Black Friday Honor : le smartphone Honor 400 Lite avec des écouteurs offerts est à un prix imbattable

Le Honor 400 Lite, lancé au printemps 2025 en France, fait l'objet d'une belle affaire à saisir au cours du Black Friday. Accompagné d'une paire d'écouteurs, le smartphone s'affiche à moins de 200 euros.

Si vous êtes à la recherche d'un smartphone 5G à moins de 200 euros, alors le bon plan qui va suivre va sûrement vous intéresser. Dans le cadre de la période du Black Friday 2025, les sites e-commerce comme la Fnac, Cdiscount, Rakuten et Darty vous permettent d'avoir le Honor 400 Lite au prix exact de 199,90 euros.

Pour information, le smartphone Honor 400 Lite proposé dans un coloris noir est disponible sous forme de pack avec des écouteurs sans fil Honor Choice Earbuds X7i dont l'autonomie peut atteindre les 40 heures d'utilisation.

Aussi, l'offre liée au Black Friday qui est à durée indéterminée peut s'arrêter à tout moment. Profitez-en vite avant qu'il ne soit trop tard !

Pack Honor 400 Lite + Ã©couteurs Honor Choice X7i

Le smartphone Honor 400 Lite et ses points forts

Après avoir évoqué l'offre Black Friday du Honor 400 Lite, passons aux points forts du smartphone. Sorti au printemps 2025 en France, le Honor 400 Lite est doté d'un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2412 pixels, un taux de rafraichissement de 120 Hz et une luminosité de 3500 nits.

Fonctionnant sous le système d'exploitation Android 15 avec une interface MagicOS 9, le smartphone de la marque asiatique dispose aussi d'un processeur MediaTek Dimensity 7025-Ultra, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go et d'une batterie de 5230 mAh avec charge rapide 35W.

De son côté, la connectivité du Honor 400 Lite comprend le réseau de données mobiles 5G, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le NFC, le GPS, le Wi-Fi, un port USB Type-C et un lecteur d'empreintes digitales.

Pour les amateurs de belles photographies, il faut savoir que le smartphone signé Honor possède un capteur principal de 108 MP (f/1.75), un capteur ultra grand angle de 5 MP (f/2.2) et un appareil photo frontal de 16 MP (f/2.45) dédié à la prise de selfies.