Résultat de l'élection municipale 2026 Toulouse : Le responsable Place publique suspendu, après avoir rejoint LFI

Le maire sortant de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, affrontera lors du deuxième tour des élections municipales 2026 François Piquemal (LFI) qui a fusionné sa liste avec celle du socialiste François Briançon.

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08:36 - Piquemal (LFI) veut faire "barrage à l'extrême droite" et rassure le patronat Ce jeudi 19 mars, le candidat LFI à la mairie de Toulouse François Piquemal était interrogé par la radio ICI Occitanie. "Le vote de dimanche, il est historique pour les électeurs de gauche. Il est de savoir si on veut faire barrage à l'extrême droite dans notre ville, si on veut une municipalité et une métropole qui vont lui tenir tête", dit-il. Interrogé sur la crainte du patronat de voir débarquer une liste insoumise au Capitole, il répond : "Nous, on a le soutien des syndicats de travailleuses et travailleurs, de la FSU, de la CGT et y compris de celles et ceux qui travaillent dans l'aéronautique. Le maire qui défend l'emploi, ce sera moi, le président de la Métropole qui va défendre l'emploi, c'est François Briançon", assure-t-il. Il n'a pas hésité, non plus, à tacler le président du Medef du département. "Pierre-Olivier Nau vit à Paris. Donc ce sont les Parisiens notables qui viennent donner des leçons. Pierre-Olivier Nau je ne l'ai jamais vu devant à Thales Alenia Space ou devant Airbus quand il s'agit de défendre les emplois", regrette le candidat insoumis.

18/03/26 - 16:11 - Le pouvoir d'achat : fer de lance du programme de la nouvelle liste de gauche À Toulouse, François Piquemal, leader de la liste 'Demain Toulouse la Gauche unie', a dévoilé ses mesures clés pour les municipales 2026, ciblant notamment le pouvoir d'achat. Sa liste propose d'encadrer les loyers, produire 24 000 logements sociaux et offrir des transports gratuits aux moins de 26 ans. L'enjeu principal sera le rapport de force entre la vieille droite et une nouvelle dynamique politique. Lire sur actu.fr

18/03/26 - 15:33 - Certains électeurs s'inquiètent du virage trop à gauche choisi par les socialistes À Toulouse, la fusion des listes entre François Piquemal (LFI) et François Briançon (PS) pour les municipales de 2026 suscite des réactions vives des électeurs. Beaucoup craignent un virage à gauche radical et une perte d'identité du PS, qualifiant cette alliance d'opportunisme. L'angoisse d'une gestion municipale « extrême gauche » se fait également ressentir parmi les classes moyennes. Lire sur ladepeche.fr

18/03/26 - 15:12 - Duel Moudenc-Piquemal, deux styles et deux projets différents pour la ville À Toulouse, les élections municipales de 2026 se concentrent sur un face-à-face entre Jean-Luc Moudenc et la gauche unie, incarnée par François Piquemal. Alors que Moudenc mise sur l'attractivité économique et la continuité, la gauche recentre sa campagne sur la question du pouvoir d'achat. Les listes, finalisées pour le second tour, révèlent des stratégies divergentes. Lire sur lejournaltoulousain.fr

18/03/26 - 14:33 - La CPME 31 donne sa consigne de vote pour le second tour, une première dans son histoire À Toulouse, la CPME 31 appelle à voter pour Jean-Luc Moudenc lors des municipales de 2026, dénonçant un compromis entre les candidats socialiste et LFI. Le syndicat s'inquiète des implications fiscales pour les entreprises, notamment en cas de victoire de François Piquemal (LFI), qui refuse de signer une charte en faveur des TPE et PME. Les débats autour de l'encadrement des loyers et des projets d'infrastructure, tels que la LGV, ajoutent à l'incertitude économique. Lire sur ladepeche.fr

18/03/26 - 14:13 - Le duel Moudenc-Piquemal s'annonce tendu À Toulouse, les élections municipales de 2026 s'annoncent très disputées entre le maire sortant Jean-Luc Moudenc et le candidat Insoumis François Piquemal. Ce dernier a réussi à créer une alliance qui représente 52 % des suffrages, mettant en lumière un réel changement potentiel à la mairie. L'intérêt grandissant pour cette élection démontre une tension historique dans une ville généralement favorable à la droite. Lire sur ladepeche.fr

18/03/26 - 13:14 - L'union de gauche présente son programme commun À Toulouse, les candidats de la gauche unie pour les élections municipales de 2026 présentent un programme centré sur la gratuité des transports pour les jeunes et l'encadrement des loyers. Ils visent à alléger le quotidien des habitants tout en développant les services publics et en renforçant la sécurité. Malgré un désaccord sur la LGV, leur programme est décrit comme cohérent et financé. Lire sur ladepeche.fr

18/03/26 - 12:33 - Le responsable Place publique suspendu, après avoir rejoint LFI À Toulouse, Hugo Sajhau, responsable départemental de Place publique, a été suspendu par son parti après avoir décidé de rejoindre une liste d'union avec La France insoumise pour les élections municipales de 2026. Cette décision est jugée incompatible avec les valeurs et l'orientation politique exigées par Place publique. Le parti insiste sur l'importance de maintenir une gauche cohérente face à la montée de l'extrême droite. Lire sur ladepeche.fr

18/03/26 - 12:31 - François Briançon défend son alliance avec LFI À Toulouse, François Briançon, désormais numéro deux de François Piquemal, défend leur alliance face à la droite et à l'extrême droite pour les municipales de 2026. Il affirme que cette coalition est une réponse aux besoins des Toulousains concernant logement, transport et pouvoir d'achat. Malgré des critiques au sein de la gauche, il considère cette fusion comme un choix de conviction pour rassembler les électeurs. Lire sur ladepeche.fr