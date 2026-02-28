Candidats aux municipales 2026 : les listes sont désormais publiées, consultez les ville par ville
Les listes des candidats aux élections municipales 2026 ont été publiées par le ministère de l'Intérieur ce samedi 28 février. Cherchez votre ville ou votre commune et consultez les listes de candidats en vue du scrutin des 15 et 22 mars 2026.
Cherchez une ville pour découvrir les listes des candidats
Les candidats aux élection municipales 2026, qui auront lieu les 15 et 22 mars, sont désormais connus. Alors que le dépôt des candidatures s'est clôturé le 26 février, le ministère de l'Intérieur a publié les listes officielles dans la nuit du 27 au 28 février. Ce sont près d'un million de personnes, hommes et femmes, qui se présentent comme lors de chaque renouvellement des conseils municipaux à travers la France. Changement de taille dans le mode de scrutin, impactant directement les candidatures : pour ces municipales 2026, les candidats individuels disparaissent dans les communes de moins de 1000 habitants, soit pas loin de 70% des communes françaises. Ce sont les listes paritaires qui sont désormais la norme dans tout le pays, avec un nombre de candidats dépendant de la taille de la commune ou de la ville.
Pour consulter la ou les listes de candidats aux municipales 2026 chez vous, utilisez le moteur de recherche ci-dessus pour trouver votre commune. Une carte permet également ci-dessous de parcourir les communes de votre département et de trouver votre localité. Les listes de candidats aux municipales devraient attirer l'attention. Les élections municipales sont celles qui impliquent le plus les citoyens : elles permettent de se saisir d'enjeux locaux et très concrets, comme la gestion des écoles, des transports, du développement économique de la commune et de l'intercommunalité. Les Français sont ainsi nombreux à voter à chaque scrutin municipal et à se porter candidats pour intégrer les conseils municipaux. Votre voisin est il candidat aux municipales 2026 ? Découvrez-le dans nos quelque 35 000 pages dédiées à l'élection.
Cliquez sur un département pour trouver votre commune et ses candidats
- Ain
- Aisne
- Allier
- Alpes-de-Haute-Provence
- Hautes-Alpes
- Alpes-Maritimes
- Ardèche
- Ardennes
- Ariège
- Aube
- Aude
- Aveyron
- Bouches-du-Rhône
- Calvados
- Cantal
- Charente
- Charente-Maritime
- Cher
- Corrèze
- Côte-d'Or
- Côtes-d'Armor
- Creuse
- Dordogne
- Doubs
- Drôme
- Eure
- Eure-et-Loir
- Finistère
- Corse-du-Sud
- Haute-Corse
- Gard
- Haute-Garonne
- Gers
- Gironde
- Hérault
- Ille-et-Vilaine
- Indre
- Indre-et-Loire
- Isère
- Jura
- Landes
- Loir-et-Cher
- Loire
- Haute-Loire
- Loire-Atlantique
- Loiret
- Lot
- Lot-et-Garonne
- Lozère
- Maine-et-Loire
- Manche
- Marne
- Haute-Marne
- Mayenne
- Meurthe-et-Moselle
- Meuse
- Morbihan
- Moselle
- Nièvre
- Nord
- Oise
- Orne
- Pas-de-Calais
- Puy-de-Dôme
- Pyrénées-Atlantiques
- Hautes-Pyrénées
- Pyrénées-Orientales
- Bas-Rhin
- Haut-Rhin
- Rhône
- Haute-Saône
- Saône-et-Loire
- Sarthe
- Savoie
- Haute-Savoie
- Paris
- Seine-Maritime
- Seine-et-Marne
- Yvelines
- Deux-Sèvres
- Somme
- Tarn
- Tarn-et-Garonne
- Var
- Vaucluse
- Vendée
- Vienne
- Haute-Vienne
- Vosges
- Yonne
- Territoire de Belfort
- Essonne
- Hauts-de-Seine
- Seine-Saint-Denis
- Val-de-Marne
- Val-d'Oise
- Guadeloupe
- Martinique
- Guyane
- La Réunion
- Mayotte
Les candidats dans les principales villes de France
Qui est candidat aux municipales ?
Qui sont ces Français et citoyens de l'Union européenne qui s'engagent dans ces élections municipales ? Des données récentes de l'enquête AMF-Cevipof apportent des éléments de réponses, en dressant un portrait nuancé des élus municipaux et des personnes engagées dans la démocratie locale. Contrairement à l'idée diffuse qu'il y ait une crise généralisée des vocations, l'envie des élus d'être à nouveau candidat aux élections municipales 2026 est solide : avant même le dépôt des listes, 58% des maires ont fait part de leur souhait de se représenter, un chiffre paradoxalement plus élevé qu'en 2020 (49%). Le mandat qui s'achève en 2026 a pourtant été éprouvant, marqué par les crises sanitaire et inflationniste, mais aussi par une hausse des incivilités - 65% des maires déclarant en avoir subi durant leur mandat.
S'il n'y a pas de profil type du candidat aux municipales, l'âge est devenu un marqueur d'implication. Selon le Cevipof, 73% des maires de moins de 35 ans ont indiqué vouloir se représenter, contre seulement 30% des plus de 75 ans. Le moteur de l'engagement n'est pas foncièrement idéologique : il est pragmatique et tourné vers l'action concrète. Parmi ceux qui se représentent, 79% évoquent une "logique de projet", avec l'envie de terminer ce qui a été commencé pour les candidats sortants et 78% invoquent "l'intérêt général". À l'inverse, ceux qui jettent l'éponge le font d'abord pour reprendre la main sur leur vie privée et familiale (79%).
Beaucoup de listes de candidats sans étiquette aux municipales
Les raisons d'être candidat aux municipales changent radicalement, aussi, selon la géographie et la nature des territoires. Dans les grandes métropoles, les élections municipales sont d'une certaine manière le prolongement du combat politique national. Les candidats y portent des étiquettes partisanes claires et le scrutin sert de test pour les forces politiques. C'est ici que l'on trouve les profils les plus professionnalisés, représentants les partis qui structurent la vie politique nationale. Pour ces candidats aux municipales, l'élection est (aussi) un levier de pouvoir régional, voire national.
À l'inverse, dans les communes de moins de 20 000 habitants ou plus rurales, l'étiquette est souvent perçue comme accessoire, inutile ou même gênante. On se présente beaucoup plus souvent "sans étiquette" ou sous des bannières de "rassemblement communal", ou de "listes citoyennes". Dans ces territoires, le candidat des municipales est jugé sur sa connaissance du terrain, sur sa capacité à influencer les décisions au sein de l'intercommunalité. Car c'est là l'autre grand enjeu de 2026 : on ne se présente plus seulement pour gérer son clocher, mais pour siéger à la Communauté de communes ou à la Métropole, là où se se prennent les décisions sur les transports, la gestion des déchets ou le développement économique. Les maires et les conseillers municipaux élus en 2026 auront plusieurs casquettes, plusieurs prérogatives, partagés entre la proximité affective de la mairie et la technicité des structures de coopération territoriale.
Davantage de candidates aux municipales 2026
Jusqu'ici, la France vivait avec deux systèmes électoraux pour les municipales : le scrutin de liste paritaire pour les villes de plus de 1000 habitants et le panachage pour les communes de moins de 1000 habitants. Une réforme majeure, issue de la loi du 21 mai 2025, a mis fin à cette dualité. Désormais, toutes les communes de France, y compris celles de moins de 1 000 habitants, basculent dans le scrutin de liste paritaire. Concrètement, cela signifie que le citoyen ne pourra plus rayer de noms ou en ajouter lors de l'élection municipale : il votera pour une équipe complète et bloquée de candidats, où alternent obligatoirement un homme et une femme. Cette évolution vise à simplifier la lecture du scrutin et à forcer la parité là où les femmes ne représentaient encore que 37,6% des élus. Mécaniquement, il y a donc plus de femmes parmi les candidats aux élections municipales 2026.
Conscient des difficultés de recrutement de candidats dans les zones rurales, le législateur a toutefois introduit une mesure de souplesse : le droit à l'incomplétude. La loi autorise le dépôt de listes dites "incomplètes", pouvant compter un ou deux candidats de moins que l'effectif légal du conseil. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, une liste est "réputée complète" même s'il lui manque un ou deux candidats par rapport à l'effectif légal du conseil. Par exemple, dans un village de moins de 100 habitants où le conseil compte normalement 7 sièges, une liste de 5 personnes seulement peut être officiellement validée et élue. Cette marge de manœuvre évite que des villages ne se retrouvent sans aucune liste candidate faute d'avoir pu trouver les deux derniers noms nécessaires.
Combien d’heures par semaine un conseiller municipal doit-il prévoir ?
Un candidat aux municipales doit bien garder ça en tête : l’engagement varie selon la taille de la commune et vos délégations. Pour un simple conseiller municipal dans un village, comptez environ 2 à 4 heures par semaine (préparation des dossiers et réunion de conseil). Dans une ville moyenne, cela monte à 6-8 heures. Pour un adjoint, la charge est bien plus lourde : entre 15 et 30 heures hebdomadaires sont souvent nécessaires pour piloter ses services et assurer les permanences. Enfin, un maire consacre souvent l'équivalent d'un temps plein (35 à 50 heures) à sa fonction. Anticiper ce volume horaire est la clé pour éviter l'épuisement. Le mandat municipal est passionnant mais chronophage : il demande une organisation rigoureuse avec son employeur et sa famille.
Y-a-t-il un contrôle de l'Arcom sur le temps de parole des candidats aux municipales ?
Bien que l'Arcom (ex-CSA) surveille surtout les médias nationaux, les radios et TV locales doivent respecter l'équité entre les candidats aux municipales. Si une radio locale invite longuement le maire sortant pour parler de son programme, elle doit offrir un temps de parole équivalent aux autres listes. Les candidats peuvent saisir l'Arcom en cas de déséquilibre manifeste. Pour votre campagne des municipales 2026, tenez un décompte de vos passages médias. L'équité ne signifie pas une égalité stricte à la seconde près, mais une représentativité juste en fonction de l'importance de la liste et de l'animation de la campagne électorale dans la commune.
La distribution de "goodies" est-elle autorisée pour les municipales 2026 ?
Offrir des stylos, des porte-clés ou des sacs en tissu aux couleurs de votre liste est une pratique courante pour les candidats aux municipales dans les grandes villes. La loi l'autorise tant que la valeur de l'objet reste symbolique (bibelot). Offrir des cadeaux de valeur (clés USB coûteuses, bouteilles de vin, bons d'achat) est considéré comme de la corruption électorale. Pour votre campagne des municipales 2026, privilégiez des objets utiles et écologiques, en veillant à ce que leur coût global soit intégré dans votre compte de campagne. Un objet trop onéreux pourrait être perçu comme une tentative d'achat de voix, ce qui est lourdement sanctionné par le Code électoral et nuit gravement à votre réputation.
La protection policière est-elle prévue pour les candidats aux municipales menacés ?
En raison du climat parfois tendu des élections municipales 2026, la sécurité des candidats est une priorité. Si vous faites l'objet de menaces caractérisées ou d'agressions sur le terrain (marchés, porte-à-porte), vous devez immédiatement déposer plainte. Le préfet peut décider de mesures de protection ponctuelles ou renforcer les patrouilles autour de vos lieux de réunion. Il est conseillé aux candidats aux municipales de ne jamais rester seuls lors des séances de tractage nocturnes et de signaler leurs déplacements importants aux autorités locales. La démocratie doit s'exercer sans crainte, et les forces de l'ordre sont mobilisées pour garantir la sérénité du débat public.
Comment protéger les données personnelles des électeurs (RGPD) ?
Les candidats aux municipales manipulent souvent des fichiers de contacts, des listes d'émargement ou des bases de données de militants. Vous devez impérativement respecter le RGPD. Cela signifie que vous ne pouvez pas utiliser les fichiers de la mairie ou des associations locales pour envoyer vos tracts par email. Chaque contact doit avoir donné son consentement explicite pour recevoir vos communications de campagne. Désignez un "référent données" au sein de votre équipe pour tenir un registre des traitements. Une plainte à la CNIL pour usage abusif de données peut ternir une campagne et entraîner des amendes administratives lourdes, en plus de discréditer votre candidature éthique.
Quelles sont les conditions pour être candidat aux municipales 2026 ?
Pour monter une liste, les conditions d'éligibilité sont strictes. Tout candidat doit avoir 18 ans révolus, être de nationalité française, mais les ressortissants de l'Union européenne résidant en France peuvent aussi être candidats aux municipales 2026. Toutefois, une distinction importante subsiste puisque ces derniers ne peuvent occuper les fonctions de maire ou d'adjoint, celles-ci restant l'apanage des citoyens français. Les candidats doivent aussi justifier d'une attache avec la commune : soit y être inscrit sur les listes électorales, soit y être contribuable (taxe foncière ou d'habitation pour les résidences secondaires).
Le candidat aux municipales 2026 doit aussi jouir de ses droits civils et politiques, c'est-à-dire ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation privant du droit de vote ou d'éligibilité. La loi prévoit également des cas d'inéligibilité pour prévenir les conflits d'intérêts : certains hauts fonctionnaires, magistrats, militaires ou policiers ne peuvent se présenter dans le ressort où ils exercent leurs fonctions. De même, un salarié de la mairie ne peut siéger au sein du conseil municipal qui l'emploie.