Résultat de l'élection municipale 2026 à Lille : Arnaud Deslandes face à Lahouaria Addouche, suivez le 2e tour en direct
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lille opposera Arnaud Deslandes à Lahouaria Addouche. Stéphane Baly, Violette Spillebout, Matthieu Valet, sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.
- Les élections municipales à Lille se sont tenues ce dimanche 15 mars pour le premier tour et les résultats sont tombés.
- Les premières estimations donnent deux candidats de la gauche au coude à coude : Arnaud Deslandes (environ 26%), maire sortant et candidat socialiste, suivi de près par Lahouria Addouche (autour de 25%), candidate insoumise. L'écologiste Stéphane Baly et la macroniste Violette Spillebout semblent aussi en mesure de se qualifier pour le second tour, à 16,2% et 12,5%.
- Retrouvez tous les résultats des candidats à l'élection municipale à Lille ci-dessous ainsi que les dernières infos sur le scrutin.
13:50 - Les Ecologistes négocient à la fois avec le PS et LFI à Lille
À l'inverse de Bordeaux ou les Verts ne pactiseront pas avec LFI, les discussions sont en cours à Lille. Le maire sortant socialiste Arnaud Deslandes et la candidate LFI Lahouaria Addouche courtisent l'écologiste Stéphane Baly, troisième lors du premier tour. "On travaille à trouver un accord respectueux du résultat des urnes", a déclaré à l'AFP l'équipe de M. Baly lundi matin. "Il faut laisser du temps à la discussion", a-t-elle ajouté, tout en tablant sur un accord d'ici "ce soir" afin de préparer le second tour. La cheffe des Ecologistes, Marine Tondelier, précise que les Verts ont "deux équipes de négociation, une avec La France insoumise et une avec le Parti socialiste. C'est ce qui s'est passé toute la nuit et c'est ce qui va encore se passer", conclut-elle.
13:20 - Un accord en négociation entre insoumis et écologistes pour la municipale à Lille
Arrivé en deuxième et troisième position dans les résultats du premier tour des municipales à Lille, Lahouaria Addouche (LFI) et Stéphane Baly (Les Écologistes) travaillent à la conclusion d'un accord. "Avec Stéphane Baly, nous avons beaucoup de points de convergences. Nos mesures programmatiques sont très proches", a déclaré Lahouaria Addouche sur le plateau de BFM Grand Lille. L'écologiste, lui, a affirmé que les deux camps ont "avancé plusieurs propositions constructives" tout au long de la nuit mais que, "malgré la disponibilité des équipes de Lille Demain et la longueur des discussions, elles n'ont pas abouti pour le moment".
10:21 - Des négociations entre le PS et les écologistes
À Lille, les négociations à gauche pour les élections municipales de 2026 ont commencé, cherchant un accord entre le PS et les écologistes après leur échec en 2020. Les discussions devront aboutir rapidement, avant le lundi soir. Une fusion des listes pourrait être envisagée, comme par le passé avec Martine Aubry. Lire sur lavoixdunord.fr
09:21 - Le PS et LFI au coude à coude pour le premier tour
Les élections municipales de Lille en 2026 marquent un tournant avec le maire sortant Arnaud Deslandes (PS) en tête avec 26,26 % des voix, mais LFI progresse fortement à 23,36 %. Le RN fait son retour au conseil avec 10,92 %, soulignant une polarisation accrue. La candidate EELV, Violette Spillebout, craint un scénario inquiétant pour la gauche. Lire sur actu.fr