Candidats aux municipales 2026 : voici qui est candidat dans chaque commune, les listes complètes

Notre moteur de recherche et notre carte interactive permettent de trouver en un clic qui est candidat à l'élection municipale de votre commune.

Qui est candidat aux élections municipales 2026 ? En un clic, notre moteur de recherche ou bien notre carte interactive vous permettent de prendre connaissance des listes complètes de candidats, ville par ville.

Quelles sont les limites de la critique entre candidats aux municipales ? La campagne électorale autorise une certaine virulence dans les débats, mais la loi sur la presse s'applique. Les candidats aux municipales doivent éviter la diffamation (allégation d'un fait précis portant atteinte à l'honneur) et l'injure. Si un candidat accuse son adversaire de détournement de fonds sans preuve dans un tract de dernière minute, il s'expose à des poursuites. De plus, si ces propos ont été diffusés juste avant le silence électoral, empêchant l'adversaire de répondre, le juge peut annuler les résultats des municipales 2026. La frontière est mince entre le débat politique musclé et l'attaque illégale qui fausse la sincérité du scrutin.

Comment gérer les restes de matériel de campagne après le vote ? La campagne finie, les candidats aux municipales doivent gérer l'après. Pour les communes de plus de 9 000 habitants, les factures d'enlèvement des affiches ou de nettoyage du local de campagne entrent dans le compte de campagne. Pensez à l'impact écologique : recyclez vos surplus de tracts et récupérez vos supports en bois ou plastique. Une gestion propre de votre "fin de vie" électorale renforce votre crédibilité de gestionnaire responsable. Enfin, archivez vos documents : ils vous seront utiles en cas de contrôle de la CNCCFP ou simplement pour préparer les prochaines échéances électorales dans six ans.

Quelle est la durée du mandat d'un conseiller municipal ? Les candidats aux municipales le savent : le mandat qu'ils visent est de 6 ans. Les conseillers élus en mars 2026 siègeront jusqu'en mars 2032. Durant cette période, ils ont un devoir d'assiduité aux séances du conseil. En cas de démissions massives (plus d'un tiers des sièges vacants), des élections partielles doivent être organisées en cours de mandat. Le mandat municipal est souvent considéré comme le plus gratifiant par les élus, car il permet une action concrète et immédiate sur le quotidien des gens, loin des grandes joutes idéologiques nationales, bien que la politisation des scrutins soit de plus en plus marquée.

Un candidat aux municipales doit-il publier un bulletin de santé ? Non, la loi n'impose aucune transparence sur la santé des candidats aux municipales. C'est une question de vie privée protégée. Cependant, dans les faits, un candidat dont l'état de santé semble fragile peut être la cible de rumeurs visant à déstabiliser sa liste. Les électeurs se demandent s'il sera capable de tenir les six ans du mandat. En 2026, certains candidats choisissent de communiquer sur leur forme physique pour rassurer. Le soir de l'annonce des résultats des municipales 2026, le vainqueur devra être prêt à affronter une charge de travail intense, le mandat municipal étant l'un des plus épuisants physiquement et nerveusement de la République.

Comment protéger les données personnelles des électeurs (RGPD) ? Les candidats aux municipales manipulent souvent des fichiers de contacts, des listes d'émargement ou des bases de données de militants. Vous devez impérativement respecter le RGPD. Cela signifie que vous ne pouvez pas utiliser les fichiers de la mairie ou des associations locales pour envoyer vos tracts par email. Chaque contact doit avoir donné son consentement explicite pour recevoir vos communications de campagne. Désignez un "référent données" au sein de votre équipe pour tenir un registre des traitements. Une plainte à la CNIL pour usage abusif de données peut ternir une campagne et entraîner des amendes administratives lourdes, en plus de discréditer votre candidature éthique.

Quelles sont les règles de remboursement des frais de campagne pour un candidat ? Le remboursement des dépenses de propagande (bulletins de vote, circulaires, affiches) par l'État est conditionné à l'obtention d'au moins 5% des suffrages exprimés au premier ou au second tour. Pour les dépenses de campagne plus larges (événements, réseaux sociaux, tracts), seules les listes des communes de 9 000 habitants et plus peuvent prétendre à un remboursement forfaitaire, à condition là aussi d'atteindre le seuil de 5 %. Ce remboursement est plafonné à 47,5% du plafond de dépenses autorisé pour la commune concernée. Les tarifs d'impression et d'affichage sont encadrés par un arrêté préfectoral spécifique pour éviter toute dérive des coûts facturés à la puissance publique.

La protection policière est-elle prévue pour les candidats aux municipales menacés ? En raison du climat parfois tendu des élections municipales 2026, la sécurité des candidats est une priorité. Si vous faites l'objet de menaces caractérisées ou d'agressions sur le terrain (marchés, porte-à-porte), vous devez immédiatement déposer plainte. Le préfet peut décider de mesures de protection ponctuelles ou renforcer les patrouilles autour de vos lieux de réunion. Il est conseillé aux candidats aux municipales de ne jamais rester seuls lors des séances de tractage nocturnes et de signaler leurs déplacements importants aux autorités locales. La démocratie doit s'exercer sans crainte, et les forces de l'ordre sont mobilisées pour garantir la sérénité du débat public.

Qu'est-ce que le devoir de probité et la charte de l'élu local ? Lors de la première séance du conseil municipal en mars 2026, chaque élu recevra et lira la Charte de l'élu local. Ce texte rappelle les principes déontologiques : agir avec impartialité, intégrité et dignité. Le devoir de probité interdit notamment de participer à une délibération où vous auriez un intérêt personnel (ex : voter une subvention pour l'association que vous présidez). Le non-respect de ces règles peut mener à des poursuites pour "prise illégale d'intérêts". Le candidat de 2026 doit être irréprochable : la transparence est devenue une exigence forte des électeurs, et les autorités de contrôle (HATVP, tribunaux) sont de plus en plus vigilantes.

Les candidats peuvent-ils faire des promesses de permis de construire ? C'est une pratique formellement interdite et pénalement répréhensible. Un des candidats aux municipales qui promettrait l'obtention d'un permis de construire en échange d'un vote ou d'un soutien financier commet un acte de corruption. En 2026, les électeurs sont très sensibilisés à ces dérives. Toute preuve d'une telle promesse (mail, enregistrement, témoignage) peut couler une campagne et entraîner une inéligibilité immédiate après la proclamation des résultats des municipales 2026. Le pouvoir d'urbanisme est le plus sensible du maire ; il doit s'exercer dans l'intérêt général et le respect des règles environnementales, et non comme une monnaie d'échange électorale.

Quelles sont les limites au cumul des mandats pour un maire ? Un élu local ne peut pas cumuler plus de deux mandats électoraux locaux (par exemple, conseiller municipal et conseiller régional). Surtout, depuis 2014, la loi interdit le cumul d'une fonction exécutive locale (maire, adjoint, président d'intercommunalité) avec un mandat parlementaire (député, sénateur). Si un député est élu maire en 2026, il dispose de 30 jours pour démissionner de l'un de ses deux mandats, sous peine de voir son mandat le plus ancien prendre fin automatiquement. En revanche, il n'existe aucune limite légale au nombre de mandats successifs de maire : un édile peut se représenter autant de fois qu'il le souhaite, tant qu'il obtient la confiance de ses électeurs.

L'élu municipal est-il un représentant de l'État ? C'est une spécificité française que tous les candidats aux municipales 2026 doivent bien avoir à l'esprit : le maire et ses adjoints sont des officiers d'état civil et des officiers de police judiciaire (OPJ). À ce titre, ils agissent sous l'autorité du Procureur et du Préfet. Concrètement, vous célébrerez des mariages, enregistrerez des naissances et pourrez constater certaines infractions. En période électorale, c'est le maire qui assure la tenue des bureaux de vote. Cette "double casquette" (élu local et agent de l'État) confère une dignité particulière au mandat. Elle impose aussi une neutralité absolue dans certaines fonctions régaliennes, même si vos convictions politiques personnelles sont affirmées par ailleurs.