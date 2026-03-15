Résultat d'Edouard Philippe à la municipale 2026 au Havre : l'ex-Premier ministre vire en tête au premier tour
Edouard Philippe enregistre un nouveau bon résultat ce dimanche au Havre à l'élection municipale et à un an des présidentielles. L'ancien Premier ministre a viré nettement en tête au premier tour ce dimanche 15 mars selon les premiers résultats tombés.
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L'élection municipale 2026 au Havre s'annonce décisive pour le maire sortant, un certain Edouard Philippe. Et les premiers résultats donnent raison au maire du Havre qui vise un troisième mandat. Il dirige la mairie depuis 2020 et à la tête de laquelle il avait déjà été élu entre 2010 et 2017 et vire en tête au premier tour selon les résultats complets communiqués par le ministère de l'Intérieur. L'ancien Premier ministre est crédité à 43,76% à l'issue de ce premier scrutin. Il affrontera au second tour Jean-Paul Lecoq (33,25%), Franck Keller (15,30%). Derrière, on retrouve les candidats Charlotte Boulogne (4%), Marie Le CIeux (1,98%), Sophie Zarifian (1,05%) et Magali Cauchois (0,66%).Si on se dirige vers une triangulaire, Edouard Philippe dispose d'une marge confortable pour être réélu dimanche prochain à l'issue du second tour.
Plus qu'un mandat de maire, c'est en fait son avenir politique qu'Edouard Philippe met en jeu avec les scrutins des dimanches 15 et 22 mars. L'ancien Premier ministre mise sur une victoire au Havre qui lui servirait de tremplin pour sa campagne nationale en vue de l'élection présidentielle de 2027. Edouard Philippe doit faire face à une gauche qui a gagné en force dans les urnes du Havre lors des derniers scrutins. Le communiste Jean-Paul Lecoq, élu député de la Seine-Maritime dans la circonscription de la ville portuaire en 2017, a été réélu à ce poste à deux reprises et sans difficultés. C'est lui que l'ancien chef du gouvernement doit affronter pour l'élection municipale 2026. Plus que le candidat communiste, c'est l'union de la gauche qu'Edouard Philippe, soutenu par son parti Horizons ainsi que le reste du camp présidentiel formé de Renaissance et du MoDem et la droite des Républicains, doit battre.
Le poids de la macronie, fardeau d'Edouard Philippe ?
Edouard Philippe pensait avoir tous les atouts pour remporter l'élection municipale du Havre : de l'expérience en tant que maire de la ville, un bilan dont il est fier, et sa popularité. L'ancien Premier ministre, qui s'est longtemps imposé comme la personnalité politique préférée des Français, se classe toujours en deuxième position, à égalité avec Marine Le Pen et derrière Jordan Bardella dans le baromètre politique mensuel réalisé par Elabe pour Les Echos. Mais le maire sortant part aussi avec des handicaps : à commencer par son association avec le camp présidentiel. Si Edouard Philippe a pris ses distances avec Emmanuel Macron en réaffirmant ses idées issues de la droite, il n'en reste pas moins le candidat du bloc central. De plus, il n'a pas insufflé de changement majeur dans la vie du Havre pouvant être vendu comme un argument à sa réélection.
En face, Jean-Paul Lecoq présente un profil moins élitiste, mais plus proche du quotidien des Havrais. Cet électricien, propulsé sur la scène politique après son élection en tant que député en 2017, reflète davantage l'histoire ouvrière de la ville. Né dans le quartier populaire d'Aplemont, le candidat a passé son CAP tout en cumulant deux emplois dès ses 14 ans pour aider ses parents ouvriers rapporte Libération. C'est à ces quartiers populaires, en proie à une montée de l'abstention, que le candidat de la gauche s'adresse.
Autre argument allant de le sens du candidat communiste, plus que dans celui d'Edouard Philippe : le maire sortant lui-même a soutenu Jean-Paul Lecoq aux dernières élections législatives face au candidat du RN. "Je le fais parce que je préfère un élu que je connais, avec qui je travaille dans l'intérêt du Havre, même avec des différences", avait-il expliqué disant faire barrage au RN, se souvient La Dépêche. Un vote par défaut certes, mais pouvant jouer en faveur de l'union de la gauche à la municipales.
21:05 - 43,76% des voix pour Edouard Philippe selon le Ministère de l'Intérieur
Le ministère de l'Intérieur a partagé les résultats complets du Havre peu après 21 heures ce dimanche. On se dirige vers une triangulaire pour le second tour, et Edouard Philippe confirme son statut de favori avec 43,76% de voix à l'issue du premier tour. Il affrontera dimanche prochain Jean-Paul Lecoq (33,25%) et Franck Keller (15,30%). Les autres candidats qui ne se qualifient pas pour le prochain scrutin sont loin derrière : Charlotte Bourgogne est créditée à 4% des voix, Marie Le Cieux 1,98%, Sophie Zarifian 1,05% et Magali Cauchois 0,66%.
20:37 - Edouard Philippe entend "limiter le score du candidat RN"
Selon les premières estimations de ce début de soirée, Edouard Philippe arriverait en tête au Gavre avec 43,8% selon les premières estimations. L'ancien Premier ministre a pris la parole peu après l'annonce des résultats. "Les Havraises et les Havrais ont indiqué qu'ils voulaient poursuivre la transformation de notre ville", a-t-il déclaré dans des propos relayés par BFM TV et CNews. "J'aborde ce deuxième vote dans le même esprit que le premier", assure-t-il. "D’abord avec sérénité mais aussi en prenant au sérieux les électeurs et la démocratie", enfin “avec toute mon énergie personnelle et la joie de voir qu’elle est porté par une énergie considérable. "Je suis favorable à toutes les alliances/rassemblement pour limiter le score du candidat du RN qui ne connait pas Le Havre."
20:23 - Philippe en tête mais une triangulaire au 2nd tour
Les résultats s'affinent peu à peu au Havre et confortent la victoire d'Edouard Philippe au premier tour. L'ex-Premier ministre est crédité de 43,8% des voix devant Jean-Paul Lecoq (Union de la gauche) avec 33,3% des voix. Le candidat LR-RN Franck Keller sera bien présent au second tour puisqu'il est crédité de 15,3% des voix.
20:00 - Le premier résultat d'Edouard Philippe est connu
Le premier résultat des élections municipales au Havre est tombé : Edouard Philippe est crédité de 43,8% des voix au premier tour, de quoi virer largement en tête avant le second tour.
19:28 - Édouard Philippe impliqué malgré lui dans une autre élection municipale
La mairie du Havre n'est pas le seul front ouvert pour Édouard Philippe en ce mois de mars. Pour l'élection municipale de Paris, son parti Horizons soutient Pierre-Yves Bournazel, crédité de 12 % des intentions de vote au premier tour selon un sondage Ifop, loin derrière Emmanuel Grégoire (32 %) et Rachida Dati (30 %). Problème : Pierre-Yves Bournazel a publiquement annoncé qu'il ne rejoindrait « ni Grégoire ni Dati au second tour », semant la confusion dans le camp de droite. Édouard Philippe l'a aussitôt recadré : « Au soir du premier tour, je ferai tout ce que je peux pour qu'on fasse l'union, et qu'on ait l'alternance à Paris, avec un grand rassemblement de la droite et du centre. » Si tout se passe comme prévu au Havre et à Paris, le fondateur d'Horizons prévoit de tenir une grande réunion publique le 12 avril pour relancer officiellement sa candidature présidentielle.
19:26 - Les résultats bientôt attendus au Havre
Les bureaux de vote ont fermé dès 18 heures au Havre, où Edouard Philippe vise un troisième mandat et attend les résultats. Ceux-ci ne seront connus qu'à partir de 20h, heure de fermeture des derniers bureaux de vote dans les grandes agglomérations.
18:18 - L'abstention aux municipales, l'autre adversaire d'Édouard Philippe
Au Havre,pour Edouard Philippe, le combat contre l'abstention est presque aussi important que celui contre les candidats adverses lors de ces municipales 2026. Lors du premier tour des municipales de 2020, près d'un électeur sur trois ne s'était pas déplacé (31,77 %), un chiffre qui avait légèrement progressé au second tour (33,89 %). La présidentielle de 2022 avait affiché des taux similaires : 31,77 % d'abstention au premier tour, 33,89 % au second. Aux législatives de 2024, la désaffection électorale était encore plus marquée dans la 8e circonscription, où près de 40 % des inscrits n'avaient pas voté. Cette réalité se ressent sur le terrain : devant une école de la Mare Rouge, plusieurs mères de famille interrogées par Mediapart affirment n'avoir « jamais participé à un scrutin ». L'une d'elles, Amélie, 33 ans, explique ne plus se déplacer « pour de toute façon voter blanc ». C'est précisément pour contrer cette tendance que Jean-Paul Lecoq dit avoir entamé sa campagne « il y a près de deux ans, avec des réunions de quartier partout ».
17:45 - La municipale du Havre, clé de voûte des ambitions présidentielles d'Édouard Philippe
L'élection municipale du Havre dépasse largement les enjeux locaux pour Édouard Philippe. Pour son parti Horizons, fondé fin 2021, elles constituent, selon le directeur général de l'IFOP Frédéric Dabi interrogé par Le Monde, "la première épreuve du feu pour Edouard Philippe, afin de lui permettre de s'élancer dans la précampagne présidentielle". Le maire du Havre a lui-même conditionné sa candidature à l'Élysée à sa réélection : "Le mandat de maire est celui que je trouve le plus formidable. Je l'ai toujours dit, je le dis depuis seize ans. Et la seule autre fonction qui pourrait me conduire à ne pas vouloir être maire du Havre, c'est la fonction présidentielle. C'est tout, c'est clair, c'est net, c'est simple", a déclaré Edouard Philippe se souvient Médiapart. Une déclaration qui n'a pas manqué de faire réagir son adversaire Jean-Paul Lecoq auprès du même journal : "Nous, on aurait préféré nationaliser les grandes entreprises d'acier en difficulté, mais pour une fois qu'il nationalise quelque chose, c'est déjà pas mal !"
17:29 - Quand tombera le résultat d'Edouard Philippe au Havre pour les municipales 2026 ?
Au Havre, les bureaux de vote vont fermer leurs portes dès 18h ce dimanche 15 mars à l'occasion du premier tour des élections municipales 2026. Le dépouillement débutera dans la foulée ce qui devrait permettre d'avoir des résultats assez tôt dans la soirée. Edouard Philippe, maire sortant, arrivera-t-il en tête ? Le score de l'ancien Premier ministre est particulièrement attendu.
16:58 - Une union de la gauche pour renverser Edouard Philippe au Havre ?
Pour la première fois depuis trente ans aux élections municipales, la gauche havraise se présente unie derrière Jean-Paul Lecoq. Sa liste rassemble communistes, socialistes et écologistes, à l'exception de La France insoumise. « Depuis trente ans, les socialistes et les communistes n'étaient pas unis sur une même liste, c'est ça qui explique les mauvais résultats des élections précédentes. Cette fois-ci, on est unis avec les écologistes et d'autres partis », souligne Florence Martin-Péréon, socialiste et numéro deux de la liste, auprès de Médiapart. L'espoir est palpable dans les quartiers populaires, où certains militent activement contre l'abstention. « Si nous, dans les quartiers, on vote tous, Édouard Philippe sort », affirme Zehra Buyuk Sevindik, juriste de 36 ans qui se lance pour la première fois en politique. D'autant que plusieurs autres petites liste de gauche sont en lice et peuvent décider d'apporter leur soutien ou d'appeler à voter pour Jean-Paul Lecoq au 2e tour de la municipale.
16:29 - La municipale du Havre, clé de voûte des ambitions présidentielles d'Édouard Philippe
L'élection municipale du Havre dépassent largement les enjeux locaux pour Édouard Philippe. Pour son parti Horizons, fondé fin 2021, elles constituent, selon le directeur général de l'IFOP Frédéric Dabi interrogé par Le Monde, "la première épreuve du feu pour Edouard Philippe, afin de lui permettre de s'élancer dans la précampagne présidentielle". Le maire du Havre a lui-même conditionné sa candidature à l'Élysée à sa réélection : "Le mandat de maire est celui que je trouve le plus formidable. Je l'ai toujours dit, je le dis depuis seize ans. Et la seule autre fonction qui pourrait me conduire à ne pas vouloir être maire du Havre, c'est la fonction présidentielle. C'est tout, c'est clair, c'est net, c'est simple", a déclaré Edouard Philippe se souvient Médiapart. Une déclaration qui n'a pas manqué de faire réagir son adversaire Jean-Paul Lecoq auprès du même journal : "Nous, on aurait préféré nationaliser les grandes entreprises d'acier en difficulté, mais pour une fois qu'il nationalise quelque chose, c'est déjà pas mal !"
15:52 - Édouard Philippe accusé de n'avoir rien fait pour les quartiers populaires au Havre
Derrière la façade rénovée du centre-ville du Havre se cachent des inégalités criantes avant ces élections municipales 2026. Dans certains quartiers prioritaires comme Caucriauville, Mare Rouge ou Mont Gaillard, un foyer sur deux est considéré comme pauvre. Le taux de chômage atteint 9 %, le plus haut de la région Normandie. Face à ces réalités, les adversaires d'Édouard Philippe l'accusent de n'avoir investi que dans les vitrines de la ville. "À Caucriauville, les travaux ne touchent que ce qui longe le tram, les grands axes sont refaits mais juste derrière, c'est pourri. La deuxième scène du Volcan, on l'attend depuis le milieu du premier mandat d'Édouard Philippe. Quant à Auchan, les commerces y sont trop chers, et comme les loyers le sont aussi, il y a plein de logements vides", décrit Djawed Fridi, numéro deux de la liste LFI. L'adjointe au maire Oumou Niang-Fouquet réfute ces accusations, affirmant que "la ville a investi 50 millions d'euros" dans les quartiers.
15:16 - Édouard Philippe face à la montée de l'extrême droite au Havre
Au Havre, seul deux candidats aux élections municipales représentent la moitié droite de l'échiquier politique : Edouard Philippe, candidat du centre et de la droite jusqu'à LR, et Franck Keller, candidat d'extrême droite issu du parti ciottiste et soutenu par le RN. Mais s'il n'y a qu'un concurrent à la droite du maire sortant, ce dernier peut-être de taille, car l'extrême droite a gagné du terrain dans la ville portuaire : "La nouveauté des dernières législatives a été le vote extrême droite dans des bureaux de vote traditionnellement acquis à Édouard Philippe", analyse Baptiste Bauza, directeur de campagne de Jean-Paul Lecoq, cité par Médiapart. Une tendance que confirme Jean-Paul Lecoq lui-même : "Même avec quelqu'un qui n'est pas du tout d'ici, le fait d'avoir la marque "Le Pen-Bardella-Ciotti", ça suffit à faire des voix", explique le candidat en référence à Franck Keller arrivant de Neuilly-sur-Seine et parachuté au Havre. Cette dispersion du vote à droite pourrait profiter à la gauche et ouvrir la voie à une triangulaire au second tour, configuration jugée particulièrement risquée pour le maire sortant.