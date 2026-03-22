Résultat de l'élection municipale 2026 à Nice : les premiers scores dévoilés

Le résultat de l'élection municipale à Nice se dévoile ce dimanche 22 mars. Découvrez qui l'emporte.

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18:51 - Nouveau point sur la participation à Nice à 18h Selon le journaliste de terrain de CNews, le taux de participation pour le second tour des élections municipales à Nice à 18 heures est de 52,1%, soit 1,7 point de plus que lors du premier tour à la même heure.

18:36 - Les estimations de la participation à 20h Selon les projections d’Elabe-Berger Levrault pour BFMTV, Le Figaro et RMC, le taux de participation du 2e tour des élections municipales devrait atteindre 57%, soit une très nette hausse par rapport à 2020 (41,98%), année marquée par le Covid, mais en baisse par rapport à 2014 (62,13%).

17:18 - Le taux de participation aux municipales à 17 heures dévoilé à Nice A Nice, 48% des électeurs ont voté au 2e tour de l'élection municipale à 17 heures selon les chiffres dévoilés par CNews.

17:09 - Le taux de participation à 17h dans les Alpes-Maritimes dévoilé Dans le département de Alpes-Maritimes, la participation au 2e tour de ces élections municipales s'élève à 47,26%. Un chiffre à comparer aux 55,61% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 36,35% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 45,08%.

16:25 - Comment Retailleau a lâché Estrosi Christian Estrosi a déploré le refus de soutien officiel de Bruno Retailleau. Interrogé sur BFMTV-RMC le mercredi 18 mars, le patron des LR a justifié sa décision en évoquant une campagne "délétère", estimant désormais que "c'est aux Niçois de trancher dans les urnes". Face aux vives réactions de toute part, Bruno Retailleau a tenté de rapidement clarifier sa position, affirmant que "l'accord national avec Horizons n'a pas été remis en question", tout en répétant que "la campagne délétère à Nice" l'avait conduit à "dénoncer ce climat qui ne grandit pas la politique". Christian Estrosi, lui, a mis cette sortie sur le compte "d'un moment d'égarement".

15:55 - Estrosi a attaqué le "bilan noir" de Ciotti La bataille entre Christian Estrosi et Eric Ciotti a été acharnée durant la campagne des élections municipales à Nice. Le maire sortant, qui a été devancé par son rival au 1er tour, a même publié un site intitulé "bilan noir d'Éric Ciotti" ciblant directement la gestion du département des Alpes-Maritimes par le patron du parti UDR. Les colistiers de Christian Estrosi ont dénoncé un déséquilibre des dépenses publiques au détriment de l'action sociale. Chiffre avancé : la part des crédits consacrés aux politiques sociales aurait reculé de 40% en 2013 à 37% en 2024. Le document pointe également des investissements massifs dans la vallée de la Vésubie, territoire d'élection d'Eric Ciotti, entre 100 et 130 millions d'euros engagés depuis 2012, soit environ 2 000 euros par an et par habitant. L'équipe Estrosi a accusé aussi Eric Ciotti d'avoir privilégié des équipements touristiques ou de loisirs jugés "discutables" au détriment des publics les plus fragiles. Président du Département de 2008 à 2022, Éric Ciotti reste aujourd'hui conseiller départemental et président de la commission des finances.

15:34 - Eric Ciotti a voté Peu de temps après Christian Estrosi, Éric Ciotti, candidat à la mairie de Nice soutenu par le Rassemblement national, qui a voté pour ce 2e tour des élections municipales.

14:51 - Juliette Chesnel-Le Roux, Christian Estrosi et Éric Ciotti ont voté Juliette Chesnel-Le Roux, Christian Estrosi et Éric Ciotti ont voté dans leurs bureaux respectifs. Les résultats sont attendus après la fermeture des bureaux à 20 heures, avec les premières estimations à 22 heures. Lire sur nicepremium.fr

14:41 - Nice plutôt mobilisée pour le 2e tour des municipales, mais à l'avantage de qui ? À Nice, le 22 mars 2026, le second tour des élections municipales est crucial avec Christian Estrosi, le maire sortant, face à Éric Ciotti et Juliette Chesnel-Le Roux. La participation est en légère hausse par rapport au premier tour, atteignant 24,3% à midi. Les électeurs, malgré la météo, se mobilisent pour contribuer au choix de leur nouveau maire. Lire sur actu.fr

12:08 - Plus de 20% de participation à midi dans les Alpes-Maritimes Les résultats du 2e tour des élections municipales à Nice ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département des Alpes-Maritimes s'élève à 20,66%. Un chiffre à comparer aux 25,93% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 18% des municipales 2020, organisées en plein Covid (12,15% en 2014).

11:06 - Christian Estrosi a voté pour le second tour à Nice Christian Estrosi, maire sortant et candidat à la mairie de Nice, a voté lors du second tour des élections municipales de 2026. Il s'est rendu dans le bureau de vote vers 10h30.

09:42 - 3 candidats en lice pour le 2e tour des municipales à Nice D'après les candidatures officielles pour le deuxième tour rendues publiques par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les électeurs ont donc à disposition ce dimanche, dans le bureau de vote, les bulletins de Christian Estrosi, à la tête de "Tous Pour Nice" (LUD), Juliette Chesnel-Le Roux sous l'étiquette LUG ("Unis Pour Nice") et la liste "Le Meilleur Est A Venir Avec Eric Ciotti" emmenée par Eric Ciotti (LUXD). À 20 heures, les 256 bureaux de vote de Nice ferment.

09:16 - Nice mais aussi deux autres points chaud dans le département aux élections municipales Les élections municipales de 2026 dans les Alpes-Maritimes se concentrent sur trois villes clés. À Nice, Eric Ciotti affronte Christian Estrosi dans une triangulaire, tandis qu'à Menton, Alexandra Masson (RN) fait face à une alliance entre Sandra Paire et Louis Sarkozy. Saint-Laurent-du-Var connaît également un duel entre le maire sortant et un nouvel opposant. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

08:16 - Estrosi en difficulté à Nice face à Ciotti Christian Estrosi, maire de Nice, affronte un second tour difficile des élections municipales de 2026 après avoir été distancé au premier tour par Éric Ciotti. Il dénonce un climat de peur et des menaces sur son administration, tout en tentant de rallier les 100 000 Niçois qui ne se sont pas exprimés. Estrosi rappelle ses réalisations et critique son rival sur son implication locale. Lire sur nicepresse.com