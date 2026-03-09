Rooster : après "The Office", Steve Carell revient dans une série comique à ne pas rater sur HBO Max

Crise existentielle et relations familiales compliquées sur fond d'humour grinçant : Rooster marque le retour de Steve Carell sur HBO Max..

Après plusieurs incursions dans des rôles dramatiques, Steve Carell revient à la comédie avec Rooster, une série produite pour HBO Max qui explore les relations familiales et les remises en question personnelles. Révélé mondialement par son rôle culte dans The Office, l'acteur s'est depuis illustré dans des projets plus sombres comme The Morning Show, tout en conservant sa capacité à incarner des personnages aussi maladroits qu'attachants.

Avec Rooster, il retrouve un registre qui a fait son succès. Disponible à partir du 9 mars 2026 sur la plateforme HBO Max, la série est créée par Bill Lawrence, à l'origine de Scrubs, Ted Lasso et Shrinking, et Matt Tarses, scénariste et producteur reconnu dans le paysage télévisuel américain. Le casting repose sur Steve Carell (The Office, The Morning Show, Crazy, Stupid, Love), qui incarne le personnage principal. À ses côtés, Charly Clive (Pure, The Lazarus Project) joue sa fille Katie. La distribution comprend également Danielle Deadwyler (Emmett Till), Phil Dunster (Ted Lasso, Surface), ainsi que John C. McGinley (Scrubs, Platoon). Connie Britton (The White Lotus, Nashville) et Alan Ruck (Succession, Spin City) complètent la distribution dans des rôles secondaires.

Quelle est l'intrigue de la série Rooster ?

Greg Russo, un écrivain à succès confronté à une période difficile de sa vie, se rapproche de sa fille Katie, professeure à l'université, avec laquelle il entretient une relation fragile et distante. En s'immisçant dans son quotidien, Greg tente de renouer avec elle, mais ses efforts provoquent souvent des situations gênantes ou conflictuelles.

Quels acteurs au casting de la série Rooster ?

Steve Carell : Greg Russo

Charly Clive : Katie

Danielle Deadwyler

Phil Dunster

John C. McGinley : Walter Mann

Lauren Tsai

Conie Britton

Où voir la série Rooster en streaming ?

Pour regarder la série Rooster, il faut se connecter à Max à partir du 9 mars 2026. Pour voir accès à la plateforme de streaming qui propose des contenus du studio américain Warner (séries HBO, films Warner Bros., documentaires Discovery etc.), il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement. Trois offres différentes existent : l'offre Max Basic avec publicités et sans engagement pour 5,99 euros par mois, l'offre Max Standard à 9,99 euros par mois sans pub en Full HD qui propose 2 écrans en simultané avec accès aux chaînes Boomerang, Cartoon Network, CNN International, TCM Cinéma, Discovery Channel entre autres, ou l'offre Max Premium à 13,99 euros par mois, en Full HD ou 4K Ultra HD, sans pub et sans engagement qui permet d'utiliser la plateforme sur quatre appareils en simultané avec de nombreuses chaînes supplémentaires.