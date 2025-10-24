A House of Dynamite : l'excellent thriller de Kathryn Bigelow est le meilleur film à voir sur Netflix cette semaine

Course contre la montre aux Etats-Unis : Kathryn Bigelow signe "A House of Dynamite", thriller géopolitique explosif à voir sur Netflix.

Halloween n'aura pas le monopole du frisson cette année. Présenté en avant-première à la Mostra de Venise 2025, A House of Dynamite marque le retour très attendu de Kathryn Bigelow (Point Break, Zero Dark Thirty) après plusieurs années d'absence. Co-écrit par Noah Oppenheim (Jackie), le film entre dans les coulisses du pouvoir américain au moment où une attaque nucléaire place le monde au bord du chaos.

Entre dilemmes politiques et course contre la montre, la cinéaste renoue avec son style réaliste et tendu, épaulée par le chef opérateur Barry Ackroyd (Green Zone, Captain Phillips). Produit par First Light et Prologue Entertainment pour Netflix, le film combine tension militaire, enjeux moraux et spectaculaire mise en scène. Il est disponible sur la plateforme de streaming depuis le 24 octobre 2025.

Le casting réunit plusieurs visages familiers du grand écran : Idris Elba (Luther, Prometheus) incarne le président des États-Unis, Rebecca Ferguson (Dune, Mission: Impossible) prête ses traits à une officier de communication militaire, et Gabriel Basso (The Night Agent) campe un conseiller de crise. À leurs côtés, Jared Harris (Chernobyl), Anthony Ramos (Twisters), Greta Lee (Poupée russe), Moses Ingram (Le jeu de la dame) et Jason Clarke complètent une distribution d'envergure.

Quelle est l'intrigue du film A House of Dynamite ?

Alors qu'un missile nucléaire est lancé sans revendication claire, le président américain et son équipe doivent déterminer s'il s'agit d'une erreur, d'un sabotage ou d'une attaque imminente. Le temps presse, les lignes diplomatiques s'effondrent, et chaque décision peut déclencher la fin du monde. Entre guerre psychologique et paranoïa d'État, A House of Dynamite explore la fragilité des certitudes et la responsabilité écrasante de ceux qui détiennent le pouvoir.

Quels acteurs au casting du film A House of Dynamite ?

Idris Elba : le président des Etats-Unis

Rebecca Ferguson : Olivia Walker

Greta Lee : Ana Park

Jared Harris : Reid Baker

Gabriel Basso : Jake Baerington

Tracy Letts : Anthony Brody

Moses Ingram : Cathy Rogers

Anthony Ramos : Daniel Gonzalez

Jason Clarke : Mark Miller

Willa Fitsgerald : Abby Jansing

Kaitlyn Dever : la fille de Reid Baker

Renée Elise Goldsberry : la Première Dame des Etats-Unis

Kyle Allen : Jon Zimmer

Où voir le film A House of Dynamite en streaming ?

Le film A House of Dynamite est à regarder en exclusivité sur Netflix depuis le 24 octobre 2025. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).