Résultat de l'élection municipale 2026 à Rouen : Nicolas Mayer-Rossignol face à Marine Caron, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rouen opposera Nicolas Mayer-Rossignol à Marine Caron. Maxime Da Silva et Grégoire Houdan sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

En direct

16/03/26 - 23:46 - Le maire sortant de Rouen est largement favori À Rouen, le maire PS sortant Nicolas Mayer-Rossignol arrive largement en tête avec 45,13 % des voix au premier tour des élections municipales de 2026, mais l'abstention atteint presque 50 %. Il doit préparer le second tour face à la droite, le RN et LFI, tout en appelant à mobiliser les électeurs. Son adversaire de droite, Marine Caron, souhaite rester combative malgré un résultat décevant. Lire sur leparisien.fr

16/03/26 - 19:46 - Sotteville-lès-Rouen connaît une fausse victoire électorale Lors des élections municipales de 2026 à Sotteville-lès-Rouen, un faux résultat a annoncé la victoire du candidat de Lutte Ouvrière, Frédéric Podguszer, avec 65,33% des voix. Cette annonce s'est avérée être une erreur d'encodage, le maire sortant, Alexis Ragache, ayant finalement été réélu. L'incident a cependant suscité l'intérêt médiatique pour Lutte Ouvrière. Lire sur paris-normandie.fr

15/03/26 - 23:10 - Nicolas Mayer-Rossignol en tête à Rouen, 4 listes se qualifient pour le second tour À Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol arrive en tête du premier tour des élections municipales de 2026 avec 45,13% des voix, suivi par la candidate de la droite et du centre Marine Caron (24,77%), l'Insoumis Maxime Da Silva (14,04%) et Grégoire Houdan du RN (13,3%). Cependant, le maire sortant reste prudent face au second tour, appelant les électeurs à confirmer leur soutien. La compétition s'annonce tendue avec quatre candidats en lice pour le second tour. Lire sur paris-normandie.fr

15/03/26 - 19:49 - Analyse démographique et économique des municipales à Rouen En marge des municipales, Rouen foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 26,41% de cadres supérieurs pour 116 331 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 10 416 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la ville, 48% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 5,97% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La présence de 13 942 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 13,98%, participe à son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 503 €/mois, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 15,58%, synonyme d'une situation économique précaire. À Rouen, où les moins de 30 ans correspondent à 48% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.

15/03/26 - 17:57 - Ce que disent les chiffres sur le vote RN à Rouen Le mouvement nationaliste récoltait un résultat relativement faible lors du scrutin municipal à Rouen en 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 11,94% des voix lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 23,76% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 9,17% aux candidats RN lors du premier tour sur l'ensemble des 2 circonscriptions associées à la ville. Au deuxième round, le Rassemblement national réunissait 4,58% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 16,18% lors du choc des européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier tour, un résultat de 18,11% pour le Rassemblement national sur l'ensemble des circonscriptions de Rouen. Il terminera avec 19,85% le dimanche suivant.

15/03/26 - 17:30 - Le taux de participation à 17h dévoilé en Seine-Maritime Le taux de participation aux municipales 2026 en Seine-Maritime a été communiqué par le ministère de l'Intérieur, il est de 57,91%. Un chiffre supérieur aux dernières élections municipales en 2020 (49,32%), de même que six ans plus tôt en 2014 (46,83%).

15/03/26 - 16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Rouen Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round du scrutin municipal à Rouen avait été marqué par une abstention de 62,01 %, un score notable (la participation se limitant à 37,99 %) alors que le rendez-vous avait lieu en pleine pandémie de Covid. Le scrutin municipal demeure pourtant, avec la présidentielle, celui où les électeurs se mobilisent le plus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est d'ailleurs stabilisé à 26,64 %. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 50,75 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 33,15 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 48,54 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité souvent détournée des bureaux de vote. Cet élément à Rouen constituera quoi qu'il en soit l'un des tournants de ces municipales.

15/03/26 - 15:59 - À Rouen, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite Les élections européennes de 2024 à Rouen avaient vu s'imposer la liste de Raphaël Glucksmann (21,06%), avec derrière elle Manon Aubry qui avait récolté 17,55% des voix. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Rouen avaient ensuite placé en tête le rassemblement des gauches (48,79%), devant la nuance Majorité présidentielle (20,47%) selon les résultats compilés sur les 2 circonscriptions. Le second round n'a pas changé grand chose, la gauche réunie culminant à 59,27% des suffrages exprimés localement. Le contexte politique de Rouen a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait un territoire très porté vers la gauche, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme le lieu d'une gauche moins radicale.

15/03/26 - 15:20 - La participation dans la Seine-Maritime dévoilée à midi La participation dans la Seine-Maritime à midi atteint 23,66% selon le ministère de l'Intérieur. Un chiffre plus bas qu'au premier tour des législatives en 2024, où 26,62% des électeurs s'étaient déplacés. Pour les municipales il y a six ans, la participation s'élevait à 22,74% dans le département.