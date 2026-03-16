Résultat de Rachida Dati à la municipale 2026 à Paris : la candidate, distancée, négocie une alliance à droite pour le second tour
Rachida Dati, candidate de la droite à l'élection municipale de Paris 2026, est qualifiée pour le second avec cependant douze points de retard sur le candidat de la gauche Emmanuel Grégoire. Elle appelle à une alliance avec la liste du camp présidentiel, mais pas avec Sarah Knafo.
Cherchez votre commune et trouvez les résultats aux municipales 2026 :
Rachida Dati est arrivée en deuxième position au premier tour de l'élection municipale de Paris selon les résultats définitifs du scrutin. La candidate LR a obtenu 25,46% des voix, soit douze points de moins que son rival arrivé en tête : Emmanuel Grégoire avec 37,98% des voix. C'est un quinquangulaire avec Sophia Chikirou (11,72%), Pierre-Yves Bournazel (11,34%) et Sarah Knafo (10,40%) qui se profile pour le second tour de l'élection municipale à Paris, à moins d'alliances conclues d'ici mardi 17 mars et le dépôt des listes. Une telle configuration ne serait pas favorable à Rachida Dati qui mise plutôt sur un report des voix permis par une fusion de sa liste avec celle du camp présidentiel. La candidat de la droite a lancé un appel en ce sens à Pierre-Yves Bournazel, mais la réponse se fait attendre. La discussion est en cours dans le camp Horizons : si Edouard Philippe s'est dit favorable à une alliance pour faire gagner la droite à Paris, Pierre-Yves Bournazel y est moins enclin.
La candidature de Rachida Dati à la municipale de Paris est aussi mise en danger par la qualification sur le fil de Sarah Knafo. La candidate Reconquête a appelé à une union des droites avec la liste LR et celle de Horizons, jugeant que "toutes les familles de la droite sont nécessaires pour l'emporter". Une proposition déjà rejetée par Rachida Dati. Reste donc à savoir si la candidate d'extrême droite se maintiendra au risque de diviser l'électorat et de donner l'avantage à l'union de la gauche à Paris.
La campagne municipale de Dati à Paris
Rachida Dati a un objectif clair à l'élection municipale de Paris : reprendre l'Hôtel de Ville à la gauche qui dirige la capitale depuis 25 ans. La candidate de LR aux scrutins des dimanches 15 et 22 mars 2026 se présente comme la meilleure option pour assurer "l'alternance" à la mairie de Paris. Les premières estimations du premier tour des élections municipales seront dévoilés au cours de la soirée.
La campagne a pourtant montré des failles dans la stratégie de la maire sortante du VIIe arrondissement de Paris. Rachida Dati a rencontré un adversaire de taille à gauche : Emmanuel Grégoire qui a réussi à former une alliance du PS, du PCF et des Écologistes dès le premier tour de l'élection municipale. Elle a également dû composer avec la volte-face du camp présidentielle qui lui a préféré le candidat du parti Horizons Pierre-Yves Bournazel. Elle a aussi été affaiblie par la montée de la candidate Reconquête, Sarah Knafo, au fil de la campagne. Ces deux candidatures n'étaient initialement pas prévues et risquent de coûter cher à Rachida Dati en entraînant une division des voix des électeurs du centre, de la droite et de l'extrême droite.
Si la candidate de la droite à la municipale 2026 à Paris ne s'est avouée vaincue pendant la campagne, elle a dû essuyer les attaques de ses adversaires qui ont appuyé sur ses points faibles. A commencer par ses déboires judiciaires à même de remettre en question une éventuelle victoire de Rachida Dati à Paris : la candidate est citée à comparaître lors d'un procès en correctionnelle pour corruption et trafic d'influence en septembre 2026 et encourt une peine d'inéligibilité.
08:22 - "Acceptez notre main tendue" : le message de Knafo à Dati pour la municipale à Paris
Au lendemain de la soirée électorale, Sarah Knafo diffuse un message à l'adresse de Rachida Dati sur X en vue du second tour de l'élection municipale à Paris et d'un "combat serré" avec la gauche. "Il nous reste une chance et une seule de battre la gauche : le rassemblement de toutes nos forces. Les résultats parlent. Les voix du centre ne suffiront pas à l'emporter. Toutes les familles de la droite attendent que nous nous ressemblions pour faire barrage à cette gauche", a déclaré la candidate de Reconquête. "Je ne vous propose pas un accord d'appareil. Madame Dati, je vous parle d'un accord de femme à femme. Ensemble nous avoir le pouvoir de vaincre la gauche. C'est un devoir supérieur à nos deux personnes. [...] Au nom de tous les électeurs de la droite, je vous le demande solennellement : acceptez notre main tendue", a-t-elle ajouté en référence à une alliance.
07:50 - Un accord entre Dati et Knafo ? Un choix décisif pour l'issue des municipales à Paris
Rachida Dati a appelé tous les électeurs de droite, y compris ceux de la "droite la plus affirmée", à un "vote utile" derrière elle, mais elle n'a aucunement fait mention d'une alliance avec Sarah Knafo au second tour de l'élection municipale à Paris. La candidate Reconquête, qui s'est qualifiée sur le fil, a assuré sur les votes de la droite et du centre ne suffiront pas pour l'emporter face à la gauche à Paris et a appelé à une union des trois listes sans préciser derrière quel candidat. Sarah Knafo a prévu de s'exprimer ce lundi et pourrait trancher sur une éventuelle alliance ou un retrait au profit de Rachida Dati, celle-ci s'étant toujours opposée à une alliance avec la candidate d'extrême droite.
07:34 - Une alliance entre Dati et Bournazel pour le second tour des municipales à Paris ?
Rachida Dati s'est qualifiée pour le second tour de l'élection municipale à Paris, mais avec douze points de retard sur Emmanuel Grégoire : 25,46% à 37,98%. La candidate de la droite sait qu'elle a besoin de voix de candidat du camp présidentiel pour l'emporter, mais aussi d'une partie de celle de l'extrême droite. Elle a appelé à un "vote utile" derrière elle pour battre l'union de la gauche à Paris. Mais c'est uniquement à la liste de Pierre-Yves Bournazel qu'elle a proposé une alliance, laquelle n'a pas encore été acceptée par le candidat qui hésite à se maintenir, malgré la position du parti Horizons favorable à une union. Les discussions seraient en cours chez Horizons selon Franceinfo, mais le candidat n'a pas prévu de prendre la parole avant ce lundi soir. Pour rappel, les listes du second tour doivent être déposées mardi après-midi.
00:33 - Rachida Dati réélue à la mairie du VIIe arrondissement
Candidate à la mairie de la ville de Paris, Rachida Dati est arrivée en deuxième position, à bonne distance d'Emmanuel Grégoire. En revanche, la maire sortante du VIIe arrondissement est réélue dès le premier tour dans sa mairie d'arrondissement. D'après les résultats provisoires, elle obtient plus de 58,7% des suffrages, contre 14,95% pour Anne-Flore Rouillon (Gauche unie).
15/03/26 - 21:47 - "La division nous affaiblit", Rachida Dati estime la victoire "possible"
Rachida Dati prend la parole ce dimanche soir pour réagir aux premiers résultats du premier tour des élections municipales. "Je veux remercier ceux qui m’ont fait confiance dès le premier tour, leur confiance m’honore et m’oblige", a-t-elle déclaré dans des propos relayés par franceinfo, avant de commenter les premiers chiffres du scrutin : "Le désir de changement s'est porté sur les candidatures de Pierre-Yves Bournazel et Sarah Knafo. (...) Ces résultats montrent que la division nous affaiblit. Ce soir, c'est une nouvelle élection qui commence. C'est le temps du choix définitif (...) face à une gauche extrême face à toutes les compromissions pour se maintenir au pouvoir. La victoire est possible, elle a une exigence, le rassemblement et la détermination."
15/03/26 - 21:15 - Rachida Dati fortement distancée au premier tour à Paris ?
Rachida Dati arrive en seconde position au premier tour des élections municipales à Paris mais la candidate LR est créditée de 25% selon les premières estimations, contre près de 35% pour Emmanuel Grégoire (PS). L'ex-ministre de la Culture pourrait être dans une quadrangulaire face à Sophia Chikirou (LFI) troisième avec 13,7% et Pierre-Yves Bournazel (Renaissance) à 11%. Elle pourra compter sur un possible report de voix avec la non-qualification de Sarah Knafo créditée de moins de 10% selon les premières estimations.
15/03/26 - 21:02 - Dati battue au premier tour à Paris ? Olivier Faure revendique la victoire du PS
Rachida Dati est-elle battue au premier tour des municipales à Paris ? Annoncée derrière Emmanuel Grégoire, le candidat de la gauche, dans les derniers sondages, la candidate LR serait battue si l'on en croit les propos du Premier secrétaire du PS, Olivier Faure qui a annoncé peu avant 21h que son parti arrivait en tête à Paris.