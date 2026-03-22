Résultat de l'élection municipale 2026 à Toulouse : Moudenc battu par la gauche ? Le scrutin en direct

A Toulouse, les résultats de l'élection municipale vont reconduire le maire sortant ou faire basculer la ville rose à gauche ce dimanche 22 mars. Le scrutin s'annonce serré.

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09:42 - Un duel pour le 2e tour des municipales de Toulouse Le scrutin se poursuit donc ce dimanche, avec Jean-Luc Moudenc et François Piquemal, selon les listes des candidats au second tour diffusées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Il faut rappeler le retrait de François Briançon, qui pouvait pourtant se présenter après un résultat initial qualificatif. Les 284 bureaux de vote de la ville de Toulouse fermeront à 20 heures en prévision du dépouillement.

Les résultats du dernier sondage sur les municipales à Toulouse Sondage Ifop pour La Dépêche et Sud radio du 20 mars 2026

08:16 - Des violations du code électoral rapportées à Toulouse avant le 2e tour À Toulouse, des violations du code électoral ont été signalées alors que la campagne électorale pour les municipales de 2026 est suspendue. Des affiches de Jean-Luc Moudenc ont été collées après la date limite, et une publicité dénigrant François Piquemal a été diffusée en ligne. Ces actes posent des questions sur la régularité du scrutin. Lire sur mediacites.fr

07:54 - Restez informé sur les municipales à Toulouse Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 284 bureaux de vote de Toulouse sont les suivants : de 8 heures à 20 heures en continu. En 2026, les 266 175 électeurs de Toulouse sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce rendez-vous électoral local suscite déjà de nombreuses attentes. Ces six années de gestion sont cette année au coeur du débat électoral. Vous pouvez vérifier ci-dessous la liste des prétendants à Toulouse. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.

21/03/26 - 17:39 - Les propositions de François Piquemal pour l'économie à Toulouse À Toulouse, François Piquemal, à la tête de la liste 'Demain Toulouse, la gauche unie', présente des mesures pour dynamiser l'économie locale à l'approche des élections municipales. Ses engagements incluent le soutien aux commerces, la création d'emplois durables et le développement de l'économie sociale et solidaire. Piquemal souhaite aussi renforcer les secteurs d'excellence de la ville tout en favorisant une transition écologique. Lire sur lejournaltoulousain.fr

21/03/26 - 15:08 - Le maire sortant de Toulouse tente de rattraper son retard face à François Piquemal À Toulouse, les enjeux du second tour des élections municipales de 2026 se dessinent avec le maire sortant, Jean-Luc Moudenc, cherchant à rattraper un retard de 24 000 voix. La compétition se joue entre une union des insoumis, socialistes et écologistes face à une possible érosion de l'électorat de centre gauche. Cette élection pourrait faire de Toulouse la première grande ville dirigée par un maire insoumis. Lire sur mediacites.fr

21/03/26 - 13:37 - François Piquemal a investi près de 40 000 € pour envoyer 100 000 SMS aux électeurs À Toulouse, les élections municipales de 2026 s'annoncent avec une campagne moderne. La liste menée par François Piquemal a engagé près de 40 000 € pour envoyer 100 000 SMS aux électeurs. Cette méthode, jugée réglementaire, soulève des interrogations sur la transparence et l'utilisation des données personnelles. Lire sur ladepeche.fr

21/03/26 - 12:06 - Selon le prix Nobel d'économie, le candidat insoumis n'as pas la carrure pour diriger Toulouse À Toulouse, Philippe Aghion, prix Nobel d'économie, critique François Piquemal, candidat insoumis aux municipales de 2026. Il estime qu'il n'a pas l'envergure nécessaire pour diriger la ville, en soulignant son importance dans l'innovation et l'aéronautique. Le candidat insoumis rétorque en accusant Philippe Aghion de soutenir les politiques de Macron. Lire sur ladepeche.fr

21/03/26 - 10:36 - Le maire de Kiev, Vitali Klitschko soutient Jean-Luc Moudenc à Toulouse Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a exprimé son soutien à Jean-Luc Moudenc pour les élections municipales de 2026 à Toulouse. Il a salué l'engagement constant du candidat en faveur de l'Ukraine, évoquant les liens solidaires entre les deux villes. Le maire de la capitale ukrainienne remercie Toulouse pour son aide humanitaire durant la guerre. Lire sur ladepeche.fr

21/03/26 - 07:21 - François Piquemal dépose plainte après avoir subi des menaces lors de la commémoration des attentats de 2012 À Toulouse, François Piquemal, candidat LFI aux élections municipales de 2026, a décidé de porter plainte après avoir subi des menaces et des insultes durant une commémoration d'attentats antisémites. Ce comportement a été dénoncé par son colistier, François Briançon, qui a appelé le maire à faire justice. Les élections approchant, ces tensions soulignent le climat politique chargé en vue du scrutin. Lire sur lemonde.fr