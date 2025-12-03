My Secret Santa : une comédie romantique de Noël façon "Madame Doubtfire" sur Netflix

Dans "My Secret Santa", une maman solo se cache sous la barbe et le costume du Père Noël pour sauver les fêtes, sur Netflix. Les infos sur le programme.

Après plusieurs comédies romantiques festives, Netflix mise une nouvelle fois sur la magie de Noël pour enchanter la vie de ses streamers avec My Secret Santa. Réalisée par Mike Rohl (déjà aux commandes de The Princess Switch), ce film disponible depuis le 3 décembre 2025, conjugue manie l'humour et la tendresse autour de cette farce du déguisement et du jeu de rôle, façon Madame Doubtfire.

Le scénario, signé Ron Oliver et Carley Smale (deux habitués des romances de saison), mise sur un concept audacieux, oscillant entre la ruse et la renaissance : une mère célibataire en difficulté accepte de se faire passer pour un Père Noël afin d'obtenir un emploi dans une station de ski prestigieuse.

Le casting réunit plusieurs visages connus : Alexandra Breckenridge (Virgin River, This Is Us) incarne Taylor, la maman prête à tout pour offrir le meilleur à sa fille. À ses côtés, Ryan Eggold (New Amsterdam) joue Matthew, le directeur de la station de ski — charmeur, mais méfiant. Tia Mowry (Sister, Sister) complète la distribution, apportant humour et empathie à l'intrigue.

Quelle est l'intrigue du film My Secret Santa ?

Récemment sans emploi, une mère célibataire dynamique décide de se déguiser en homme pour être embauchée comme père Noël dans une station de ski huppée. Mais quand elle commence à tomber amoureuse du gérant de l'hôtel, les choses se compliquent.

Qui est au casting du film My Secret Santa ?

Alexandra Breckenridge : Taylor

Ryan Eggold : Matthew

Madison Mac : Zoey Jacobsen

Tia Mowry-Hardrict : Natasha

Jayden Oniah : Max

Adam Beauchesne : Kenny

William C. Vaughan : Eric

Sasha Rojen : Ava

Barry W. Levy : Robert

Brittany Hobson : Michelle's Mom

Où voir le film My Secret Santa en streaming ?

Le film My Secret Santa est à regarder en exclusivité sur Netflix depuis le 3 décembre 2025. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).