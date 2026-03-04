Traqués : après des accusations de plagiat, la série française est enfin diffusée sur Apple TV

"Traqués" est une série française dramatique réalisée par Cédric Anger avec Mélanie Laurent et Benoit Magimel. La série est diffusée en streaming sur Apple TV depuis le 4 mars 2026 à raison d'un épisode par semaine.

Traqués est une série française réalisée par Cédric Anger (Voleuses, également sur Netflix). Interprétée par Mélanie Laurent (Voleuses, Respire) et Benoit Magimel (La passion de Dodin Bouffant, La vie est un long fleuve tranquille) dans le rôle d'un couple pris en chasse par des inconnus.cette série s'est faite attendre. Initialement prévue pour une diffusion dès le début du mois de décembre 2025, la série a été accusée de plagiat. En effet, son intrigue est très similaire à celle de The Shoot, un roman américain paru en 1973 et adapté une première fois au cinéma en 1976.

Apple TV n'a pas renoncé à diffuser cette série prometteuse, surtout après avoir investi 16 millions d'euros dans sa production. Plusieurs rebondissements et une traque, cette fois aux ayants droits, plus tard, la série a enfin pu faire son entrée dans le catalogue d'Apple TV. Un accord avec les ayants droits de l'oeuvre dont elle est inspirée a en effet été trouvé en février dernier, permettant sa diffusion. Vous pouvez découvrir la première saison de Traqués à raison d'un épisode par semaine depuis le 3 mars 2026.

Quelle est l'intrigue de Traqués ?

Franck et sa femmes Krystel sont des passionnés de chasse et de nature. Ils passent la plupart de leurs week-ends à chasser avec leurs amis. Lors d'une virée, ils tombent sur un autre groupe de chasseurs qui leur tirent dessus sans motif. Les amis répliquent et s'enfuient. Pourtant, alors que Franck et Krystel essayent de laisser l'incident derrière eux, ils ont l'impression d'être épiés. Peu à peu, ils réalisent qu'ils sont bel et bien pris pour cible par des attaquants prêts à tout pour se venger.

Quels acteurs sont au casting de Traqués ?

Benoît Magimel : Franck

Franck Mélanie Laurent : Krystel

Krystel Sarah Pachoud : Estelle

Estelle Manuel Guillot : Gilles

Où découvrir Traqués en streaming ?

Les six épisodes de la série Traqués sont disponibles en streaming sur la plateforme Apple TV depuis le 4 mars 2026, à raison d'un nouvel épisode hebdomadaire. Ce thriller haletant viendra rejoindre d'autres séries françaises comme La Maison ou Carême. Pour découvrir ces contenus, vous pouvez vous abonner à la plateforme dès 9,99 euros par mois.