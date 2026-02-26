Les Bridgerton : Netflix ne nous y a pas habitués, on a failli rater la dernière scène de la saison 4

Faites attention en terminant la saison 4 des Bridgerton, mise en ligne ce jeudi 26 février : il est possible que vous ratiez la dernière scène.

Cela fait un mois que les fans de La chronique des Bridgerton attendent avec impatience de découvrir la seconde partie de la saison 4. Celle-ci vient d'être mise en ligne sur Netflix ce jeudi 26 février 2026. Dans ces quatre nouveaux épisodes, la romance entre Benedict et Sophie continue de rencontrer des obstacles, en raison de la différence de condition sociale entre l'aristocrate et la servante.

Ses derniers épisodes opèrent quelques changements avec l'intrigue du livre, vient poser les jalons des intrigues des futures saisons, avant de se conclure sur l'happy end habituel et bienvenue de cette série romantique à succès. Alors que Benedict et Sophie dansent à visage découvert sous les étoiles (clin d'oeil à leur rencontre du premier épisode), on pourrait penser que la saison 4 s'achève sur ces images... Mais c'est faux ! Netflix a caché une scène supplémentaire de la série, ce à quoi les fans des Bridgerton n'ont encore jamais été habitués. Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur la fin de la saison 4 de La chronique des Bridgerton.

© LIAM DANIEL/NETFLIX

Vous l'avez compris, la saison 4 de La chronique des Bridgerton copie les productions Marvel pour proposer une scène post-générique ! Un procédé très inhabituel pour les fans, mais qui devrait leur plaire. Pour la trouver, il faut passer l'hommage à Nicholas Braimbridge (décorateur) et Tony Cooper (conducteur/pilote sur le tournage), ainsi que le premier défilement des noms des acteurs, et patienter jusqu'à 1h 04 minutes et 20 secondes. La suite révèle des éléments de cette dernière scène, si vous souhaitez la découvrir par vous-même, nous vous recommandons donc une dernière fois de passer votre chemin.

Ce que contient la scène post-générique des Bridgerton

Dans ces dernières minutes, débute une scène que les fans attendent tous : le mariage de Benedict et Sophie au cottage ! Il s'agit d'une petite scène romantique qui ne vient pas apporter des éléments nouveaux à l'intrigue, mais qui vient offrir une nouvelle union. Rappelons qu'à la sortie de la saison 2, beaucoup de fans des Bridgerton s'étaient agacés que la série ne montre pas la journée de noce d'Anthony et de Kate. Il semblerait donc que les showrunners de la saison 4 aient appris les leçons du passé, et l'erreur n'est pas répétée dans cette quatrième saison.

Cette dernière scène pose également la question de la suite de la série. Qui de Francesca ou d'Eloïse sera à l'honneur dans la saison 5 ? La première assure qu'elle ne se remariera pas, la seconde semble plus émue à l'idée d'assister à un mariage, même si elle assure que ça ne sera qu'en tant qu'invitée. Francesca a vu son intrigue se développer de manière conséquente dans la saison 4, mais Eloïse semble également avoir connu une évolution de personnage majeure au cours de ces derniers épisodes, et la cinquième enfant de la fratrie semble désormais ouverte à l'idée de trouver l'amour. Il faudra toutefois attendre une confirmation de Jess Brownell, la showrunneuse, ou de Shonda Rhimes, productrice, pour savoir qui sera le prochain enfant des Bridgerton à trouver l'amour.