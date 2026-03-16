Résultat de l'élection municipale 2026 à Brest : Stéphane Roudaut face à François Cuillandre, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Brest opposera Stéphane Roudaut à François Cuillandre. Cécile Beaudouin et Yves Pages sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

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16/03/26 - 21:09 - Brest : la population attend le second tour des élections municipales de mars 2026 Les élections municipales de 2026 à Brest se tiendront le 15 mars. Ces élections s'inscrivent dans un contexte de renouvellement des conseils municipaux à travers la France, avec des enjeux locaux importants pour les citoyens brestois. Les résultats seront cruciaux pour l'avenir politique de la ville. Lire sur brest-infos.fr

16/03/26 - 21:06 - Brest : une gauche unie pour les élections municipales de 2026 À Brest, François Cuillandre, maire socialiste sortant, et Cécile Beaudouin de LFI ont annoncé une alliance pour le second tour des élections municipales de 2026. Cette "fusion technique" permettra à LFI d'obtenir 12 places sur la liste majoritaire tout en gardant son autonomie. Les électeurs devront choisir entre trois listes lors de ce scrutin décisif. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

16/03/26 - 21:05 - Municipales à Brest : Alliance de la gauche pour le second tour Lors du premier tour des élections municipales de 2026 à Brest, Stéphane Roudaut est arrivé en tête avec 30,24% des voix, marquant une rupture avec le maire sortant François Cuillandre, qui a obtenu 23,80%. La gauche radicale, représentée par Cécile Beaudouin (15,39%), entre au conseil municipal. Cuillandre doit désormais envisager une alliance avec LFI pour espérer conserver son poste. Lire sur actu.fr

16/03/26 - 21:01 - François Cuillandre et LFI s'allient à Brest À Brest, le maire sortant François Cuillandre a annoncé une alliance avec la France insoumise pour le second tour des élections municipales de 2026, espérant ainsi regrouper leurs voix contre le candidat de droite, Stéphane Roudaut. Cette fusion technique permet à LFI d'occuper 12 places sur la liste. Le rapprochement suscite des mécontentements parmi les partisans de la gauche modérée et complique la compétition pour Roudaut. Lire sur francebleu.fr

16/03/26 - 14:30 - François Cuillandre prépare la suite À Brest, François Cuillandre et la « gauche unie » envisagent plusieurs options pour les élections municipales de 2026. Les stratégies incluent des fusions avec d'autres listes pour renforcer leur position contre la droite, mais chaque option comporte des risques qui pourraient affecter leur électorat. La dynamique politique actuelle et les tensions internes pourraient compliquer leur campagne. Lire sur letelegramme.fr

16/03/26 - 13:42 - LFI propose une fusion avec la liste François Cuillandre À Brest, Cécile Beaudouin de LFI propose un accord à François Cuillandre (PS) pour les municipales de 2026, permettant à douze Insoumis d'entrer au conseil tout en restant autonomes. Cependant, François Hollande s'oppose à cet accord, tandis que des membres des Écologistes soutiennent l'alliance. Stéphane Roudaut (droite) a obtenu le plus de voix au premier tour. Lire sur ouest-france.fr

16/03/26 - 13:30 - Stéphane Roudaut a déposé sa liste pour le second tour Stéphane Roudaut, candidat de la droite, a confirmé sa liste inchangée pour le second tour des élections municipales 2026 à Brest, après avoir terminé en tête au premier tour. Il a exprimé son refus de toute alliance, préférant défendre ses valeurs sans compromis, tout en critiquant la sincérité de ses adversaires de gauche. Les discussions d'éventuelles alliances continuent dans le camp adverse, sans que Roudaut ne souhaite s'y engager. Lire sur letelegramme.fr

16/03/26 - 13:20 - Stéphane Roudaut reçoit le soutien d'une élue d'opposition pour le second tour À Brest, lors des élections municipales de 2026, Stéphane Roudaut, en tête au premier tour, a reçu le soutien de l'élue sortante Bernadette Malgorn. Elle appelle les électeurs à voter pour lui afin de renverser le maire sortant Franck Cuillandre, qu'elle accuse d'entêtement. Malgorn décrit le soutien à Roudaut comme un vote utile pour un renouveau démocratique à Brest. Lire sur francebleu.fr

16/03/26 - 11:41 - Regain de participation pour le premier tour à Brest Lors des élections municipales de 2026 à Brest, le taux de participation a atteint 48,96 % à 17 h, marquant une hausse significative de 15 points par rapport aux élections de 2020, perturbées par la pandémie. Ce taux est également légèrement supérieur à celui de 2014. Le Finistère, en revanche, affiche une participation de 55,31 % à la même heure. Lire sur letelegramme.fr