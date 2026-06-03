Sous ses yeux : de quoi parle ce thriller Netflix inspiré d'un fait divers glaçant ?

"Sous ses yeux" est une mini-série britannique créée par Rob Williams. Les trois épisodes reviennent sur un fait réel survenu dans les années 1992 et sont diffusés en streaming sur Netflix depuis le 4 juin 2026.

Sous ses yeux est une mini-série britannique qui revient sur le meurtre d'une femme en plein Londres sous les yeux de son fils. Une errance judiciaire avait suivi ce crime sordide, alors que le vrai coupable n'avait été retrouvé que quelques années plus tard. Au travers de cette minisérie, son créateur, Rob Williams (Screw, Suspicion) s'est intéressé à l'histoire des proches, et notamment du petit garçon et de son père sur plusieurs décennies.

Comment grandit-on lorsqu'on a assisté au pire ? Quelles sont les répercussions ? Avec le drame Sous ses yeux, Netflix réaffirme son goût pour les adaptations de faits réels, qui poussent à réfléchir à l'instar de Toxic Town ou encore Le monstre de Florence. Les trois épisodes de la minisérie Sous ses yeux sont disponibles sur Netflix le 4 juin 2026.

Quelle est l'intrigue Sous ses yeux ?

Londres, 1992. Axel a deux ans quand sa mère Rachel est assassinée sous ses yeux lors d'une promenade dans le parc tranquille de Wimbledon. Ce meurtre atroce marque le début d'une décente aux enfers pour la famille. Du jour au lendemain André, le père d'Alex, se retrouve seul pour élever un petit garçon traumatisé. Mais comment réussir à le préserver alors que le pays entier a suivi l'affaire en direct et que la pression de la police et de la presse est de plus en plus étouffante ?

Quel acteurs sont au casting de Sous ses yeux ?

Jordan Bolger : André Hanscombe

André Hanscombe Max Fincham : Alex Hanscombe

Alex Hanscombe Neil Maskell : Keith Pedder

Keith Pedder Kevin Eldon : Mick Wickerson

Mick Wickerson Mark Stanley : Ivan Agnew

Ivan Agnew Jon Pointing : Nick Sparshatt

Nick Sparshatt James Dryden : Paul Miller

Paul Miller James Bradshaw : Tony Nash

Tony Nash Claire Rushbrook : Jean Harris-Hendriks

Où visionner Sous ses yeux en streaming ?

La minisérie Sous ses yeux est disponible en streaming sur Netflix depuis le 4 juin 2026. Cette série adaptée d'un fait réel rejoint un catalogue Netflix bien fourni, avec notamment les séries Toxic Town et Le monstre de Florence, également inspirés d'histoires vraies. Pour découvrir ces titres, vous pouvez vous abonner au service de VOD du géant Netflix à partir de 7,99 eurors par mois.