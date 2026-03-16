Résultat de l'élection municipale 2026 à Grenoble : Alain Carignon face à Laurence Ruffin, suivez le 2e tour en direct
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Grenoble opposera Alain Carignon à Laurence Ruffin. Allan Brunon,,, sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.
- Le premier tour de l'élection municipale à Grenoble s'est tenu ce dimanche 15 mars, les résultats sont tombés tard dans la nuit.
- Alain Carignon (LR) bascule en tête au premier tour avec 27,04% devant Laurence Ruffin (Union de la gauche) avec 26,33%
- Allan Brunon en troisième position et Romain Gentil quatrième passent les 10% et sont en position de se maintenir au second tour.
- Retrouvez tous les résultats du premier tour des candidats à l'élection municipale à Grenoble ainsi que les dernières actus ci-dessous.
09:52 - Grenoble se prépare pour un second tour indécis
Alain Carignon, candidat des Républicains, a surpris en arrivant en tête du premier tour des élections municipales 2026 à Grenoble avec 27,04 % des voix. Laurence Ruffin de l'union de la gauche suit de près avec 26,33 %, rendant le second tour très incertain. Les Grenoblois sont appelés à se mobiliser pour contrer la droite, largement désavouée en votant. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
07:30 - Laurence Ruffin : "rassembler toutes les forces de gauche"
Laurence Ruffin est arrivée en 2e position au premier tour des municipales 2026 à Grenoble, devancée d'un souffle par Alain Carignon, candidat LR et maire de la ville de 1983 à 1995. "Nous sommes déterminés, parce que la liste d'Alain Carignon a siphonné toute la droite : des macronistes à l'extrême droite. La gauche est, elle, réunie sur plusieurs listes. Les Grenoblois ont voté largement pour la gauche. Notre objectif est simple : il est de mobiliser et de rassembler toutes les forces de gauche. Les Grenoblois doivent faire barrage dimanche prochain et que l'on se dise que l'on ne veut plus d'Alain Carignon à Grenoble", a-t-elle réagi dans la nuit, appelant donc visiblement les candidats LFI Allan Brunon et PRG-Place Publique Romain Gentil, également qualifiés pour le second tour, à une alliance à gauche.
07:25 - Alain Carignon heureux mais méfiant : "l'élection n'est pas jouée"
Alain Carignon, ancien maire de Grenoble entre 1983 et 1995, y a basculé en tête au premier tour des élections municipales, créant la surprise pour devancer Laurence Ruffin d'un peu plus de 300 voix dimanche soir. "L'élection n'est pas jouée. Il faut que les Grenoblois se mobilisent. Aujourd'hui, il y a un gros désaveu pour la majorité sortante puisque plus de 70 % des Grenoblois ont désavoué Eric Piolle et Laurence Ruffin, s'est-il félicité dans des propos repris par France 3. "Les Grenoblois attendent que cette ville retrouve la sécurité, la salubrité et que les impôts soient enfin bloqués".
07:15 - Les résultats sont tombés au bout de la nuit à Grenoble
Il a fallu veiller tard en Isère dans les QG des candidats des élections municipales à Grenoble. Le dépouillement a été particulièrement long et les résultats définitifs ne sont parvenus que tard dans la nuit. Ils placent le candidat LR Alain Carignon, ancien maire de la ville entre 1983 et 1995 en tête avec 27,04% des voix. Il devance de 372 voix la candidate d'union de la gauche Laurence Ruffin. Le jeu des alliances va désormais jouer à plein puisque Allan Brunon, candidat de La France insoumise, est également qualifié avec 14,59% des voix, comme Romain Gentil candidats des Radicaux de gauche, Place Publique et Equinoxe qui passe également la barre des 10%.