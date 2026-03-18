Résultat de l'élection municipale 2026 Angers : Christophe Béchu organise un meeting

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Angers oppose Christophe Béchu à Romain Laveau. Suivez le 2e tour en direct.

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18/03/26 - 23:55 - L'adjoint au maire d'Angers convoqué devant la justice À Angers, à l'approche du second tour des élections municipales 2026, l'adjoint au maire, Stéphane Pabritz, est convoqué devant le tribunal pour des accusations de pratique commerciale trompeuse. Bien que ces faits ne soient pas liés à ses fonctions actuelles, ils soulèvent des inquiétudes pour le camp de Christophe Béchu. Malgré cela, sa position sur la liste de Béchu demeure inchangée. Lire sur ouest-france.fr

18/03/26 - 23:03 - Romain Laveau défie Christophe Béchu à Angers À Angers, Romain Laveau, candidat de l'union de la gauche, se prépare pour le second tour des élections municipales face au maire sortant Christophe Béchu. Il critique les actions de son adversaire et propose un programme axé sur le pouvoir d'achat, les services publics et une transition écologique. Laveau se positionne comme un candidat de changement pour les Angevins, reprochant à Béchu sa gestion et son manque de vision pour la ville. Lire sur angers.villactu.fr

18/03/26 - 10:34 - Christophe Béchu organise un meeting À Angers, le maire sortant Christophe Béchu prépare sa campagne pour les élections municipales de 2026 en organisant un meeting au centre. Cet événement vise à consolider son soutien et à partager sa vision pour l'avenir de la ville. La concurrence s'annonce toutefois serrée avec plusieurs candidats potentiels. Lire sur angers.maville.com

17/03/26 - 23:34 - Romain Laveau organise un meeting à Angers À Angers, Romain Laveau et son équipe préparent un meeting pour les élections municipales de 2026. Cet événement vise à mobiliser les électeurs autour de leur programme municipal. L'initiative est un moment clé pour renforcer leur présence et stratégie en vue des prochaines élections. Lire sur angers.maville.com

17/03/26 - 23:32 - Romain Laveau préparele second tour À Angers, Romain Laveau et son équipe, représentant l'union de la gauche et des Écologistes, ont organisé un meeting pour mobiliser les électeurs avant le second tour des élections municipales de 2026. Ils ont terminé en deuxième position lors du premier tour avec 28,71 % des voix. Le meeting se tiendra le 18 mars aux greniers Saint-Jean. Lire sur ouest-france.fr

17/03/26 - 22:34 - Angers pour vous dévoile sa liste Les élections municipales de 2026 à Angers s'annoncent avec la présentation des candidats de la liste « Angers pour vous ». Ce mouvement local vise à mobiliser les habitants autour des enjeux spécifiques de la ville. La campagne promet d'apporter des solutions innovantes pour améliorer la qualité de vie à Angers. Lire sur angers.maville.com

17/03/26 - 16:42 - Les extrêmes séduisent dans les quartiers populaires Les élections municipales de 2026 à Angers révèlent un duel serré entre l'extrême gauche et l'extrême droite dans les quartiers populaires. Le taux de soutien pour la France insoumise et le Rassemblement national y est très proche, reflétant une tendance inquiétante de la polarisation électorale. Les résultats indiquent un affaiblissement du vote traditionnel et une montée des extrêmes dans la ville. Lire sur ouest-france.fr

17/03/26 - 16:01 - Les candidats présentent leurs propositions pour l'éducation À Angers, les candidats Christophe Béchu et Romain Laveau se préparent pour le second tour des élections municipales le 22 mars. Leurs programmes éducatifs respectifs incluent la gratuité des fournitures scolaires dès la rentrée 2026-2027 pour Laveau, tandis que Béchu met l'accent sur la lutte contre le harcèlement scolaire. Lire sur angers.villactu.fr

17/03/26 - 04:17 - La gauche cherche à gagner Angers À Angers, les tensions montent au sein de la gauche alors que les élections municipales de 2026 approchent. Les différents partis doivent se positionner face à un paysage politique fragmenté et rivaliser pour séduire les électeurs. La question de leur capacité à remporter la ville se pose donc avec insistance. Lire sur angers.maville.com