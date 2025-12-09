Netflix rachète Warner Bros : Paramount contre-attaque et Donald Trump s'en mêle

Le rachat de Warner Bros fait du remous : après un accord historique conclu avec Netflix, Paramount a fait une contre-offre.

C'est l'une des plus grosses opérations financières américaines de l'année, et qui provoque un sacré remous du côté d'Hollywood. Netflix et Warner Bros Discovery ont officialisé ce vendredi 5 décembre un accord commercial qui promet de bouleverser le paysage audiovisuel. Netflix est en passe de racheter Warner Bros, et donc ses studios de cinéma et de télévision, la plateforme de streaming HBO Max et HBO, pour la modique somme d'environ 82,8 milliards de dollars (environ 70 milliards d'euros).

Cet accord n'est toutefois pas encore totalement conclu. Il doit encore être approuvé par les autorités réglementaires, et la scission de Discovery Global effectivement réalisée, avant que l'acquisition ne soit effective, mais Netflix a déjà averti ses abonnés du rachat dans un mail le 8 décembre. Mais attention : à cette même date, Paramount Skydance a présenté une contre-offre de 104 milliards de dollars (92 milliards d'euros) pour s'emparer de l'ensemble de Warner Bros Discovery, chaînes de télévisions incluses (qui ne le sont pas dans l'accord passé avec Netflix).

De son côté, Donald Trump a fait part dimanche 7 décembre de ses doutes sur l'accord de rachat entre WBD et Netflix : "Ils détiennent une très grande part de marché, et avec Warner Bros, cette part augmente considérablement. Cela pourrait poser problème ", a déclaré le président des Etats-Unis et ami du père du nouveau patron de Paramount David Ellison, assurant qu'il serait "impliqué dans cette décision".

HBO Max maintenu... pour le moment

Selon les informations de Variety, Netflix a déclaré qu'il allait "maintenir les activités actuelles de Warner Bros" et "capitaliser sur ses atouts". Netflix a fait savoir qu'HBO Max serait conservé comme un service distinct de sa plateforme de streaming à court-terme et qu'il maintiendrait ses activités actuelles. Dans un mail envoyé à ses abonnés le 8 décembre, Netflix a souhaité la "bienvenue à Warner Bros" (alors que Paramount a proposé une contre-offre plus élevée) et assure que "rien ne change" pour les abonnés : "les deux services de streaming continueront à fonctionner séparément". On ne sait pas en revanche si le service ne sera pas finalement absorbé par Netflix à moyen et court-terme.

Il n'est pas exclu non plus que Netflix mette en avant les contenus d'HBO et d'HBO Max dans son catalogue. Un avantage certain pour les abonnés de Netflix, qui verront de nouveaux contenus et des titres très populaires ajoutés à son catalogue, comme les franchises Game of Thrones, Harry Potter ou les séries prestiges d'HBO : The Last of Us ou The White Lotus, pour ne citer qu'elles.

Des modifications à venir sur les abonnements ?

Pour l'heure, l'impact sur les abonnements n'est pas encore connu, notamment pour la France. Netflix n'a pas explicitement annoncé une hausse de ses tarifs pour le moment, mais confirme une "optimisation" des offres. "Grâce à l'ajout des vastes catalogues de films et de séries télévisées ainsi que des programmes HBO et HBO Max, les abonnés Netflix auront accès à un choix encore plus large de titres de haute qualité", a déclaré l'entreprise dans des propos toujours rapportés par Variety.

"Cela permet également à Netflix d'optimiser ses offres pour les consommateurs, en enrichissant les options de visionnage et en élargissant l'accès aux contenus." Quoi qu'il en soit, la plateforme de streaming réaliserait des économies annuelles de 2 à 3 milliards de dollars dès la troisième année suivant la finalisation de l'acquisition de Warner Bros, toujours selon Variety. La finalisation de l'opération est prévue dans les 12 à 18 prochains mois.

Une crainte pour les salles de cinéma

En revanche, l'annonce de ce rachat inquiète l'industrie hollywoodienne, notamment le groupement professionnel de chaînes de cinéma Cinema United et la Directors Guild of America : ces institutions craignent que ce nouveau rachat ne nuise encore davantage aux salles de cinéma.

Netflix a de son côté assuré que cette fusion permettrait au contraire d'offrir "d'avantage d'opportunités à la communauté créative". Le géant du streaming a précisé dans un communiqué de presse que cette acquisition lui permettra à "d'accroître considérablement ses capacités de production aux États-Unis et de continuer à investir dans la création de contenus originaux sur le long terme, ce qui créera des emplois et dynamisera le secteur du divertissement."