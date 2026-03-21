Résultat de l'élection municipale 2026 Mâcon : Emile Blondet soutenue par le président de la Région Bourgogne Franche-Comté

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mâcon oppose Emile Blondet, Jean-Patrick Courtois et Baptiste Delcroix. Suivez le 2e tour en direct.

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12:01 - Le candidat de l'Union des droites soutenu par un député et le président du RN À Mâcon, le candidat de l'Union des droites renforce sa campagne pour les élections municipales de 2026 en obtenant le soutien du député RN Jean-Philippe Tanguy et du président du Rassemblement national. Ce soutien pourrait jouer un rôle crucial dans sa visibilité et sa crédibilité auprès des électeurs. Lire sur macon-infos.com

20/03/26 - 15:11 - Emile Blondet soutenue par le président de la Région Bourgogne Franche-Comté Emile Blondet, tête de liste pour Mâcon, reçoit le soutien de Jérôme Durain dans sa campagne axée sur la sécurité et la rénovation des quartiers. Lors d'une rencontre avec les habitants, Blondet évoque des problèmes tels que la dégradation des services publics et le besoin de renforcer la police municipale. Il aspire à apporter une alternance à Mâcon en proposant des solutions pragmatiques pour améliorer le quotidien des résidents. Lire sur macon-infos.com

20/03/26 - 14:50 - Jean-Patrick Courtois mobilise ses soutiens avant le second tour À Mâcon, près de 500 personnes ont assisté à la dernière réunion publique de Jean-Patrick Courtois avant le second tour des élections municipales. Le maire sortant a mis en avant un projet ambitieux et collectif, invitant ses colistiers à souligner les réalisations de son mandat. La mobilisation massive témoigne de la dynamique en faveur du renouveau et de l'unité à l'approche du vote. Lire sur macon-infos.com

19/03/26 - 08:26 - Émile Blondet veut la fin du cycle Jean Patrick Courtois Émile Blondet, candidat de la gauche unie à Mâcon, a récemment exprimé sa volonté de mettre fin au « cycle Courtois » lors d'un meeting de campagne. Cet événement marque un tournant, car c'est le premier scrutin en 25 ans où Jean-Patrick Courtois se retrouve contraint à un second tour. Blondet a évoqué l'histoire municipale de la ville pour contextualiser sa campagne. Lire sur lejsl.com

19/03/26 - 07:11 - Des espoirs se lèvent pour Mâcon en 2026 À Mâcon, Émile Blondet, candidat de Mâcon Demain, a récemment organisé une réunion publique avec plus de 250 sympathisants avant le second tour des municipales. Les intervenants, dont l'ancienne élue Eve Comtet Sorabella, ont exprimé l’importance de l'union de la gauche et l'espoir d'un changement pour une ville plus solidaire et durable. Cette élection marque un tournant historique, avec un second tour pour la première fois en 30 ans et un maire sortant en ballottage. Lire sur macon-infos.com

18/03/26 - 18:36 - Les listes de gauche s'unissent pour le second tour sans La France insoumise À Mâcon, les listes de gauche se sont unies pour le second tour des élections municipales de 2026, laissant de côté La France Insoumise. Émile Blondet et Ève Comtet-Sorabella ont officialisé cette fusion, qui rassemble divers partis, des mouvements progressistes et des citoyens non encartés. Cette stratégie vise à maximiser les chances de victoire face à la droite. Lire sur lejsl.com

17/03/26 - 04:46 - Le candidat de la droite se maintient au second tour Baptiste Delcroix, candidat de l'Union des droites, se maintient au second tour des élections municipales de 2026 à Mâcon, malgré un score décevant. L'abstention a été particulièrement élevée, atteignant 51,84%. Il appelle à un débat entre les candidats pour mieux représenter les préoccupations des habitants. Lire sur lejsl.com

17/03/26 - 02:46 - Beaucoup d'abstention lors du premier tour À Mâcon, malgré un score de 17 %, Baptiste Delcroix de l'Union des droites a déposé sa liste pour le 2ème tour des élections municipales. Il fait appel aux abstentionnistes et demande un débat avec Jean-Patrick Courtois, soulignant que les forces d'opposition représentent 54 % des voix exprimées. Delcroix reste déterminé à poursuivre son projet. Lire sur macon-infos.com

17/03/26 - 00:46 - Vers une fusion des listes de gauche À Mâcon, les élections municipales de 2026 se dessinent avec une fusion des listes de gauche, face au maire sortant Jean-Patrick Courtois, qui a obtenu 44,69 % des voix au premier tour. Ce dernier reste confiant pour le second tour malgré la dynamique de l'extrême gauche, à laquelle il ne s'associe pas. La campagne se poursuit avec son style traditionnel de proximité. Lire sur lejsl.com