Résultat de l'élection municipale 2026 à Tarbes : Eric Peyrègne face à Michel Garnier, suivez le 2e tour en direct
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Tarbes opposera Eric Peyrègne à Michel Garnier. Pascal Claverie, Pierre Lagonelle et Kevin Gracia, sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.
14:23 - Fusion des listes Claverie et Lagonelle pour le second tour
À Tarbes, Michel Garnier a annoncé la fusion des listes de Pascal Claverie et Pierre Lagonelle, dans un contexte électoral tendu à quelques jours du deuxième tour des municipales. Ce rapprochement vise à renforcer leur position tout en affirmant une ligne politique opposée. La conférence de presse prévue par Claverie permettra d'éclaircir les enjeux de cette alliance. Lire sur lasemainedespyrenees.fr
16/03/26 - 20:20 - Tarbes voit le RN en tête aux municipales 2026
Les élections municipales de 2026 dans les Hautes-Pyrénées montrent le Rassemblement national en tête à Tarbes avec Eric Peyrègne récoltant 23,85% des voix. À Lourdes, le maire sortant Thierry Lavit est réélu dès le premier tour avec 67,01% des suffrages. À Bagnères-de-Bigorre, quatre candidats se prépareront pour le second tour. Lire sur lejournaltoulousain.fr
16/03/26 - 19:58 - Tarbes : plusieurs listes élues dés le premier tour des élections municipales
Les élections municipales de Tarbes se sont déroulées le 15 mars 2026, avec le premier tour permettant l'élection des conseillers municipaux et communautaires. Dans 460 communes des Hautes-Pyrénées, plusieurs listes ont été élues dès le premier tour. Le dépôt des candidatures pour le second tour est maintenant en cours. Lire sur tarbes-infos.com
16/03/26 - 19:55 - Les candidats à Tarbes doivent répondre sur Bel Air
À Tarbes, le collectif 'Changer Bel Air pour changer d’ère' interpelle les candidats aux élections municipales de 2026 sur le projet Bel Air, soutenu par un investissement de 34 millions d’euros. Plusieurs questions sont posées concernant le respect des délais et du financement, ainsi que sur le relogement des habitants. L'engagement des candidats pour la réalisation du projet est crucial pour éviter de perdre des subventions. Lire sur nrpyrenees.fr
16/03/26 - 09:26 - Michel Garnier ouvre la porte à une union contre le RN
Michel Garnier a obtenu près de 20% des voix au premier tour des élections municipales à Tarbes. Dans un contexte inédit, il se dit ouvert au dialogue pour unir les forces contre le Rassemblement National. Il appelle les Tarbais à réfléchir sur la meilleure stratégie à adopter pour l'intérêt général. Lire sur lasemainedespyrenees.fr
15/03/26 - 23:16 - Tarbes affiche 5 candidats qualifiés pour le second tour
Les résultats de ce premier tour des Municipales continuent de s'affiner dans plusieurs villes. A Tarbes, les électeurs vont devoir passer par un second tour qui présentera pas moins de 5 candidats au vu des premiers résultats :
- M. Michel GARNIER -Divers droite -19.35%
- M. Pascal CLAVERIE -Divers centre -17.6%
- M. Pierre LAGONELLE -Divers centre -14.73%
- M. Kevin GRACIA - Union de la gauche 13.21%
15/03/26 - 22:48 - Les candidats à Tarbes envisagent des alliances pour le second tour
À Tarbes, les candidats aux élections municipales réagissent après un premier tour inédit avec cinq listes dépassant les 10%. Les candidats évoquent une dynamique de changement et un besoin d'union pour le second tour, face à la montée de l'extrême droite. Les résultats témoignent d'un désir de transformation politique chez les Tarbais. Lire sur nrpyrenees.fr
15/03/26 - 22:40 - Eric Peyrègne est en tête à Tarbes
À Tarbes, Eric Peyrègne, candidat UDR-RN, a obtenu 23,8% des voix aux élections municipales, se plaçant en tête. Suivent Michel Garnier et Pascal Claverie avec respectivement 19,6% et 17,5%. Les discussions pour former des alliances vont maintenant débuter entre les cinq candidats ayant franchi la barre des 10%. Lire sur tarbes-infos.com
15/03/26 - 22:38 - Pascal Claverie prépare le second tour
À Tarbes, Pascal Claverie, candidat aux élections municipales de 2026, appelle à l'union des forces progressistes face au Rassemblement National. Avec un positionnement en troisième place lors du premier tour, il tend la main à ses adversaires Pierre Lagonelle et Kévin Gracia pour consolider une candidature commune. Son objectif est de rassembler les électeurs autour d'un projet unifié. Lire sur lasemainedespyrenees.fr
15/03/26 - 22:37 - Cinq listes parviennent à se qualifier au second tour
Les élections municipales à Tarbes, marquées par des résultats serrés, ont vu cinq listes se qualifier pour le second tour, révélant une volonté de changement parmi les électeurs. Les candidats, dont Éric Peyrègne et Michel Garnier, appellent à l'unité pour contrer l'extrême droite tout en naviguant dans un contexte incertain et stratégique. La dynamique politique s'intensifie alors que chaque candidat cherche à rallier des soutiens. Lire sur ladepeche.fr