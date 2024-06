Sondages des européennes 2024 : vers une surprise ? Les derniers résultats

Les résultats des derniers sondages sur les élections européennes donnent une large avance au RN. Ils dessinent aussi quelques éventuelles surprises pour la deuxième place et pour des listes qui frôlent l'élimination totale.

Les élections européennes de 2024 auront lieu ce dimanche. Pour l'heure, Jordan Bardella semble favori, étant crédité de plus d'un tiers des intentions de vote, un score confirmé par l'enquête électorale menée auprès d'un panel de 11 000 personnes par l'Ipsos, le Cevipof, la Fondation Jean Jaurès, l'Institut Montaigne et le Monde et publiée le 3 juin. Jordan Bardella jouit également d'une large avance sur ses adversaires qui sont affichés plus de 15 points derrière.

La bataille pour la deuxième place pourrait réserver un grosse surprise : entre Valérie Hayer, qui représente la majorité présidentielle, et Raphaël Glucksmann, le candidat de l'alliance Place publique - PS, l'écart mesuré par les études est souvent dans la marge d'erreur.

En queue de peloton et sous la barre des 10%, quatre tête de liste jouent des coudes pour se démarquer. Tout peut encore changer mais un ordre d'arrivée se dessine : Manon Aubry des insoumis, François-Xavier Bellamy des Républicains, Marie Toussaint des écologistes et Marion Maréchal de Reconquête. Reste que selon certains sondages la droite pourrait dépasser les insoumis. D'autres études ont remis en question les capacités des écologistes et des zemmouristes à obtenir au moins 5% des suffrages, seuil minimal pour avoir des élus au Parlement européen. La disparition des écologistes français du Parlement européen serait là aussi une surprise énorme, et l'échec de Marion Maréchal serait un revers politique majeur pour le parti d'Eric Zemmour.

Les 31 autres listes, dont celle du Parti communiste français portée par Léon Deffontaines, ne parviennent pas à faire plus de 5% et ont donc peu de chance d'avoir des élus au Parlement européen, selon les résultats des sondages.

sondages des européennes

Résultats des sondages sur les européennes 2024 : le compilateur

Depuis le mois de mai 2023, nous compilons dans un graphique les résultats des principaux sondages sur les élections européennes 2024. Domination très nette et en progression du Rassemblement national, chute de la liste Renaissance, percée de la liste de gauche... Voici les tendances et les dynamiques observées à plus d'un an de l'élection :

Des sondages favorables au RN de Bardella...

Le parti d'extrême droite fait la course en tête depuis les premiers sondages sur les élections européennes. Le parti à la flamme n'a jamais été rattrapé par ses concurrents et il se stabilise au-dessus de la barre des 30% depuis le début du mois d'avril. Une progression notable pour le parti qui n'est jamais descendu en dessous des 25%.

... et catastrophiques pour Valérie Hayer et la majorité

A force de grapiller des points, le parti d'extrême droite creuse aussi l'écart avec la liste de la majorité présidentielle qui est donnée deuxième par les sondages des européennes 2024. Le camp d'Emmanuel Macron apparaît désormais avec une dizaine de points de retard sur son adversaire, jusqu'à 16 points dans les pires scénarios. Les tendances qui se confirment études après études et qui créditent la majorité de 15 à 19% des intentions de vote ces dernières semaines sont en train de faire naître l'incertitude et même du scepticisme dans les rangs.

Une percée très nette de la gauche

La Nupes ayant explosé après un an à peine de vie, quatre listes sont en course pour ces élections européennes 2024 à gauche. Mais une liste s'impose comme la troisième force du scrutin : la liste de Raphaël Glucksmann pour le PS et Place publique. Partie du même peloton que les autres, elle s'est envolée pour atteindre entre 12 et 14,5% des intentions de vote. Profitant d'un vote utile à gauche, elle récupère 28% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon de 2022 et séduit une partie des électeurs écologistes.

De LFI à Reconquête, quatre listes au coude-à-coude

Parmi les autres listes de gauche, en revanche aucune ne se démarque. Les insoumis de Manon Aubry et les écologistes de Marie Toussaint jouent des coudes dans les sondages, mais à un moins du scrutin la liste insoumise semble prendre un léger ascendant en tournant autour des 8% d'intention de vote en moyenne quand les verts oscillent entre 5,5% et 8%. Le liste d'EELV se fait d'ailleurs quelques frayeurs en étant à ça de ne pas passer le seuil des 5% nécessaires pour avoir des élus au Parlement européen.

Et ces deux listes f ont aussi la course avec celle des Républicains pour le camp de la droite traditionnelle. Les sondages sur les élections européennes donnent à ce stade la liste de François-Xavier Bellamy au même niveau que le score obtenu lors des dernières européennes, en 2019, soit 8% au mieux. Dans tous les sondages réalisés depuis l'été dernier et a fortiori depuis janvier 2024, la liste de droite est restée sous la barre des 10% d'intentions de vote.

La liste de Reconquête, longtemps donnée à la traîne, est légèrement revenue aux niveaux des autres. Elle reste toutefois dans le bas du classement avec 5 à 7% des intentions de vote.

Les communistes loin derrière

En queue de peloton, c'est la liste du Parti communiste français représentée par Léon Deffontaines qui ferment la marche. Mais la liste communiste est en plus mauvaise posture, car en dessous du seuil des 5%, à 2% des intentions de vote.

Projections au Parlement européen : combien de sièges par parti ?

Les résultats des élections européennes détermineront la future composition du Parlement européen et les rapports de force entre les différents partis. 81 sièges du Parlement sont réservés aux élus français et ils seront répartis proportionnellement à chaque force qui obtient au moins 5% de suffrages en fonction de leur score dans les urnes. Le parti ayant remporté les élections aura ainsi plus de sièges que les autres. Selon les tendances actuellement observées dans les sondages confirmées par une enquête inédite d'Ipsos pour Euronews, le Rassemblement national remporterait plus de sièges et pourrait gagner jusqu'à une 10 places supplémentaires au 18 qu'il occupe déjà. A contrario, la camp présidentiel pourrait perdre plusieurs places passant de 23 élus à 17 ou 15 selon les projections.

A gauche, les équilibres pourraient rester sensiblement les mêmes, comme pour la droite des Républicains. Ces partis comptent actuellement entre 6 et 12 places au Parlement. Mais l'arrivée du parti Reconquête devrait priver ces forces d'une petite poignée de sièges.

Ces résultats nationaux influent sur la répartition des forces au niveau européen et cette dernière risque d'évoluer à l'issue du scrutin de juin. Le groupe PPE du centre droit et de la droite (où siègent les élus Les Républicains) devrait rester le groupe majoritaire et le groupe Social-Démocrate (où siègent les élus PS) devrait conserver la rôle de deuxième force malgré une petite baisse du nombre d'élus. C'est avec les autres groupes que le vrai changement s'opèrerait avec une bataille pour devenir la troisième force de l'hémicycle.

Le groupe Renew, dans lequel siège la majorité présidentielle, pourrait perdre une vingtaine de place face à la monté de la droite radicale et extrême - en France mais également dans d'autres pays - et descendre à 85 sièges. En parallèle, les groupes conservateurs ID (qui compte les élus RN) et CRE (qui devrait accueillir ceux de Reconquête) pourraient gagner des sièges. Le groupe ID pourrait même rivaliser avec Renew, fort de 85 sièges également selon les projections.

Pour rappel, les sondages et les projections de sièges ne sont que l'image à un instant T des tendances concernant les intentions de vote et ne peuvent être compris comme des prédictions ou des résultats fiables.