche s'adresse.

Autre argument allant de le sens du candidat communiste, plus que dans celui d'Edouard Philippe : le maire sortant lui-même a soutenu Jean-Paul Lecoq aux dernières élections législatives face au candidat du RN. "Je le fais parce que je préfère un élu que je connais, avec qui je travaille dans l'intérêt du Havre, même avec des différences", avait-il expliqué disant faire barrage au RN, se souvient La Dépêche. Un vote par défaut certes, mais pouvant jouer en faveur de l'union de la gauche à la municipales.