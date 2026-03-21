Résultat de l'élection municipale 2026 Lyon : Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet impossibles à départager ?
L'élection municipale 2026 à Lyon oppose le maire écologiste sortant, Grégory Doucet, et Jean-Michel Aulas, pour le second tour. L'un d'eux a noué une alliance, mais sera-t-elle suffisante pour faire la différence ?
- Pour l'élection municipale à Lyon, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes ce dimanche 22 mars et vont devoir départager les deux candidats restants : le maire sortant écologiste Grégory Doucet et l'ancien patron de l’Olympique lyonnais Jean-Michel Aulas.
- Le résultat du premier tour a donné Grégory Doucet légèrement en tête de l'élection municipale à Lyon. Le maire sortant a recueilli 37,36% des voix contre 36,78% pour Jean-Michel Aulas. Derrière, Anais Belouassa-Cherifi (LFI) a été créditée de 10,41% des suffrages, mais elle a décidé de se rallier avec la liste de gauche arrivée en première position. Ce rapprochement a été qualifié d'"alliance de la honte" par Jean-Michel Aulas.
- Les résultats des sondages du second tour du scrutin, publiés jusqu'au vendredi 20 mars, ont donné des scores très serrés pour les candidats, qui semblent presque impossibles à départager.
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