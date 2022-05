"DIRECT. Législatives 2022 : Thierry Solère retire sa candidature... Actus et résultat des sondages"

ELECTIONS LEGISLATIVES. Thierry Solère, proche conseiller d'Emmanuel Macron mis en examen pour 13 chefs d'accusation, retire sa candidature aux législatives dans les Hauts-de-Seine. Les dernières infos en direct.

Dates des élections législatives 2022

Fonctionnement des législatives

Candidats aux législatives 2022

Sondages sur les législatives 2022

Résultat des élections législatives L'essentiel Les Français ont rendez-vous aux urnes les 12 et 19 juin pour voter aux élections législatives. Les candidats ont jusqu'à ce soir, 18h, pour se déclarer en préfecture.

L'ancien président François Hollande n'avait pas exclu de se présenter aux législatives en Corrèze. Il devrait finalement annoncer qu'il ne sera pas candidat.

Damien Abad, président du groupe LR à l'Assemblée, a annoncé hier soir qu'il quittait son poste et se mettait en retrait du parti, dans les colonnes du Figaro. Il reste candidat aux législatives dans la 5e circonscription de l'Ain, mais LR a investi un candidat face à lui.

Thierry Solère a annoncé cette nuit qu'il renonçait à se présenter aux législatives, lui qui avait été investi par la majorité présidentielle dans la 8e circonscription des Hauts-de-Seine. Sa candidature était très critiquée du fait des 13 chefs d'accusations dont il fait l'objet.

Un sondage de Cluster 17 publié ce vendredi 20 mai place la Nupes en tête des intentions de vote au 1e tour des élections législatives, avec 31%, devant la majorité présidentielle (26%). Cependant, dans un sondage Elabe du 18 mai, la majorité présidentielle est donnée victorieuse à l'issue du 2e tour, remportant entre 290 et 330 sièges à l'Assemblée.

Suivez sur cette page les dernières actualités de campagne, les sondages, et les informations sur le fonctionnement du scrutin.

12:00 - Julien Bayou : "Nous sommes prêts et prêtes à gouverner" à l'issue des législatives "Nous sommes prêts et prêtes à gouverner, contrairement à Elisabeth Borne", lance Julien Bayou, candidat écologiste aux élections législatives pour la Nupes, sur Franceinfo. "Rendez-vous compte, nous avons fait un accord exigeant [650 mesures] en deux semaines. C'est moins de temps pour faire cet accord qu'il n'en a fallu au président pour trouver une Première ministre qui accepte la charge. Donc nous prenons les choses au sérieux, avec méthode, et ça commence par le projet. [...] On appelle le plus grand nombre à s'en saisir. Ce sont des mesures enthousiasmantes qui peuvent changer la vie." 11:30 - Eric Zemmour tacle Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen Dans un entretien pour le Figaro, Eric Zemmour explique la stratégie de Reconquête aux élections législatives : "Après la phase d’enthousiasme et d’effervescence, vient celle de l’implantation et de l’enracinement. N’oubliez pas qu’on a tout fait très vite. Là où les autres partis mettaient dix à vingt ans pour y arriver, on n’a mis que quatre mois ! Quant à moi, je ne me voyais pas rester derrière, alors que j’envoyais mes soldats au combat." Eric Zemmour évoque également ses adversaires : selon lui, "Emmanuel Macron prépare la France de Jean-Luc Mélenchon. Ils sont tous les deux pour l’avènement de ce “nouveau peuple” créolisé. Seulement, Jean-Luc Mélenchon veut en accoucher par la révolution. Quand Emmanuel Macron veut l’engendrer par attentisme et fatalisme démographique. Il y a une différence de chronologie, mais pas d’idéologie". Quant à Marine Le Pen, Zemmour estime qu'elle "a échoué à faire l’alliance de la droite patriote et de la gauche patriote. Sinon elle aurait gagné". Et pour cause, "en mettant en priorité le social, elle s’inscrit dans une philosophie politique qui s’appelle le socialisme". 11:07 - Pour Olivier Faure, "il faudra prendre l’argent là où il se trouve" Hier, la Nupes a présenté son programme commun pour les élections législatives. Ce matin sur Europe 1, Olivier Faure revient sur la stratégie économique de ce programme : "Quand vous avez une économie qui fonctionne avec 160 milliards de bénéfices l’an passé pour le CAC 40, record absolu, et qu’on considère que l’imposition pour eux ne doit pas beaucoup, ne doit pas du tout évoluer – c’est le programme d’Emmanuel Macron –, et pendant ce temps-là on demande à tous les autres de se serrer la ceinture, vous trouvez ça logique, vous trouvez ça normal ?" Au contraire, pour le patron du PS, "il faudra prendre l’argent là où il se trouve plutôt que de le chercher toujours dans les poches de la classe moyenne, des classes populaires qui n’en peuvent déjà plus." Sur les candidatures socialistes dissidentes, Olivier Faure craint un manque de clarté : "Est-ce qu’ils seraient là pour rejoindre une éventuelle majorité de gauche et écologiste ? Ou est-ce qu’au contraire ils iraient faire les supplétifs de la majorité d’Emmanuel Macron ? C’est une vraie question, parce que quand on va devant le suffrage des Françaises et des Français, il faut dire ce que l’on représente." Lire l'article Le députomètre : votre député a-t-il voté les réformes d'Emmanuel Macron ? 10:36 - 31% d'intentions de vote pour la Nupes au 1er tour des législatives, selon un nouveau sondage Un sondage de l'institut Cluster17, réalisé hier, place la Nupes en tête des intentions de vote au 1e tour des élections législatives. 31% des personnes interrogées souhaitent soutenir un candidat de l'alliance des principaux partis de gauche. En deuxième position, la majorité présidentielle récolte 26% des intentions de vote, le RN, 20%, Les Républicains en reçoivent 9% et Reconquête 5,5%. Notons que ce sondage ne prend pas en compte les candidatures dissidentes à gauche. Un sondage d'Opinion Way publié le 18 mai qui en tenait compte créditait la Nupes de 24% d'intentions de vote, derrière la majorité présidentielle (27%). 10:28 - Damien Abad se met en retrait de LR, le parti investit un candidat face à lui aux législatives Dans une interview au Figaro, le candidat aux législatives dans la 5e circonscription de l'Ain annonce qu'il quitte ses fonctions de président du groupe LR à l'Assemblée et se met en retrait de son parti. Accusé par son camp de vouloir rejoindre le gouvernement d'Elisabeth Borne, Damien Abad s'était engagé à clarifier sa position d'ici à la fin de la semaine. Cependant, il affirme qu'"il n’y a pas d’unanimité du groupe contre moi, ni pour une opposition frontale et radicale à Emmanuel Macron. J’ai reçu de nombreux messages de soutien de la part de députés LR. Je ne veux pas les mettre en difficulté mais ils partagent ma ligne politique." LR a investi un candidat aux législatives face à lui dans la 5e circonscription de l'Ain : Julien Martinez, conseiller municipal d'Oyonnax. 10:18 - Thierry Solère retire sa candidature aux législatives Le proche conseiller d'Emmanuel Macron était investi aux législatives par Ensemble !, le parti de la majorité présidentielle, dans la 9e circonscription des Hauts-de-Seine. Cette nuit, il a annoncé sur Twitter qu'il retirait sa candidature. Thierry Solère ne donne pas d'explications précises à son retrait : "Après dix années au Parlement, il est désormais temps pour moi de poursuivre cet engagement politique sous une forme nouvelle. Je le ferai en soutenant l’action du Président de la République et continuerai naturellement à l’accompagner politiquement", écrit-il. L'investiture de Thierry Solère était vivement critiqué car celui-ci est mis en examen dans 13 affaires différentes, pour des chefs d'accusations variés : "fraude fiscale", "trafic d'influence", "corruption" ou encore "abus de biens sociaux". La majorité investit à sa place Emmanuel Pellerin, à qui Thierry Solère a immédiatement apporté son soutien. 10:10 - Bienvenue sur ce direct des élections législatives 2022 Retrouvez toute la journée les dernières actualités, les déclarations, les noms des candidats et le résultat des nouveaux sondages pour ces élections législatives. Aujourd'hui, les préfectures enregistrent les dernières candidatures.

En savoir plus

Le premier tour des élections législatives est organisé dans toutes les circonscriptions de France métropolitaine le dimanche 12 juin 2022 ; le second tour a lieu le dimanche 19 juin 2022. A l'étranger et en Polynésie française, le premier scrutin se tient une avance avant le vote organisé en métropole. Dans certains départements et collectivités d'outre-mer, les électeurs votent aux législatives le samedi précédant l'élection en métropole. Ces deux scrutins interviennent seulement deux mois après l'élection présidentielle, du fait la campagne en plus d'être courte et imprégnée des dynamiques de l'élection présidentielle. Les investitures des candidats interviennent généralement début mai après les séquences de tractations mais les candidatures officielles doivent être déposées en préfecture entre le 16 et la 20 mai, à 18 heures au plus tard. Quant à la campagne officielle, elle dure deux semaines et commence le lundi 30 mai cette année. A compter de cette date, les communes doivent mettre à disposition des candidats des espaces d'affichage et les médias donnent la parole aux partis politiques engagés dans la course des législatives.

Quel est le fonctionnement des élections législatives ?

Les hommes et femmes désignés députés lors des élections législatives sont les représentants de la Souveraineté nationale pendant 5 ans, sauf en cas de dissolution interrompant la législature. L'élection s'effectue au suffrage universel direct, par un scrutin dit majoritaire uninominal à deux tours dans chaque circonscription. Dans chaque circonscription, un candidat est élu et obtient donc un siège de député dès le premier tour, s'il obtient la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart du nombre d'électeurs inscrits.

Pour se qualifier pour le deuxième tour, un candidat doit avoir recueilli au premier tour un nombre de voix au moins égal à 12,5% du nombre des électeurs inscrits dans la circonscription. Mais si un seul candidat remplit cette condition, alors le candidat arrivé en deuxième position peut se maintenir au second tour. Si aucun candidat n'a obtenu les 12,5% de voix d'inscrits, les deux candidats arrivés en tête sont qualifiés pour le second tour. Au deuxième tour, le candidat arrivé en tête, avec une majorité absolue ou relative, est élu. En cas d'égalité parfaite de suffrages, c'est le candidat le plus âgé qui est élu.

Qui sont les candidats aux élections législatives ?

Lors des élections législatives, ce sont toujours plusieurs milliers de candidats qui s'engagent pour briguer un siège à l'Assemblée nationale. En 2017, ils étaient près de 8000. Selon le code électoral, pour se porter candidats aux législatives, il faut respecter un certain nombre de conditions : être majeur au jour de l'élection ; jouir de ses droits civiques ; ne pas être dans un cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévu par la loi. Un candidat n'a pas l'obligation, en revanche, de figurer sur la liste électorale d'une des communes de la circonscription législative qu'il vise. Il est interdit de se présenter dans plusieurs circonscriptions. Il est impossible pour un maire ou une personne exerçant des fonctions exécutives locales de se porter candidat à une élection législative, depuis la loi organique du 14 février 2014 sur le non-cumul des mandats.

Quels sont les résultats des sondages sur les législatives 2022 ?

Il faut bien comprendre que les élections législatives sont d'une nature très singulière : il s'agit en réalité de 577 scrutins différents, une par circonscription, avec des candidats se présentant uniquement dans un unique territoire. Les instituts de sondage ne se prêtent pas à l'exercice de réaliser une enquête d'opinion dans chaque circonscription. En revanche, les sondeurs effectuent toujours pour les législatives des études d'intentions de vote par formation politique à l'échelle nationale, pour le premier et le deuxième tour. Des analyses plus fines suivent avec des projections en nombre de sièges, avec de larges fourchettes.

De premiers sondages sur les élections législatives, donnant les premières tendances, viennent d'être publiés. Attention, les projections sont un exercice très difficiles à réaliser pour les sondeurs, mais elles donnent des éléments sur les rapports de force en jeu : selon un sondage de Cluster 17, publié vendredi 29 avril, 34% des électeurs interrogés ont l'intention de voter pour un candidat soutenu par les principales forces de gauche au premier tour, 24% pour un candidat soutenu par le RN et Reconquête, 24% pour un candidat soutenu par le parti présidentiel, et 9,5% pour un candidat soutenu par les Républicains. Un sondage Ifop datant du même jour indique que 35% des personnes interrogées souhaitent la victoire d'une union des gauches aux législatives, 29% la victoire d'une alliance RN-Reconquête, 26% la victoire du camp présidentiel, et 10% celle des Républicains et de leurs alliés. En revanche, un sondage Harris Interactive plus ancien (25 avril) basé sur les intentions de vote prévoit une majorité absolue pour le président Macron à l'issue des deux tours.

Quel est le résultat des dernières élections législatives ?

Les résultats des précédentes législatives avaient permis à Emmanuel Macron de gouverner avec une majorité absolue, puisque 350 sièges sur 577 avaient été attribués, en 2017, aux partis La République en Marche et au MoDem. Le parti Les Républicains devenait alors le premier parti d'opposition, avec 112 élus. Le Parti socialiste enregistrait une très sévère défaite, avec l'élection de seulement 30 parlementaires au Palais Bourbon. La France Insoumise était parvenu à se constituer un groupe parlementaire, avec 17 élus, le Rassemblement national avait fait entrer 8 élus à l'Assemblée nationale. En cinq ans, ces chiffres ont évolué au fil des démissions, changements de groupes et législatives partielles. Voici dans le graphique ci-dessus la composition de l'Assemblée nationale actualisée avant le résultat des législatives 2022.