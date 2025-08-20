Les Gardiens de la Galaxie voit le retour de la bande de super-héros pour de nouvelles aventures à travers l'univers. Avec une actrice française révélée dans le second épisode.
Après les Avengers et les X-Men, les Gardiens de la Galaxie restent la bande de super-héros la plus marquante du MCU. Transposés à l'écran par James Gunn (Superman), cette bande chaotique de mercenaires écume les recoins de la galaxie et sauvent l'univers entier. Après le premier épisode sorti en 2014, un second opus a vu le jour en 2017.
Au casting, Chris Pratt (Star-Lord), Zoe Saldana (Gamora), Vin Diesel (Groot), Bradley Cooper (Rocket), Karen Gillan (Nebula) et David Bautista (Drax le destructeur) rempilent. Ils sont rejoint pour cette suite par Kurt Russell (Ego), Sylvester Stallone ou encore Elizabeth Debicki (Ayesha). Mais pas que ! Les Gardiens de la Galaxie 2 voit également l'arrivée au casting d'une actrice française, qui fait depuis carrière principalement à Hollywood.
Pom Klementieff est une actrice francophone, née le 3 mai 1986 à Québec d'un père diplomate russo-français et d'une mère coréenne. Après avoir vécu au Japon et en Côte d'Ivoire, sa famille s'installe en France, ce qui permet à celle qui deviendra inscrire de suivre des leçons au cours Florent. C'est dans le cinéma français qu'elle fait ses débuts, notamment dans Après lui de Gaël Morel, Sans arme ni haine ni violence de Jean-Paul Rouve, et enfin Loup de Nicolas Vanier. Après plusieurs apparitions dans des longs-métrages français (Radiostars, L'amour dure trois ans, Les Kaïra...) de 2006 à 2013, c'est à Hollywood qu'elle poursuit sa carrière.
Les Gardiens de la Galaxie 2 lui permet alors d'être révélée à l'international. Elle décroche le rôle de Mantis, une insecte-alien aussi drôle qu'attachante, qu'elle incarnera dans plusieurs épisodes du MCU, notamment Avengers : Infinity War et Endgame, ainsi que Les Gardiens de la Galaxie 3. Depuis, c'est dans la saga Mission Impossible qu'elle s'illustre, dans le rôle de la tueuse Paris.
Synopsis - Après avoir contrecarré les plans de Ronan l'Accusateur, les Gardiens de la Galaxie reprennent leur voyage dans l'espace. Star Lord, Gamora, Groot, Drax et Rocket rencontrent Ego, qui se présente comme le père de Peter Quill (Star Lord). Mais le danger continue de guetter puisque Les Ravageurs, menés par Yondu, ont accepté de livrer les Gardiens de la Galaxie à la prêtresse Ayesha en échange d'une forte somme d'argent. Ce film est la suite des Gardiens de la Galaxie, sorti en 2014. Il précède Les Gardiens de la Galaxie 3, sorti en 2023.
