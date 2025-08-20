Invasion : la saison 3 de l'attaque extraterrestre arrive sur Apple TV+

Humains face aux aliens : l'ambitieuse série Invasion est de retour sur Apple TV+ avec une saison 3.

Nouvelle guerre, nouveaux visages. Imaginée par Simon Kinberg (à l'origine des sagas X-Men, Deadpool, The Martian) et David Weil (Hunters), Invasion est une puissante série dramatique de science-fiction lancée sur Apple TV+ en 2021, dont la saison 3 composée de 10 nouveau épisodes est programmée pour le 22 août 2025.

La série se distingue par une approche chorale très immersive : une invasion extraterrestre observée simultanément aux Etats-Unis, au Japon, en Afghanistan et au Royaume-Uni, entre autres, à travers des regards humains ordinaires confrontés à l'effondrement du monde.

Côté casting, la série aligne une distribution internationale avec la franco-iranienne Golshifteh Farahani (Extraction), le Canadien Shamier Anderson (Wynonna Earp), la Nippo-Australienne Shioli Kutsuna (Deadpool 2) et le Néo-Zélandais Sam Neill (Jurassik Park), auxquels sont venus s'ajouter en saison 2 la Britannique India Brown (Infinite, The Stranger), Paddy Holland (Roses for Lily) ou encore l'Américaine Nedra Marie Taylor (Jessica Jones), et rejoints en saison 3 par l'Américaine Erika Alexander (Wu-Tang : An American Saga).

Quelle est l'intrigue de la série Invasion ?

Dans la saison 1, racontée à travers les destins croisés de personnages ordinaires confrontés au chaos naissant, une invasion extraterrestre bouleverse le monde. Dans la saison 2, l'humanité, en guerre ouverte contre les envahisseurs, tentent de survivre et comprendre les intentions de l'ennemi. Dans la saison 3, les personnages principaux partent en mission tous ensemble pour infiltrer le vaisseau-mère extraterrestre, les Aliens ayant atteint leur apogée en étendant leurs tentacules à travers la planète.

Quels acteurs au casting de la série Invasion ?

Golshifteh Farahani : Aneesha Malik

Shamier Anderson : Trevante Cole

Shioli Kutsuna : Mitsuki Yamato

Billy Barratt : Casper Morrow

Azhy Robertson : Luke Malik

Tara Moayedi : Sarah Malik

India Brown : Jamila Huston

Enver Gjokaj : Clark Evans

Erika Alexander

Shane Zaza : Nikhil Kapur

Nedra Marie Taylor : Rose Callaway

Aria Shahghasemi : Tucker

Stephen Tracey : Reese

Où voir la série Invasion en streaming ?

La série Invasion est diffusée en exclusivité sur Apple TV+, la saison 3 étant disponible à partir du 22 août 2025 sur la plateforme de streaming. Vous pouvez y accéder en vous abonnant au site pour 9,99 euros par mois. Un essai gratuit de 7 jours est toutefois proposé avant de souscrire.