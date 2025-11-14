Black Friday Samsung : le prix du smartphone Galaxy S25+ est en forte baisse !

Vous voulez vous offrir le Galaxy S25+ en promotion ? Grâce au Black Friday, vous pouvez économiser plus de 350 euros sur l'achat du smartphone Samsung.

Presque un an après son arrivée en France, le Galaxy S25+ est proposé en forte promotion sur le site Boulanger. À l'occasion de la période du Black Friday 2025, le smartphone Samsung bénéficie d'une double réduction de la part du site e-commerce français.

Affiché en temps normal à 1169 euros, le Samsung Galaxy S25+ disponible en plusieurs coloris au choix voit son prix diminuer à 899 euros grâce à une remise immédiate de près de 25%. En plus de cette remise, Boulanger vous permet de profiter d'un bonus de reprise de 100 euros à valoir sur un ancien téléphone usagé.

En prenant en compte ce bonus, le smartphone de la marque coréenne revient donc à 799 euros. Cela correspond à une belle économie de 370 euros par rapport au prix conseillé du produit.

Quelles sont les caractéristiques du Samsung Galaxy S25+ ?

Commercialisé par Samsung au début de l'année 2025, le Galaxy S25+ possède un écran Dynamic AMOLED 2x Infinity-O de 6,7 pouces avec une définition en Quad HD+ de 1440 x 3120 pixels, une densité de 516 ppp, un taux de rafraichissement de 120 Hz adaptatif et un verre Gorilla Glass Victus 2.

Compatible avec la 5G LTE, le smartphone embarque également une mémoire vive de 12 Go de RAM, un espace de stockage de 256 Go, un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, une batterie de 4900 mAh avec charge rapide à 45W et le système Android 15 associé à une surcouche Samsung One UI 7.

La partie APN du Galaxy S25+ est composée d'un triple capteur principal de 50 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.2) + 10 MP (f/2.4) et d'une caméra frontale de 12 MP (f/2.2).

Quant à la connectivité du smartphone, elle inclut le NFC, la technologie sans fil Bluetooth 5.4, le GPS, le Wi-Fi 7, un lecteur d'empreintes sous l'écran, la reconnaissance faciale et un port USB Type C.

Pour terminer, le Samsung Galaxy S25+ affiche des dimensions de 158.4 x 75.8 x 7.3 mm et un poids de 190 grammes.