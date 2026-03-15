Résultat d'Arnaud Deslandes à l'élection municipale 2026 à Lille : le maire socialiste peut-il l'emporter face à une forte concurrence à gauche ?

Arnaud Deslandes, qui a été choisi par Martine Aubry pour lui succéder en mars 2025, est candidat à l'élection municipale à Lille. Il espère bien conserver le bastion socialiste, mais le résultat de ce scrutin reste incertain.

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Lille est une ville historiquement socialiste. Depuis mars 2025, la commune est dirigée par Arnaud Deslandes suite à la démission de Martine Aubry, après plus de 20 ans à sa tête. Lors des élections municipales 2026, c'est donc le premier véritable scrutin pour le candidat. Il n'a eu que 12 mois pour faire ses preuves, cela sera-t-il suffisant pour repartir pour six années supplémentaires ? Il se présente avec sa liste "Tout pour Lille" composée de 61 noms.

S'il est soutenu par le parti communiste, la gauche est cependant assez dispersée pour cette élection. Ce 15 mars, lors de l'élection municipale à Lille, les électeurs pourront voter pour deux autres listes importantes de gauche : celle des écologistes menées par Stéphane Baly et celle de Lahouaria Addouche pour la France insoumise. Le premier avait été un adversaire redoutable de Martine Aubry lors des municipales de 2020 : le résultat s'est joué à 227 voix près. Il a toujours refusé d'entendre parler de liste commune au premier tour et LFI a rejeté toute alliance, forte de sa victoire aux législatives 2024 sur les deux circonscriptions lilloises. D'autres opposants sont en course : la macroniste Violette Spillebout, ancienne directrice de cabinet de Martine Aubry, qui tente sa chance pour la deuxième fois et était arrivée troisième en 2020, Louis Delemer pour LR et Matthieu Valet, le candidat du Rassemblement national. S'ajoutent ensuite Beryl Benyoucef du Parti des travailleurs, Pierre Madelain de Lutte ouvrière et Damien Scali du Nouveau Parti anticapitaliste.

227 voix d'écart en 2020, une démission historique, un successeur de 12 mois et une gauche divisée, la configuration est donc inédite, rendant l'issue encore plus incertaine. "On peut se retrouver avec trois listes de gauche à la queue leu leu. Pas impossible que les écologistes veuillent y aller seuls au deuxième tour. Pas impossible non plus que LFI leur fasse une proposition alléchante pour faire tomber Deslandes. Ou qu'ils passent, finalement, accord avec les socialistes. C'est très ouvert", a analysé le politologue Pierre Mathiot auprès du Monde.

Les résultats de Arnaud Deslandes dans les sondages des municipales de 2026

Un sondage IFOP-Fiducial pour La Voix du Nord, France3 et Ici Nord publié le 4 mars donnait tout de même Arnaud Deslandes en tête avec 28% des intentions de vote, suivi de Stéphane Baly 20%, Lahouaria Addouche 16 % et Violette Spillebout 15 %. Toutes ces listes pourraient donc se maintenir au second tour. Le candidat LR, Louis Delemer, ne franchit pas, pour sa part, la barre des 10 % qualificative pour le second tour (7%) tout comme Matthieu Valet (9%). Dans un autre sondage de Cluster 17 pour Politico en date du 10 mars, l'édile descend à 26% des intentions de vote et Stéphane Baly se retrouve à égalité avec Lahouaria Addouche à 19%. La candidate Renaissance monte à 16% et surtout le candidat RN à 12%, soit au-dessus du seuil de qualification.

S'il y a une quadrangulaire, Arnaud Deslandes l'emporterait avec 37% des intentions de vote selon le sondage IFOP du 4 mars. Il s'en sortirait aussi en cas de triangulaire. En cas de rapprochement dans l'entre-deux-tours, "ce qui tient la corde d'après les déclarations publiques des candidats, c'est plutôt une fusion entre écolos et socialistes", a avancé Pierre Mathiot auprès de l'AFP. Ce scénario pourrait donner plus de chances à Arnaud Deslandes, mais "une fusion LFI-écolos" n'a pas été totalement écartée.

La question du logement au cœur de l'affrontement

Si Arnaud Deslandes a pour mission de garder Lille comme bastion socialiste et de perpétuer l'héritage de Martine Aubry, il doit aussi se faire un nom. Il a finalisé de grands projets, avec notamment en janvier la piétonnisation de la Grand-Place. Il veut faire de Lille "le laboratoire d'un monde meilleur". Dans son programme, il place le logement en priorité avec 1500 constructions et 2300 rénovations chaque année, ainsi que l'ajout de places supplémentaires d'hébergement d'urgence. La santé est la deuxième préoccupation des Lillois : il prévoit donc un développement des centres de soin et des bilans de santé mobiles. Policiers supplémentaires, extension de la gratuité des transports ou encore métamorphose paysagère de la ville font partie des propositions phares.

Pour Stéphane Baly, Arnaud Deslandes a "plombé les logements sociaux". Il le juge comme "maire intérimaire" et met en avant le besoin de nouveauté. Mathieu Valet, Louis Delemer et Violette Spillebout arguent plutôt sur "l'insécurité" dans la ville.