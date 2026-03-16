Résultat de Rachida Dati à la municipale 2026 à Paris : la candidate, distancée, négocie une alliance à droite pour le second tour

Rachida Dati, candidate de la droite à l'élection municipale de Paris 2026, est qualifiée pour le second avec cependant douze points de retard sur le candidat de la gauche Emmanuel Grégoire. Elle appelle à une alliance avec la liste du camp présidentiel, mais pas avec Sarah Knafo.

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Rachida Dati est arrivée en deuxième position au premier tour de l'élection municipale de Paris selon les résultats définitifs du scrutin. La candidate LR a obtenu 25,46% des voix, soit douze points de moins que son rival arrivé en tête : Emmanuel Grégoire avec 37,98% des voix. C'est un quinquangulaire avec Sophia Chikirou (11,72%), Pierre-Yves Bournazel (11,34%) et Sarah Knafo (10,40%) qui se profile pour le second tour de l'élection municipale à Paris, à moins d'alliances conclues d'ici mardi 17 mars et le dépôt des listes. Une telle configuration ne serait pas favorable à Rachida Dati qui mise plutôt sur un report des voix permis par une fusion de sa liste avec celle du camp présidentiel. La candidat de la droite a lancé un appel en ce sens à Pierre-Yves Bournazel, mais la réponse se fait attendre. La discussion est en cours dans le camp Horizons : si Edouard Philippe s'est dit favorable à une alliance pour faire gagner la droite à Paris, Pierre-Yves Bournazel y est moins enclin.

La candidature de Rachida Dati à la municipale de Paris est aussi mise en danger par la qualification sur le fil de Sarah Knafo. La candidate Reconquête a appelé à une union des droites avec la liste LR et celle de Horizons, jugeant que "toutes les familles de la droite sont nécessaires pour l'emporter". Une proposition déjà rejetée par Rachida Dati. Reste donc à savoir si la candidate d'extrême droite se maintiendra au risque de diviser l'électorat et de donner l'avantage à l'union de la gauche à Paris.

La campagne municipale de Dati à Paris

Rachida Dati a un objectif clair à l'élection municipale de Paris : reprendre l'Hôtel de Ville à la gauche qui dirige la capitale depuis 25 ans. La candidate de LR aux scrutins des dimanches 15 et 22 mars 2026 se présente comme la meilleure option pour assurer "l'alternance" à la mairie de Paris. Les premières estimations du premier tour des élections municipales seront dévoilés au cours de la soirée.

La campagne a pourtant montré des failles dans la stratégie de la maire sortante du VIIe arrondissement de Paris. Rachida Dati a rencontré un adversaire de taille à gauche : Emmanuel Grégoire qui a réussi à former une alliance du PS, du PCF et des Écologistes dès le premier tour de l'élection municipale. Elle a également dû composer avec la volte-face du camp présidentielle qui lui a préféré le candidat du parti Horizons Pierre-Yves Bournazel. Elle a aussi été affaiblie par la montée de la candidate Reconquête, Sarah Knafo, au fil de la campagne. Ces deux candidatures n'étaient initialement pas prévues et risquent de coûter cher à Rachida Dati en entraînant une division des voix des électeurs du centre, de la droite et de l'extrême droite.

Si la candidate de la droite à la municipale 2026 à Paris ne s'est avouée vaincue pendant la campagne, elle a dû essuyer les attaques de ses adversaires qui ont appuyé sur ses points faibles. A commencer par ses déboires judiciaires à même de remettre en question une éventuelle victoire de Rachida Dati à Paris : la candidate est citée à comparaître lors d'un procès en correctionnelle pour corruption et trafic d'influence en septembre 2026 et encourt une peine d'inéligibilité.