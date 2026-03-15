Résultat de Vincent Bouget à la municipale 2026 de Nîmes : la ville va-t-elle basculer à gauche ?

L'élection municipale 2026 est très disputée à Nîmes en l'absence du maire LR sortant qui ne se représente pas. Le candidat de l'union de la gauche, Vincent Bouget, peut prétendre à la victoire selon les résultats des sondages.

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Le maire sortant de Nîmes, Jean-Paul Fournier, ne rempilera pas pour un nouveau mandat. Alors qui prendra la relève de l'élu Les Républicains (LR) qui dirige la ville depuis plus de 25 ans ? L'élection municipale des dimanches 15 et 22 mars 2026 doit répondre à cette question. Sur les cinq listes en course pour remporte l'Hôtel de ville, l'une apparaît comme la favorite : celle de l'union de la gauche représentée par Vincent Bouget.

Le membre du conseil municipal de Nîmes prétend désormais à la fonction de maire, mais il n'est pas le seul à nourrir l'objectif de faire passer la préfecture gardoise dans le giron de la gauche. Le parti de La France insoumise a la même ambition et a décidé de la poursuivre sous ses propres couleurs avec le candidat Pascal Dupretz. Mais face à l'offensive venant des forces de gauche, la droite a également envoyé un successeur au maire sortant pour essayer de conserver la mairie de Nîmes, il s'agit du premier adjoint de Jean-Paul Fournier et du président de Nîmes Métropole, Franck Proust. Le candidat du camp présidentiel Julien Plantier et celui du Rassemblement national (RN) Julien Sanchez complète la liste des personnes engagées pour l'élection municipale de Nîmes. Une liste 100% masculine.

Le fait que l'avantage revienne à un candidat de gauche à Nîmes peut surprendre au regard des résultats des dernières élections dans la région. Lors du scrutin pour les législatives, c'est l'extrême droite qui a remporté la totalité des sièges de député à Nîmes et plus largement dans le Gard. La tendance peut-elle être renversé pour l'élection locale ?

Les résultats de Vincent Bouget dans les sondages de la municipale à Nîmes

Le candidat de l'union de la gauche a été donné en tête de tous les résultats de sondage réalisés en vue des municipales à Nîmes et publiés jusqu'au vendredi 13 mars, mais son avance a eu tendance à diminuer à l'approche du scrutin. Après lui, trois autres candidats ont été crédités de suffisamment de points pour prétendre à une qualification au second tour : Franck Proust pour la droite, Julien Sanchez pour l'extrême droite et Julien Plantier pour le parti présidentiel.

Si sur le papier, Vincent Bouget fait office de favori, mais les scores plutôt resserrés des sondages ne permettent pas de considérer la victoire de la gauche acquise. Faute d'un résultat suffisant pour pouvoir se maintenir, la liste LFI devrait logiquement appeler à voter pour le seul autre candidat de gauche. En cas de maintien des trois autres listes, ce report de voix pourrait effectivement offrir la victoire à Vincent Bouget. Mais reste à savoir quelle sera la stratégie des autres candidats.

Des alliances décisives pour battre le RN vainqueur du dernier scrutin à Nîmes ?

Après Vincent Bouget, c'est le candidat de l'extrême droite qui obtient le meilleur score dans les résultats de sondage pour l'élection municipale à Nîmes. Le RN, qui a vu son nombre d'élu augmenter ces dernières années dans la région, a misé sur Julien Sanchez pour défendre la couleur bleu marine dans la préfecture gardoise. Celui qui était maire de Beaucaire entre 2014 et 2024 avant de devenir député européen, souhaite jouir d'un nouveau mandat local.

Mais à Nîmes comme ailleurs, des appels à faire barrage au RN pourraient être lancés. Est-ce que Julien Plantier et Franck Proust lanceront-ils de telles manœuvres ou prendront-ils part à un "cordon sanitaire" en retirant leur liste au profit d'une autre ? Le scénario est fort probable puisque le camp présidentiel s'oppose à une victoire de l'extrême droite et que le candidat LR a fermement rejeté la proposition d'alliance formulée par le RN en début de campagne. Les deux candidats pourraient décider de se retirer pour faire barrage à l'extrême droite en rejoignant la gauche ou ils pourraient aussi décider de s'unir pour former une liste du bloc central et rivaliser avec celle de la gauche.

En formant des alliances, les candidats prendraient cependant le risque de voir leurs électeurs les plus droitiers se diriger vers le RN plutôt que vers une alliance penchant vers le centre ou carrément la gauche. Les prétendants à la mairie de Nîmes pourraient aussi décider de se maintenir en tentant leur chance jusqu'au bout, mais en prenant le risque de diviser les voix et de donner à l'extrême droite une occasion de l'emporter. Ou de se retirer sans donner de consigne et de courir le même risque.